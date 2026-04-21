Los data centers en México van en crecimiento, pero enfrentan un problema para lograr su meta en 2030

Para Amet Novillo, presidente de la MEXDC, este avance en tres años representa “un símbolo de crecimiento y un mensaje de que México es un polo atractivo para la economía digital”, dijo en un encuentro con medios. Sin embargo, también reconoció que uno de los principales obstáculos para alcanzar los objetivos es el tema energético.

En este sentido, la MEXDC aceptó que el crecimiento del sector se ve limitado por la falta de una política pública de alto impacto que permita una visión a largo plazo, evitando respuestas reactivas ante la demanda tecnológica. Novillo confirmó que este aspecto tiene un impacto negativo en el inicio de operación de data centers en el país, pues las instalaciones “están a la espera de ser energizados”.

Asimismo, los miembros de la organización hicieron un llamamiento a los entes gubernamentales a una reforma regulatoria que agilice los trámites de conexión y fomente esquemas de autoconsumo y cogeneración energética, permitiendo a México ser más competitivo frente a países como Brasil o Chile.

"Necesitamos impulsar políticas públicas de alto impacto para la planeación de los centros de datos. No podemos reaccionar por proyecto, sino que debemos hacerlo con estrategia", afirmó Adriana Rivera, directora ejecutiva de la MEXDC, quien agregó que la falta de celeridad en los permisos actuales representa un freno para la operación de nuevos centros de datos que ya están en proceso de construcción.

Al respecto, Rivera señaló que la MEXDC ha logrado una coordinación activa con diversas entidades gubernamentales, entre las que destacan la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) para atender los desafíos operativos diarios.