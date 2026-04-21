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Data centers en México enfrentan retos, el más urgente es la falta de energía

El país busca alcanzar 1,500 MW en centros de datos hacia 2030. Hoy apenas suma 279 MW y la falta de energía pone en duda la viabilidad de crecimiento en el sector.
mar 21 abril 2026 05:00 PM
Los data centers en México van en crecimiento, pero enfrentan un problema para lograr su meta en 2030
La MEXDC aceptó que el crecimiento del sector se ve limitado por la falta de una política pública de alto impacto que permita una visión a largo plazo. (yucelyilmaz/Getty Images/iStockphoto)

México tiene un objetivo ambicioso en la industria de los centros de datos. La iniciativa privada busca construir alrededor de 1,500 megawatts en capacidad de esta infraestructura para 2030, pero el principal obstáculo para llegar a esta meta se encuentra a nivel energético.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC), en este año hay instalados y en funcionamiento 279 megawatts en centros de datos a lo largo del país. Esta cifra ha crecido en relación a 2024 y 2025, cuando se contabilizaban 115 y 235 megawatts, respectivamente.

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Para Amet Novillo, presidente de la MEXDC, este avance en tres años representa “un símbolo de crecimiento y un mensaje de que México es un polo atractivo para la economía digital”, dijo en un encuentro con medios. Sin embargo, también reconoció que uno de los principales obstáculos para alcanzar los objetivos es el tema energético.

En este sentido, la MEXDC aceptó que el crecimiento del sector se ve limitado por la falta de una política pública de alto impacto que permita una visión a largo plazo, evitando respuestas reactivas ante la demanda tecnológica. Novillo confirmó que este aspecto tiene un impacto negativo en el inicio de operación de data centers en el país, pues las instalaciones “están a la espera de ser energizados”.

Asimismo, los miembros de la organización hicieron un llamamiento a los entes gubernamentales a una reforma regulatoria que agilice los trámites de conexión y fomente esquemas de autoconsumo y cogeneración energética, permitiendo a México ser más competitivo frente a países como Brasil o Chile.

"Necesitamos impulsar políticas públicas de alto impacto para la planeación de los centros de datos. No podemos reaccionar por proyecto, sino que debemos hacerlo con estrategia", afirmó Adriana Rivera, directora ejecutiva de la MEXDC, quien agregó que la falta de celeridad en los permisos actuales representa un freno para la operación de nuevos centros de datos que ya están en proceso de construcción.

Al respecto, Rivera señaló que la MEXDC ha logrado una coordinación activa con diversas entidades gubernamentales, entre las que destacan la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) para atender los desafíos operativos diarios.

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Adicionalmente, colaboran con la Secretaría de Economía en temas de inversión y digitalización, así como con la Secretaría de Hacienda y la SEMARNAT en estrategias conjuntas para la descarbonización de los centros de datos, pero aceptó que la Secretaría de Energía es la institución con la que más hace falta trabajar para entablar una mesa de diálogo que permita planear el desarrollo de la infraestructura eléctrica nacional de forma integral y estratégica.

Iniciativa privada invierte 340 mdd en modernizar la red eléctrica del Bajío

Ante la saturación y los desafíos de la red nacional, la iniciativa privada destinó una inversión de 340 millones de dólares para la modernización de la infraestructura eléctrica, concentrando estos esfuerzos principalmente en la región del Bajío. Estos recursos se están utilizando para la construcción de subestaciones de alto voltaje, reforzamiento en líneas de transmisión y patios de maniobra, obras que posteriormente se donarán a la red eléctrica nacional para beneficio general.

Por lo tanto, para lograr el objetivo de 1,500 MW en 2030, señaló la MEXDC, es indispensable que se cumplan condiciones críticas, como mantener un crecimiento constante de aproximadamente 300 MW anuales y asegurar la disponibilidad de energía suficiente, confiable y planificada en conjunto con las autoridades federales.

No obstante, las dificultades energéticas no son un tema exclusivo de México. La semana pasada, Bloomberg dio a conocer que más de la mitad de los centros de datos programados para desarrollo en Estados Unidos este año se retrasarán por la escasez de equipos eléctricos críticos.

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Además, los senadores estatales están intensificando la supervisión en la construcción y operación de los centros de datos, debido a su alto consumo energético y ya están proponiendo regulaciones y proyectos de ley para asegurar este asunto, además de proteger las tarifas de los consumidores.

Por otra parte, el talento sigue siendo un asunto problemático. Según datos de la asociación, la construcción y operación de centros de datos en el país ha generado 121,313 empleos indirectos y 12,843 empleos directos, pero estas cifras no son suficientes, pues todavía existe una brecha de talento especializado en el sector.

La información de la asociación especializada señala que las áreas consideradas más críticas para la operación de los Data Centers son Operación y Mantenimiento (23%) y Arquitectura para Centros de Datos (23%). Les siguen el Diseño de Infraestructura (19%) y la Gestión de Energía (16%), lo que demuestra que el núcleo operativo y técnico es prioritario para las empresas del sector.

Pero esta necesidad de talento contrasta con su escasez, pues la falta de profesionales se concentra principalmente en ingeniería eléctrica y mecánica (39%) y en mandos medios para operación de Centros de Datos (32%), lo cual refleja una discrepancia urgente entre lo que la industria demanda y lo que el mercado laboral ofrece.

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Inteligencia artificial

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