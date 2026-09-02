La disputa por el maíz transgénico que enfrentó a México con EU

La prohibición no significa que México haya cerrado la puerta a las importaciones de maíz genéticamente modificado. El gobierno mexicano dejó sin efecto en febrero de 2025 las medidas que restringían su uso en masa y tortillas y que planteaban sustituirlo gradualmente en la alimentación animal, después de que un panel internacional resolviera las reclamaciones presentadas por Estados Unidos.

Ese país ganó las siete reclamaciones presentadas ante el panel, de acuerdo con el informe de la Oficina del Representante Comercial estadounidense . La resolución, hecha bajo los mecanismos establecidos en el T-MEC, permitió que las importaciones continuaran, pero no abrió la puerta a la siembra dentro del territorio mexicano.

Un mes después, en marzo de 2025, México reformó los artículos 4 y 27 de la Constitución para establecer que el cultivo de maíz en el país debe mantenerse l ibre de modificaciones genéticas producidas mediante técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción.

El decreto sobre la protección del maíz mexicano t ambién establece como prioridades la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y el manejo agroecológico de los maíces nativos.

Para Bayer, sin embargo, ese escenario ya estaba contemplado. La empresa había orientado desde mucho antes su investigación en semillas de maíz para México hacia el mejoramiento convencional, en lugar de depender de variedades transgénicas.

“Le dedicamos probablemente los últimos 15 o 16 años a desarrollar estos nuevos productos porque sabíamos que la biotecnología no iba a ser posible en México”, explica Bravo.

La empresa descarta una afectación para sus operaciones, pero reconoce una consecuencia para los productores que no pueden utilizar las mismas herramientas disponibles en otros mercados.

“Para nosotros como Bayer no vemos ninguna afectación al día de hoy por no permitir la siembra de maíz transgénico. Para el agricultor sí, porque no tiene acceso a tecnologías que se utilizan en países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y Paraguay”, añade.