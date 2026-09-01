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Bayer apuesta por 10 productos agrícolas para impulsar ventas por más de 3,500 millones de euros

Entre los 10 productos está Preceon, un sistema de maíz de baja altura que ya se comercializa en México. Su menor tamaño y su sistema de raíces reduce la exposición de las plantas a condiciones climáticas extremas.
mar 01 septiembre 2026 12:40 PM
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Logo de Bayer instalado frente a un campo de maíz en el Huxley Learning Center, cerca de Des Moines, Iowa, donde la empresa presenta y evalúa tecnologías para la producción agrícola.
El Huxley Learning Center de Bayer, en Iowa, forma parte de los espacios donde la compañía exhibe sus desarrollos para semillas y protección de cultivos, dos áreas centrales de sus próximos lanzamientos. (Nancy Malacara)

Iowa, Estados Unidos.- Bayer prepara una nueva generación de productos agrícolas con la que busca concentrar su crecimiento en un portafolio más reducido, pero de mayor escala. La compañía planea lanzar 10 productos que, de alcanzar su potencial máximo, podrían generar al menos 500 millones de euros en ventas cada uno durante una década.

Bayer denomina blockbuster a los productos con un potencial máximo de ventas de al menos 500 millones de euros. La categoría es parte central de su estrategia para generar más de 3,500 millones de euros en ventas adicionales hacia 2030, aunque esta cifra no representa ingresos garantizados, sino una proyección de la compañía sobre el potencial comercial de su cartera.

Para conseguirlo, la empresa está modificando la forma en que administra su negocio agrícola. Mientras concentra recursos en semillas, edición genética, inteligencia artificial y protección de cultivos con mayores perspectivas de crecimiento, también está retirando productos de menor escala. Bayer ya desinvirtió en cinco ingredientes activos y suspendió más de 100 formulaciones de protección de cultivos.

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Los 10 productos blockbuster de Bayer

La idea detrás de esta reestructuración es concentrar la inversión y simplificar el portafolio para impulsar productos capaces de alcanzar una escala global. Los recortes representan cerca de 400 millones de euros y, de acuerdo con Bayer, las medidas contribuirán con 1,000 millones de euros adicionales a su EBITDA antes de partidas extraordinarias hacia el final de la década.

“Cuando analizamos el negocio de protección de cultivos tenemos dos prioridades. Una es recuperar la rentabilidad y, para lograrlo, necesitamos concentrarnos en los productos más rentables. Las más de 100 formulaciones tenían una rentabilidad muy baja, una parte ya fue suspendida y otra forma parte del plan. Al mismo tiempo, liberamos recursos para invertir en nuevos lanzamientos y llevar más innovación al portafolio”, explicó en entrevista con Expansión Frank Terhorst, jefe de Estrategia y Sostenibilidad de Crop Science en Bayer.

En el otro extremo de la estrategia están los 10 productos que la compañía considera sus próximos blockbusters. Algunos ya llegaron al mercado y otros todavía se encuentran en etapas de lanzamiento.

La farmacéutica y agroquímica alemana ya inició la comercialización de dos de estos productos y planea introducir otros dos en México. Estos nuevos productos también los venderá en Estados Unidos, Canadá, Brasil y Europa, aunque su venta dependerá de las autorizaciones regulatorias de cada país.

Entre los 10 productos está Preceon, un sistema de maíz de baja altura que ya se comercializa en México, Italia, España y Estados Unidos. Su menor tamaño y su sistema de raíces buscan reducir la exposición de las plantas a condiciones climáticas extremas, facilitar el acceso de la maquinaria agrícola y sembrar a mayores densidades.

Bayer pretende llevar Preceon a 26 millones de acres en 2035, después de invertir en centros dedicados al mejoramiento de semillas como el complejo de Marana, Arizona , donde la compañía destinó 120 millones de dólares y realiza hasta cuatro ciclos de cultivo al año.

Otro producto que ya se comercializa es Plenexos, un insecticida dirigido al control de plagas chupadoras en cultivos de soya, algodón, frutas y hortalizas. Su lanzamiento comenzó en Colombia y continuará en México, Brasil y Estados Unidos.

De acuerdo con Bayer, los agricultores pueden utilizar hasta 75% menos ingrediente activo que con otros productos para controlar estas plagas, una estimación sustentada en más de 600 pruebas internas y externas efectuadas entre 2021 y 2025 en Brasil.

“Para que estos productos desarrollen todo su potencial necesitamos mantener los lanzamientos dentro del calendario y avanzar en los procesos regulatorios. Plenexos, por ejemplo, acaba de obtener el registro en México, aunque todavía esperamos la autorización en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con las demás innovaciones”, señala Terhorst.

La siguiente parte de la apuesta se concentra en la soya. Bayer planea introducir Vycønic en Estados Unidos y Canadá durante 2027, esto es, una tecnología diseñada para tolerar cinco herbicidas y ampliar las alternativas disponibles frente al avance de malezas resistentes.

En Brasil, la compañía prevé lanzar Intacta 5+ durante el ciclo agrícola 2027-2028, con cinco tolerancias a herbicidas y nuevos atributos para la protección contra insectos. Bayer estima que estas tecnologías y las generaciones posteriores para la soya podrían superar los 3,000 millones de euros en ventas máximas.

La integración de semillas y agroquímicos profundiza el modelo que Bayer construyó con la adquisición de Monsanto , una operación de 63,000 millones de dólares que la convirtió en uno de los mayores proveedores mundiales de semillas y protección de cultivos.

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El crecimiento agrícola en menos productos de mayor escala

El recorte del portafolio ocurre mientras el negocio agrícola comienza a mostrar una recuperación.

Durante el segundo trimestre de 2026, las ventas de la división de Crop Science aumentaron 3.5% en términos ajustados por tipo de cambio y portafolio, hasta 4,910 millones de euros, mientras el EBITDA antes de partidas especiales creció 30.2%, hasta 902 millones, según el reporte financiero de Bayer correspondiente al segundo trimestre de 2026 .

El crecimiento estuvo impulsado por los negocios de semillas y atributos de soya, algodón, insecticidas y herbicidas a base de glifosato, aunque las ventas de semillas y atributos de maíz disminuyeron ligeramente después de un primer trimestre más fuerte.

“Seguimos una estrategia cuidadosa y diferenciada para cada segmento porque atendemos distintas dinámicas de crecimiento, necesidades de los agricultores y condiciones regionales. Debido a nuestra escala, consideramos que mantener estos segmentos de negocio juntos representa una ventaja estratégica importante, tanto para definir lo que innovamos como para determinar la manera en que atendemos a los agricultores”, dijo Rodrigo Santos, integrante del consejo de administración de Bayer AG y responsable de la división Crop Science.

Para acelerar ese proceso, Bayer está incorporando inteligencia artificial tanto al desarrollo de semillas como al descubrimiento de nuevas moléculas. La herramienta busca reducir los tiempos de investigación y aumentar la cantidad de variedades y productos que pueden llegar al mercado.

“Ya sea en semillas, características genéticas o protección de cultivos, la inteligencia artificial se convierte en una herramienta central para el modelo de innovación de Bayer porque ayuda a acelerar los descubrimientos, mejorar la eficiencia del desarrollo y convertir los conocimientos biológicos en productos diferenciados para los agricultores con mayor rapidez”, señaló Mike Graham, responsable de investigación y desarrollo de Crop Science.

Bayer asegura que el mejoramiento de precisión con IA está generando entre 400 y 500 nuevos híbridos y variedades cada año, con los que ha duplicado el ritmo de mejora genética obtenido mediante los procesos históricos de reproducción.

“Si reunimos todos los cultivos y plataformas tecnológicas, desde semillas y características genéticas hasta protección de cultivos, tenemos alrededor de 20% del mercado mundial y somos líderes. La participación cambia según el cultivo y el segmento, por lo que necesitamos crecer en aquellos donde existen mayores oportunidades y podemos aportar innovación”, apuntó Terhorst.

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