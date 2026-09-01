Los 10 productos blockbuster de Bayer

La idea detrás de esta reestructuración es concentrar la inversión y simplificar el portafolio para impulsar productos capaces de alcanzar una escala global. Los recortes representan cerca de 400 millones de euros y, de acuerdo con Bayer, las medidas contribuirán con 1,000 millones de euros adicionales a su EBITDA antes de partidas extraordinarias hacia el final de la década.

“Cuando analizamos el negocio de protección de cultivos tenemos dos prioridades. Una es recuperar la rentabilidad y, para lograrlo, necesitamos concentrarnos en los productos más rentables. Las más de 100 formulaciones tenían una rentabilidad muy baja, una parte ya fue suspendida y otra forma parte del plan. Al mismo tiempo, liberamos recursos para invertir en nuevos lanzamientos y llevar más innovación al portafolio”, explicó en entrevista con Expansión Frank Terhorst, jefe de Estrategia y Sostenibilidad de Crop Science en Bayer.

En el otro extremo de la estrategia están los 10 productos que la compañía considera sus próximos blockbusters. Algunos ya llegaron al mercado y otros todavía se encuentran en etapas de lanzamiento.

La farmacéutica y agroquímica alemana ya inició la comercialización de dos de estos productos y planea introducir otros dos en México. Estos nuevos productos también los venderá en Estados Unidos, Canadá, Brasil y Europa, aunque su venta dependerá de las autorizaciones regulatorias de cada país.

Entre los 10 productos está Preceon, un sistema de maíz de baja altura que ya se comercializa en México, Italia, España y Estados Unidos. Su menor tamaño y su sistema de raíces buscan reducir la exposición de las plantas a condiciones climáticas extremas, facilitar el acceso de la maquinaria agrícola y sembrar a mayores densidades.

Bayer pretende llevar Preceon a 26 millones de acres en 2035, después de invertir en centros dedicados al mejoramiento de semillas como el complejo de Marana, Arizona , donde la compañía destinó 120 millones de dólares y realiza hasta cuatro ciclos de cultivo al año.

Otro producto que ya se comercializa es Plenexos, un insecticida dirigido al control de plagas chupadoras en cultivos de soya, algodón, frutas y hortalizas. Su lanzamiento comenzó en Colombia y continuará en México, Brasil y Estados Unidos.

De acuerdo con Bayer, los agricultores pueden utilizar hasta 75% menos ingrediente activo que con otros productos para controlar estas plagas, una estimación sustentada en más de 600 pruebas internas y externas efectuadas entre 2021 y 2025 en Brasil.

“Para que estos productos desarrollen todo su potencial necesitamos mantener los lanzamientos dentro del calendario y avanzar en los procesos regulatorios. Plenexos, por ejemplo, acaba de obtener el registro en México, aunque todavía esperamos la autorización en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con las demás innovaciones”, señala Terhorst.

La siguiente parte de la apuesta se concentra en la soya. Bayer planea introducir Vycønic en Estados Unidos y Canadá durante 2027, esto es, una tecnología diseñada para tolerar cinco herbicidas y ampliar las alternativas disponibles frente al avance de malezas resistentes.

En Brasil, la compañía prevé lanzar Intacta 5+ durante el ciclo agrícola 2027-2028, con cinco tolerancias a herbicidas y nuevos atributos para la protección contra insectos. Bayer estima que estas tecnologías y las generaciones posteriores para la soya podrían superar los 3,000 millones de euros en ventas máximas.

La integración de semillas y agroquímicos profundiza el modelo que Bayer construyó con la adquisición de Monsanto , una operación de 63,000 millones de dólares que la convirtió en uno de los mayores proveedores mundiales de semillas y protección de cultivos.