Sin embargo, una migración hacia la nube involucra proveedores de infraestructura, plataformas de análisis, servicios de Inteligencia Artificial, empresas de soporte y distintos subcontratistas, y cada uno de esos niveles amplía riesgos de ataque y obliga a establecer con precisión la ubicación, manejo y acceso de la información.

Víctor Ruiz, CEO de la firma de ciberseguridad Silikn, advirtió que la migración de la información de los clientes de Movistar no solo implica nombres, teléfonos y datos de facturación, también incluye registros de comunicaciones, patrones de consumo, ubicación, identificadores de dispositivos y otros metadatos que, al cruzarse, permiten construir perfiles detallados de los usuarios.

Nicolás Girard , CEO de OXIO, reconoció que la estrategia de migración busca incorporar nuevos socios y servicios sin los largos ajustes que exige una operación tradicional, además de automatizar procesos, aprovechar la capacidad de la red y desarrollar ofertas más personalizadas.

Con ello, la empresa analiza el lanzamiento y modificación de productos, desde nuevos planes y alianzas hasta programas de recompensas, herramientas de seguridad y estrategias para recuperar clientes.

¿Dónde estarán los datos de los usuarios de Movistar?

Pero en un momento en donde los datos son el activo más relevante para la estrategia de negocio de las empresas, el especialista advirtió que para la migración será necesario determinar con precisión dónde se almacenará la información, en qué países o regiones podría ser procesada o respaldada, quién administrará la infraestructura y qué legislaciones podrían tener autoridad sobre esos datos.

El verdadero reto está en garantizar que, aunque la información sea almacenada o procesada en otra jurisdicción, se mantengan las mismas condiciones de protección, control y responsabilidad sobre ella.

“En una operación de esta escala, la ubicación de la información deja de ser un asunto meramente técnico y se convierte en un factor relevante para la privacidad, la seguridad y la capacidad de las empresas para ejercer control sobre los datos de sus clientes”, aseguró el especialista.