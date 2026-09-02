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OXIO migrará a los usuarios de Movistar a la nube, ¿en qué país estarán los datos y quién los controlará?

Migrar a la nube a todos los usuarios de Movistar para acelerar la operación de OXIO plantea interrogantes sobre dónde se almacenará su información, qué leyes la protegerán y quién podrá acceder a ella.
mié 02 septiembre 2026 04:04 PM
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Fachada azul de una tienda de servicio al cliente de Movistar con el logo de la empresa
La migración de la información de los clientes de Movistar no solo implica nombres, teléfonos, también incluye patrones de consumo para construir perfiles detallados de los usuarios. (Manuel Milan/Getty Images)

La migración de la operación de Movistar a una plataforma en la nube no solo representará una transformación tecnológica para OXIO, empresa que adquirirá Telefónica México, sino que también plantea interrogantes sobre la jurisdicción bajo la cual quedarán los datos de sus más de 24 millones de usuarios.

La estrategia planteada por OXIO forma parte de la tendencia mundial en la industria de telecomunicaciones, en donde cada vez las redes tradicionales basadas en infraestructura física pasan a una digital para reducir el gasto de capital y mejorar la escalabilidad y la agilidad del servicio, de acuerdo con la consultora, Grand View Research.

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Sin embargo, una migración hacia la nube involucra proveedores de infraestructura, plataformas de análisis, servicios de Inteligencia Artificial, empresas de soporte y distintos subcontratistas, y cada uno de esos niveles amplía riesgos de ataque y obliga a establecer con precisión la ubicación, manejo y acceso de la información.

Víctor Ruiz, CEO de la firma de ciberseguridad Silikn, advirtió que la migración de la información de los clientes de Movistar no solo implica nombres, teléfonos y datos de facturación, también incluye registros de comunicaciones, patrones de consumo, ubicación, identificadores de dispositivos y otros metadatos que, al cruzarse, permiten construir perfiles detallados de los usuarios.

Nicolás Girard , CEO de OXIO, reconoció que la estrategia de migración busca incorporar nuevos socios y servicios sin los largos ajustes que exige una operación tradicional, además de automatizar procesos, aprovechar la capacidad de la red y desarrollar ofertas más personalizadas.

Con ello, la empresa analiza el lanzamiento y modificación de productos, desde nuevos planes y alianzas hasta programas de recompensas, herramientas de seguridad y estrategias para recuperar clientes.

¿Dónde estarán los datos de los usuarios de Movistar?

Pero en un momento en donde los datos son el activo más relevante para la estrategia de negocio de las empresas, el especialista advirtió que para la migración será necesario determinar con precisión dónde se almacenará la información, en qué países o regiones podría ser procesada o respaldada, quién administrará la infraestructura y qué legislaciones podrían tener autoridad sobre esos datos.

El verdadero reto está en garantizar que, aunque la información sea almacenada o procesada en otra jurisdicción, se mantengan las mismas condiciones de protección, control y responsabilidad sobre ella.

“En una operación de esta escala, la ubicación de la información deja de ser un asunto meramente técnico y se convierte en un factor relevante para la privacidad, la seguridad y la capacidad de las empresas para ejercer control sobre los datos de sus clientes”, aseguró el especialista.

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Por ejemplo, en la actualidad la información que se genera en las redes sociales de Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp) desde México y toda América Latina se almacena y procesa en Centros de Datos ubicados en otros países, principalmente en Estados Unidos y Europa.

México cuenta con un marco legal en materia de protección de información personal como es la Ley Federal de Protección de Datos Personales y los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).

Sin embargo, la efectividad de las leyes se debilita ante la naturaleza global de los gigantes tecnológicos , ya que sus servidores están en el extranjero y las autoridades enfrentan barreras legales y logísticas para fiscalizarlos, investigarlos o sancionarlos con firmeza a nivel internacional.

Las condiciones que debería considerar el ente antimonopolios

Ante una migración de esta magnitud, el papel de la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA) será relevante, ya que es la entidad encargada de autorizar la compra de Telefónica y la estrategia de OXIO.

El especialista consideró que será necesario que el ente antimonopolios exija a OXIO y las empresas involucradas evidencia técnica, jurídica y operativa de que el traslado de la información de los usuarios no reducirá sus garantías de seguridad y privacidad.

Entre los requisitos, dijo, debería estar un inventario detallado de los datos que serán migrados, su nivel de sensibilidad, la finalidad para la que fueron recopilados, su ubicación actual y los sistemas, empleados y proveedores que tendrán acceso a ellos.

También debería realizarse, antes de iniciar la migración, un análisis formal de riesgos que contemple las consecuencias de una filtración, pérdida, alteración o uso indebido de la información y que sea revisado por un tercero independiente.

Y para concluir el proceso, será necesaria una auditoría independiente que verifique tanto el funcionamiento y seguridad de la nueva infraestructura como el desmantelamiento efectivo de la anterior, incluidas sus copias y accesos.

“En una operación de esta escala, la autoridad debería exigir evidencia y no solamente declaraciones de cumplimiento. No basta con que la empresa diga que los datos están protegidos; debe ser capaz de demostrarlo”, consideró el CEO de la firma de ciberseguridad Silikn.

Así, el desafío para OXIO no será únicamente hacer más eficiente la operación de Movistar, sino demostrar que la transformación tecnológica no implicará ceder control sobre la información de millones de usuarios.

Mientras que para la autoridad, el punto clave será determinar si la migración puede realizarse bajo reglas claras de seguridad, privacidad y jurisdicción, con mecanismos que permitan verificar su cumplimiento y establecer responsabilidades en caso de una vulneración.

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Telecomunicaciones

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