La revisión y actualización de impuestos saludables, que inició a finales de 2025 y aplicó en 2026 , continuará este año para el Paquete Económico 2027. Alimentos con exceso de sodio como las sopas instantáneas, frituras y botanas, además de bebidas alcohólicas como vinos, cervezas y destilados verán una mayor carga por impuestos, en específico por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual mayormente se cobra a productos nocivos para la salud y el ambiente, para evitar su consumo en exceso.
¿Impuesto a sopas Maruchan? Alistan ajustes a IEPS en botanas y bebidas alcohólicas en Paquete Económico 2027
“Hay un tema de salud, tenemos que revisar dónde ajustamos, por donde nosotros vemos; desde el Ejecutivo, como desde la Cámara de Diputados, podemos hacer una propuesta en ese sentido. El tema del sodio, de las bebidas alcohólicas, si somos congruentes en el sentido como se anunció en el caso de IEPS a bebidas azucaradas, estos son los temas que quedarían pendientes y vamos a discutir”, informó el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano.
En el sendero de la revisión a los impuestos saludables, Hacienda actualizó para 2026, el IEPS que se cobra a las bebidas saborizadas con azúcar como refrescos y jugos industrializados, pasó de 1.64 pesos por litro a 3.08 pesos. Además se amplió su aplicación a las bebidas con edulcorantes, incluyendo sueros orales, la cuota pasó de cero pesos a 1.50 pesos por litro.
Para el caso de los cigarrillos la cuota ad valorem pasó de 150% a 200%, y una cuota por pieza de 0.64 pesos a 0.85 pesos. Para los puros artesanales pasó de 30.4% a 32%.
Proponen IEPS de 20% a comida chatarra
El IEPS que se aplica a la comida chatarra, o como se denomina en la Ley del IEPS, alimentos no básicos con alto contenido calórico tiene una carga de 8%, sobre el precio del producto previo a IVA, desde 2014, la propuesta de asociaciones como El Poder del Consumidor y Fundar es elevar el gravamen a 20%, acorde a estándares internacionales.
Actualizar su carga es importante porque a lo largo de los últimos 12 años ha perdido impacto, explicó Paulina Magaña Carbajal, coordinadora de la Campaña de Salud Alimentaria en el Poder del Consumidor.
El objetivo es disminuir el consumo en exceso de estos productos relacionado con el desarrollo de padecimientos como enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades respiratorias y diversos tipos de cáncer, además propician la desnutrición y desequilibrios de vitaminas o de minerales. refiere el estudio Impuestos Saludables, más recursos para la salud pública de El Poder del Consumidor y Fundar.
¿Se ampliará la lista de productos a la que aplica el IEPS?
De acuerdo con el segundo artículo de la Ley del IEPS son nueve tipos de alimentos a los que aplica este impuesto, cuando rebasan la carga calórica de 275 kilocalorías por cada 100 gramos: botanas; productos de confitería; chocolate y demás productos derivados del cacao; flanes y pudines; dulces de frutas y de hortalizas; cremas de cacahuate y avellanas; dulces de leche; alimentos preparados a base de cereales, y helados y paletas de hielo.
Pero hay sus excepciones para productos de la cadena de trigo, como la tortilla, el pan no dulce, galletas saladas; de la cadena de maíz como la tortilla y sus alimentos sin azúcares y galletas de maíz saladas. También los cereales para lactantes, y pan no dulce de otros cereales, integral o no, incluyendo el pan de caja.
Si bien mayormente, todos los productos a los que aplica este IEPS tienen etiquetado frontal por exceso de azúcares, no todos los productos que tienen el etiquetado por otros conceptos como exceso de sodio, grasas saturadas o grasas trans, están gravados con el IEPS.
Por lo que debería de revisarse también la clasificación o listado de productos que estarían dentro. “Las revisiones deberían ir más allá de lo calórico, puede ser por exceso de sodio, pero no en calorías, por ejemplo”, agregó la especialista de El Poder del Consumidor.
Propuesta para IEPS a bebidas alcohólicas
También en el sector, ya resuena la reformulación para calcular el IEPS a bebidas alcohólicas y cervezas.
La Alianza por la Justicia Fiscal y la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL)-, proponen, cada una por su cuenta, cambios para el gravamen a las bebidas alcohólicas de cara a la presentación del Paquete Económico 2027.
Actualmente el IEPS federal tiene tres tasas según el nivel de contenido alcohólico del producto: 26.5% para bebidas con graduación alcohólica de hasta 14 grados Gay-Lussac (cervezas, vinos tintos y espumosos); 30% para más de 14 grados y hasta 20 (vinos fortificados, vermut, sake, vinos dulces); y de 53% con niveles de más de 20 grados (destilados; vodka, ginebra, wiski, tequila).
El esquema ad valorem vigente determina el IEPS a partir del precio de la bebida, mientras que la propuesta del sector plantea transitar hacia un modelo ad quantum, basado en volumen y contenido alcohólico, un modelo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), refiere la CIVyL. El cambio propuesto generaría una recaudación extra de 3,900 millones de pesos adicionales en la recaudación conjunta de IEPS e IVA sin aumentar la carga fiscal total.
En tanto, la Alianza por la Justicia Fiscal propone cambiar el impuesto vigente por una cuota sobre el contenido alcohólico, diferenciado por tipo de bebida (cerveza, vinos y destilados) que grave directamente la cantidad de alcohol puro en cada envase, sin importar su precio de venta. Además plantea incrementar el costo de los derechos existentes que debe pagar la industria para operar. Etiquetar los recursos que se obtengan de estos gravámenes tras el objetivo de destinarlos para programas de prevención, atención y cesación. También armonizar las bases mínimas gravables para el cobro de impuestos y derechos locales.
De aplicar cuotas específicas por litro de alcohol puro ideales como 293.6 pesos para cervezas; 1,117 pesos para vinos y fermentados, 238.3 para destilados, se obtendrían recursos adicionales por más de 31,613 millones de pesos, estima el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Especialistas recomiendan que los ingresos que se obtengan por impuestos saludables deben ser etiquetados con el objetivo de darles puntual seguimiento para que se destinen a Salud, específicamente para campañas de prevención para el consumo de estos productos, además de tratamientos a los padecimientos que genera su consumo en exceso.