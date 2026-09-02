“Hay un tema de salud, tenemos que revisar dónde ajustamos, por donde nosotros vemos; desde el Ejecutivo, como desde la Cámara de Diputados, podemos hacer una propuesta en ese sentido. El tema del sodio, de las bebidas alcohólicas, si somos congruentes en el sentido como se anunció en el caso de IEPS a bebidas azucaradas, estos son los temas que quedarían pendientes y vamos a discutir”, informó el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano.

En el sendero de la revisión a los impuestos saludables, Hacienda actualizó para 2026, el IEPS que se cobra a las bebidas saborizadas con azúcar como refrescos y jugos industrializados, pasó de 1.64 pesos por litro a 3.08 pesos. Además se amplió su aplicación a las bebidas con edulcorantes, incluyendo sueros orales, la cuota pasó de cero pesos a 1.50 pesos por litro.

Para el caso de los cigarrillos la cuota ad valorem pasó de 150% a 200%, y una cuota por pieza de 0.64 pesos a 0.85 pesos. Para los puros artesanales pasó de 30.4% a 32%.

Proponen IEPS de 20% a comida chatarra

El IEPS que se aplica a la comida chatarra, o como se denomina en la Ley del IEPS, alimentos no básicos con alto contenido calórico tiene una carga de 8%, sobre el precio del producto previo a IVA, desde 2014, la propuesta de asociaciones como El Poder del Consumidor y Fundar es elevar el gravamen a 20%, acorde a estándares internacionales.

Actualizar su carga es importante porque a lo largo de los últimos 12 años ha perdido impacto, explicó Paulina Magaña Carbajal, coordinadora de la Campaña de Salud Alimentaria en el Poder del Consumidor.

El objetivo es disminuir el consumo en exceso de estos productos relacionado con el desarrollo de padecimientos como enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades respiratorias y diversos tipos de cáncer, además propician la desnutrición y desequilibrios de vitaminas o de minerales. refiere el estudio Impuestos Saludables, más recursos para la salud pública de El Poder del Consumidor y Fundar.