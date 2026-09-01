Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Tras conquistar las ventas de barrio, Tiendas 3B, Neto y Zorro van por los clientes de mayor poder adquisitivo

Los formatos de descuento y mayoristas adaptan sus tiendas y surtidos para atraer nuevos clientes y disputar a los supermercados una mayor parte del presupuesto familiar.
mar 01 septiembre 2026 05:45 PM
Añadir Expansión en Google
Fachada de una tienda Neto, con paredes azules y la marquesina color naranja con un letrero neón con el nombre de la cadena. En la ventana hay publicidad de las ofertas en la tienda y a fuera de la tienda hay un payaso y un puesto ambulante.
Tiendas Neto se posiciona como una alternativa para los consumidores que buscan ahorrar en la despensa, con un modelo de compra que combina precios competitivos y venta tanto al menudeo como al mayoreo. (Foto: Graciela López / Cuartoscuro.)

La expansión de los formatos de descuento está modificando la competencia en el mercado de autoservicios. Tiendas 3B, Tiendas Neto y cadenas como Zorro Abarrotero, que durante años construyeron su crecimiento alrededor de consumidores sensibles al precio y compras de proximidad, ahora buscan ampliar su alcance hacia hogares que tradicionalmente hacían su despensa en supermercados tradicionales.

El cambio se observa en consumidores que no necesariamente pertenecen al segmento de menores ingresos. Consuelo Romo, mercadóloga y jefa de familia, solía hacer buena parte de sus compras en el centro comercial La Cúspide, en Naucalpan, Estado de México, donde están un Walmart Supercenter y un Sam’s Club. Desde hace más de medio año, ambos dejaron de ser sus principales canales de compra.

Publicidad

El descuento sale del barrio

Con el crecimiento de las tiendas como Tiendas 3B, Neto y Zorro Abarrotero, la mercadóloga tiene más opciones cerca de su domicilio y zona de trabajo, y con ello no sólo ha cambiado de autoservicio, también de marcas y hasta de frecuencia de compra.

“Hay unaTienda 3B cerca de la oficina y ahí compro algunos productos que voy a usar en el momento, como crema, pasta o carne. Es una tienda muy surtida, encuentro algunos productos orgánicos. Para el resto del super, subo a la colonia junto a la Cúspide al Zorro Abarrotero, donde compro los frescos, como el queso o el huevo y me gasto hasta 20% menos”, cuenta.

El caso de Consuelo muestra hacia dónde se mueve la competencia en el autoservicio. Los formatos de descuento ya no sólo buscan captar al consumidor de los barrios populares, sino que su expansión les permite acercarse a hogares que antes concentraban sus compras en las grandes cadenas.

Tiendas 3B, Neto y Zorro Abarrotero construyeron su propuesta sobre tiendas pequeñas, surtidos más acotados y una operación diseñada para reducir costos. Pero al extenderse hacia nuevas zonas, el formato también comienza a cambiar: las cadenas adaptan la estética de sus tiendas y fachadas, así como parte de la oferta de productos, a las características de las colonias donde abren nuevos puntos de venta.

“El mayoreo se está modernizando y se está adaptando de forma importante a una nueva realidad de mercado”, dice Fabián Ghirardelly, director de ISCAM Ticket, una plataforma que analiza cientos de millones de tickets de venta para estudiar el comportamiento del comercio mayorista en México.

"El mayorista se acerca a otros consumidores para que reduzca su costo de transportarse y prefiera ir a ese punto de venta y no un autoservicio de cadena", añade.

El ajuste llega en un momento en que los consumidores han comenzado a repartir más su gasto. La recuperación del consumo ha sido lenta y la inflación se ubicó en 3.3% anual durante la primera mitad de agosto.

En este contexto, el consumidor tiene más incentivos para comparar precios y distribuir su presupuesto entre diferentes establecimientos. Una parte de la despensa puede comprarse en un supermercado, mientras productos específicos se adquieren en una tienda de descuento, un mayorista o un comercio de proximidad.

“Esto significa que un mismo consumidor puede formar parte de la clientela de varios retailers. Ya no necesariamente existe un comprador exclusivo de un supermercado, una tienda de conveniencia o un formato de descuento”, explica el especialista.

Publicidad

El auge del cash & carry

La transformación del mayoreo ayuda a explicar por qué la frontera entre el comercio de barrio, el mayorista y el supermercado comienza a diluirse.

La estrategia es particularmente visible en el modelo cash & carry, que han desarrollado cadenas como Zorro Abarrotero y El Puma Abarrotero. El formato permite que un consumidor compre una sola pieza a un precio competitivo, mientras que comerciantes o familias que compran por caja consiguen un menor costo por unidad.

De acuerdo con Ghirardelly, los formatos cash & carry son actualmente los que más crecen dentro del sector, con incrementos de más de 13% en volumen y de casi 16% en valor.

En contraste, los autoservicios tradicionales avanzan a un ritmo menor. En 2025, las ventas de las tiendas Soriana, Chedraui, La Comer y otros autoservicios afiliados a la ANTAD crecieron 1.3% en las unidades con más de un año de operación y 4% considerando el total de unidades.

“El consumidor hoy prefiere generar compras más frecuentes, pero con menos intensidad. Todo esto conlleva a un resultado más favorable para quien provee el producto a los pequeños puntos de venta o de proximidad”, dice Ghirardelly.

Para Tiendas 3B, Neto y los formatos mayoristas que se acercan al consumidor final, la oportunidad está en convertir el ahorro de una compra ocasional en un nuevo hábito. El desafío será no perder la principal razón por la que construyeron su crecimiento: el precio.

Dinámica de Compra en Tiempos de Crisis: Consumidor vs. Detallista

Métrica / Comportamiento Consumidor Final (En la tiendita / proximidad) Detallista / Tendero (Frente al Mayorista / Cash & Carry) Impacto en el Mercado / Datos de Respaldo
Frecuencia de Visitas Aumenta notablemente. Compra al día para evitar capital parado en despensa. Disminuye (cae un 3% en transacciones). El inventario dura más tiempo por menor demanda. El canal de proximidad le arrebata mercado directo a los autoservicios de cadena.
Tamaño del Ticket / Desembolso Menor desembolso por visita. Compras de reposición diaria de baja intensidad. Aumenta un 13% en valor por ocasión. Más gasto por viaje para cubrir más días de operación. El mayoreo abarrotero sostiene un crecimiento del 3.7% impulsado por tickets mayores.
Preferencia de Presentaciones Formatos más pequeños (ej. medio litro en lugar de un litro) para reducir gasto inmediato. Compra por volumen aprovechando escalas de precios para optimizar costos de traslado. Se asume un costo unitario mayor a cambio de proteger la liquidez inmediata del hogar.
Selección de Marcas y Canasta Migración activa hacia marcas económicas en alimentos, bebidas y limpieza. Búsqueda de categorías completas (frescos, cremería y salchichonería) en un solo viaje. Se mantiene el volumen de consumo total pero desembolsando lo mismo que el año anterior.
Formato Comercial de Éxito Tienda de proximidad tradicional (cercanía física al hogar para resolver la compra diaria). Formato híbrido (Cash & Carry) con escalas de precio flexibles (pieza vs. caja). El formato Cash & Carry lidera el crecimiento: +13% en volumen y casi +16% en valor.
Fuente: ISCAM Ticket
Publicidad

Tags

WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V. Bienes de consumo Museo Autoservicio Antara

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad