El descuento sale del barrio

Con el crecimiento de las tiendas como Tiendas 3B, Neto y Zorro Abarrotero, la mercadóloga tiene más opciones cerca de su domicilio y zona de trabajo, y con ello no sólo ha cambiado de autoservicio, también de marcas y hasta de frecuencia de compra.

“Hay unaTienda 3B cerca de la oficina y ahí compro algunos productos que voy a usar en el momento, como crema, pasta o carne. Es una tienda muy surtida, encuentro algunos productos orgánicos. Para el resto del super, subo a la colonia junto a la Cúspide al Zorro Abarrotero, donde compro los frescos, como el queso o el huevo y me gasto hasta 20% menos”, cuenta.

El caso de Consuelo muestra hacia dónde se mueve la competencia en el autoservicio. Los formatos de descuento ya no sólo buscan captar al consumidor de los barrios populares, sino que su expansión les permite acercarse a hogares que antes concentraban sus compras en las grandes cadenas.

Tiendas 3B, Neto y Zorro Abarrotero construyeron su propuesta sobre tiendas pequeñas, surtidos más acotados y una operación diseñada para reducir costos. Pero al extenderse hacia nuevas zonas, el formato también comienza a cambiar: las cadenas adaptan la estética de sus tiendas y fachadas, así como parte de la oferta de productos, a las características de las colonias donde abren nuevos puntos de venta.

“El mayoreo se está modernizando y se está adaptando de forma importante a una nueva realidad de mercado”, dice Fabián Ghirardelly, director de ISCAM Ticket, una plataforma que analiza cientos de millones de tickets de venta para estudiar el comportamiento del comercio mayorista en México.

"El mayorista se acerca a otros consumidores para que reduzca su costo de transportarse y prefiera ir a ese punto de venta y no un autoservicio de cadena", añade.

El ajuste llega en un momento en que los consumidores han comenzado a repartir más su gasto. La recuperación del consumo ha sido lenta y la inflación se ubicó en 3.3% anual durante la primera mitad de agosto.

En este contexto, el consumidor tiene más incentivos para comparar precios y distribuir su presupuesto entre diferentes establecimientos. Una parte de la despensa puede comprarse en un supermercado, mientras productos específicos se adquieren en una tienda de descuento, un mayorista o un comercio de proximidad.

“Esto significa que un mismo consumidor puede formar parte de la clientela de varios retailers. Ya no necesariamente existe un comprador exclusivo de un supermercado, una tienda de conveniencia o un formato de descuento”, explica el especialista.