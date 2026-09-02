La fórmula consiste en reducir el desembolso inicial. En lugar de pagar el teléfono completo, el usuario puede acceder a un equipo mediante un enganche y pagos periódicos, o aprovechar promociones, bonificaciones y subsidios vinculados a la contratación de un plan.

Telcel, por ejemplo, ha recurrido a este modelo para tratar de recuperar las ventas de teléfonos en sus propios canales, particularmente después de que la pandemia modificó los hábitos de compra. Desde hace tres años, el operador ofrece ‘ Amigos paguitos ’ , un esquema dirigido a consumidores que buscan equipos de entre 2,000 y 7,000 pesos sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito.

El usuario puede adquirir el teléfono con un enganche equivalente a entre 10% y 30% de su valor y cubrir el resto mediante pagos mensuales. Con ello, el precio total del dispositivo puede ser menos determinante al momento de decidir la compra.

AT&T, por su parte, utiliza la inclusión de un equipo como una herramienta para atraer nuevos clientes y facilitar su cambio de compañía.

El problema es que estas estrategias dependen de que los operadores tengan acceso a una cantidad suficiente de teléfonos a precios competitivos. Si esos equipos se vuelven más escasos o caros, también aumenta el costo de mantener una oferta comercial que depende precisamente de ellos.

La presión viene de los chips

Ese escenario empieza a tomar forma por un cambio en la demanda mundial de semiconductores. El crecimiento de los Centros de Datos destinados a Inteligencia Artificial está absorbiendo una proporción cada vez mayor de chips y componentes, lo que aumenta la presión sobre una cadena de suministro que también abastece a la industria de smartphones.

Ramiro Tovar, profesor del ITAM y especialista en competencia económica y telecomunicaciones, estima que esta presión llevará el precio promedio de los smartphones a un máximo histórico, con un incremento de hasta 14%, hasta acercarse o superar los 500 dólares.

Pero el impacto más importante para el mercado de telefonía podría ocurrir en la parte baja de la oferta. Tovar advierte que los fabricantes podrían reducir o incluso dejar de producir algunos modelos de menos de 100 dólares para concentrarse en aquellos dispositivos que les generan mayores márgenes.

“Se estima que los Centros de Datos consuman 70% de todos los chips de producidos en 2026, frente al 30% que representaban en 2022. A esto se suma que los costos de memoria subieron cerca de 300% en un año y representan más de 65% del costo de los insumos de los equipos de gama baja y con una menor disponibilidad para esa gama para los mercados y operadores serán sensibles a los precios”, consideró el especialista.

Esto coloca a los teléfonos económicos en una posición particularmente vulnerable. Los fabricantes tienen menos incentivos para destinar componentes escasos a productos de márgenes reducidos, mientras que los operadores necesitan precisamente esos equipos para sostener sus ofertas de entrada.