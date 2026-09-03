Gonzalo Hevia Baillères se suma al grupo propietario de los Seattle Seahawks

El empresario destacó el posicionamiento de la franquicia, tanto por sus resultados deportivos como por el vínculo que mantiene con sus seguidores.

“Los Seahawks son una franquicia de clase mundial. Son campeones dentro del campo, líderes fuera de él, y cuentan con la mejor afición del fútbol americano”, afirmó. “Compartir con ellos este nuevo capítulo es un sueño hecho realidad, y me siento honrado y agradecido”, agregó.

De la inversión privada al deporte

La participación en los Seahawks amplía el alcance de HBeyond, firma de inversión fundada por Hevia Baillères y con sede en Nueva York, además de oficinas en Ciudad de México y Miami.

La firma trabaja con fundadores, emprendedores y equipos directivos en la construcción y expansión de compañías, mediante inversiones tanto en mercados públicos como privados y con una estructura de capital permanente.

Su estrategia abarca desde inversiones de capital de riesgo en etapas tempranas hasta posiciones de propiedad mayoritaria.

HBeyond concentra parte de sus inversiones en tecnologías de inteligencia artificial y en la infraestructura necesaria para su desarrollo. También tiene entre sus áreas de interés a las instituciones deportivas y de entretenimiento, consideradas espacios para generar experiencias compartidas.

La llegada de Hevia Baillères al grupo propietario de los Seahawks representa, por ello, una extensión de esa estrategia hacia una de las principales franquicias deportivas de Estados Unidos.

Los Seahawks se han consolidado como una de las organizaciones relevantes de la NFL y cuentan con una base de aficionados conocida como los 12s. La franquicia combina una tradición deportiva construida durante décadas con una marca que ha trascendido el mercado estadounidense.

“A la organización de los Seahawks, a nuestros socios en el grupo propietario y, sobre todo, a los 12s: estamos aquí para quedarnos y estamos aquí para ganar”, dijo el empresario.