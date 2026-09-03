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Gonzalo Hevia Baillères se suma al grupo propietario de los Seattle Seahawks

El empresario mexicano, fundador de HBeyond, se incorpora al grupo propietario de los Seattle Seahawks, actuales campeones del Super Bowl LX, junto con inversionistas internacionales.
jue 03 septiembre 2026 03:46 PM
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Gonzalo Hevia Baillères, fundador de HBeyond, junto a un logo de los Seattle Seahawks
El empresario mexicano, cuya trayectoria incluye compañías de fintech, inteligencia artificial y logística, se suma al grupo propietario encabezado por la familia Khosla en Seattle. (Imagen creada con IA / Fotos: Cortesía)

El empresario e inversionista mexicano Gonzalo Hevia Baillères, fundador de la firma de inversión HBeyond, se incorporó al grupo propietario de los Seattle Seahawks, actuales campeones del Super Bowl LX, en una operación que lo convierte en uno de los primeros inversionistas mexicanos con participación en una franquicia de la NFL.

Hevia Baillères se integra al grupo propietario encabezado por la familia Khosla, junto con empresarios, inversionistas y líderes empresariales de alcance internacional. La operación también lo coloca entre los pocos propietarios internacionales dentro de la liga, en un momento en que el futbol americano amplía su presencia fuera de Estados Unidos.

“No podría estar más orgulloso de que nos hayamos unido al grupo propietario de los Seattle Seahawks”, dijo Hevia Baillères tras concretarse su incorporación al grupo.

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El empresario destacó el posicionamiento de la franquicia, tanto por sus resultados deportivos como por el vínculo que mantiene con sus seguidores.

“Los Seahawks son una franquicia de clase mundial. Son campeones dentro del campo, líderes fuera de él, y cuentan con la mejor afición del fútbol americano”, afirmó. “Compartir con ellos este nuevo capítulo es un sueño hecho realidad, y me siento honrado y agradecido”, agregó.

De la inversión privada al deporte

La participación en los Seahawks amplía el alcance de HBeyond, firma de inversión fundada por Hevia Baillères y con sede en Nueva York, además de oficinas en Ciudad de México y Miami.

La firma trabaja con fundadores, emprendedores y equipos directivos en la construcción y expansión de compañías, mediante inversiones tanto en mercados públicos como privados y con una estructura de capital permanente.

Su estrategia abarca desde inversiones de capital de riesgo en etapas tempranas hasta posiciones de propiedad mayoritaria.

HBeyond concentra parte de sus inversiones en tecnologías de inteligencia artificial y en la infraestructura necesaria para su desarrollo. También tiene entre sus áreas de interés a las instituciones deportivas y de entretenimiento, consideradas espacios para generar experiencias compartidas.

La llegada de Hevia Baillères al grupo propietario de los Seahawks representa, por ello, una extensión de esa estrategia hacia una de las principales franquicias deportivas de Estados Unidos.

Los Seahawks se han consolidado como una de las organizaciones relevantes de la NFL y cuentan con una base de aficionados conocida como los 12s. La franquicia combina una tradición deportiva construida durante décadas con una marca que ha trascendido el mercado estadounidense.

“A la organización de los Seahawks, a nuestros socios en el grupo propietario y, sobre todo, a los 12s: estamos aquí para quedarnos y estamos aquí para ganar”, dijo el empresario.

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Una trayectoria empresarial independiente

Hevia Baillères pertenece a la familia Baillères, fundadora del Grupo Bal. Sin embargo, su trayectoria como emprendedor comenzó al margen de las compañías del grupo familiar.

Nació en Ciudad de México y creció en Miami. Su formación académica se desarrolló en Estados Unidos, Suiza y México. Estudió Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), aunque dejó la universidad para concentrarse en la construcción de su primera empresa.

A los 23 años, fundó un venture builder enfocado en fintech y financiamiento para pequeñas empresas. Desde esa plataforma encabezó 12 compañías y un equipo de más de 120 personas.

Posteriormente, esas empresas fueron adquiridas por Santander y otras instituciones bancarias de la región.

Más adelante, Hevia Baillères fundó INSAITE, una compañía de inteligencia artificial que fue adquirida por el principal inversionista de una importante empresa de software.

También creó Lok, una compañía de logística apoyada en tecnología que alcanzó una valuación de 115 millones de dólares, antes de fusionarse con Chazki para formar una de las principales plataformas de última milla en América Latina.

Tras el fallecimiento de su abuelo, Alberto Baillères, Hevia Baillères separó sus inversiones del grupo empresarial familiar para desarrollar HBeyond de manera independiente.

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