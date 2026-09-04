El regulador de telecomunicaciones explicó que en el país existen 11.4 millones de líneas telefónicas con terminación 1, de las cuales solo 9.5 millones vinculó su número, lo que equivale al 83.4%. Sin embargo, la Comisión aseguró que en los próximos días se complete la reactivación de las líneas que quedaron suspendidas.

A diferencia de la primera fecha límite, durante el registro de los números con terminación 1 , los Centros de Atención al Cliente de Telcel, AT&T y Movistar reportaron desde un día antes una mayor afluencia de usuarios que acudieron para solicitar información o apoyo para completar el proceso.

Trabajadores de las tres compañías explicaron a Expansión que conforme avanza el calendario de vinculación aumenta el número de personas que llegan a los centros de atención. Entre las principales dudas se encuentra si los usuarios de pospago ya están registrados y qué ocurre con los datos que se solicitan durante el proceso.

Una de las mayores inquietudes estuvo relacionada con la llamada “ prueba de vida ”, mediante la cual los usuarios deben tomarse una selfie para validar su identidad. Aunque la CRT ha señalado que no se capturarán datos biométricos, este mecanismo se mantiene como parte del proceso de vinculación y alimenta las dudas entre los usuarios sobre el manejo de su información.

Las 1.9 millones de líneas suspendidas se suman a las 4.4 millones que no lograron vincularse en la primera fecha del calendario de prórroga del registro, cuyo estatus aún no ha sido informado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Con la segunda fecha del calendario de la prórroga del registro, se ha logrado que un total de 80.9 millones de líneas ya estén vinculadas, lo que significa un avance del 51.5% del 157.1 millones de números que están activos en la actualidad.

Con información de Ana Luisa Gutiérrez