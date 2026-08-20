Registro telefónico deja 4.4 millones de líneas desconectadas tras la primera suspensión de números

Sin embargo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) maneja un universo distinto. En un boletín de prensa, el organismo señaló que las 9.6 millones de líneas vinculadas representan 78.9% del total, al calcular el porcentaje sobre 12.2 millones de líneas con terminación en 0, cifra que difiere de los 14 millones reportados previamente por José Antonio Merino, titular de la ATDT.

Usuarios reportaron problemas técnicos

Durante la primera fecha de corte del registro, los usuarios enfrentaron dificultades para vincular sus números debido a que las plataformas de los operadores reportaron congestionamiento y errores para realizar el trámite completo. La situación derivó que las líneas a partir del primer minuto del 16 de agosto comenzaran a ser suspendidas.

El primer corte mostró que la implementación enfrenta dificultades técnicas incluso con un esquema diseñado para evitar una saturación generalizada. La presión podría aumentar conforme se acerquen las siguientes fechas de vencimiento para los distintos grupos de líneas.

Sin embargo, el regulador de las telecomunicaciones aseguró que 2.3 millones de líneas que fueron suspendidas ya están reactivadas y prevé que en los próximos días suceda lo mismo con 2.6 millones de líneas adicionales, y que haya una depuración de alrededor de 2.5 millones de líneas en desuso para este bloque.

Con la primer fecha del calendario de la prórroga del registro, se ha logrado que un total de 73.2 millones de líneas ya estén vinculadas, lo que significa 60.5% del total de líneas.

Más desconexiones

Un estudio de perspectiva de Banamex anticipó que al cierre de este año, 26 millones de líneas telefónicas serán suspendidas, equivalente a dos de cada tres números de prepago. El apagón también equivaldría al mercado chileno que contabiliza 26.2 millones de líneas, según la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

Además, la desconexión se traducirá en una pérdida permanente para el sector de telecomunicaciones cercano a los 1,900 millones de pesos al mes.

Banamex aseguró que aunque la CRT modificó el calendario de implementación del registro telefónico, no alteró los incentivos que sustentan la medida, debido a que el problema no radica en la forma en que se ejecuta el padrón, sino en su diseño, al advertir que, incluso si se lograra registrar la totalidad de las líneas de prepago, los grupos criminales seguirían teniendo mecanismos para evadir el sistema.

Especialistas han señalado a ese medio que la falta de información entre los usuarios podría traducirse en suspensiones innecesarias. La extensión del proceso también da margen a la autoridad para afinar la operación de uno de los mayores procesos de desconexión de líneas móviles registrados en el país. El próximo corte será el 31 de agosto para las líneas con terminación 1.