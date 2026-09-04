Braskem Idesa va por reestructura de deuda y asegura que mantendrá operaciones en México

El pasado 17 de agosto, Braskem Idesa informó que se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, a fin de buscar la estrategia para reducir su nivel de endeudamiento y asegurar su continuidad de largo plazo.

La empresa precisó que este proceso no implica liquidación ni cierre de operaciones, sino que tiene como objetivo fortalecer su estructura financiera.

"Efectivamente, Braskem Idesa se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Es importante señalar que este proceso no implica una liquidación ni cierre de operaciones, sino una reestructura financiera consensuada con accionistas y acreedores, cuyo objetivo es fortalecer la estructura financiera de la compañía, reducir su nivel de endeudamiento y asegurar la continuidad de las operaciones de largo plazo", informó la compañía a Expansión.

Como parte del acuerdo, Braskem S.A., que es el accionista mayoritario, aportará aproximadamente 476 millones de dólares a la reestructuración, como muestra del interés por su desarrollo futuro.

Etileno XXl

La compañía pidió distinguir entre Braskem Idesa, que es una empresa mixta, constituida como una sociedad conjunta y que surge de la brasileña Braskem S.A. y el conglomerado industrial mexicano Grupo Idesa.

Su creación, en 2010, fue con la finalidad de poder desarrollar la planta Etileno XXI, la cual entró en operación en 2016 como un complejo petroquímico ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, donde principalmente se produce polietileno, que es una materia prima utilizada en industrias como la del plástico, automotriz y construcción.