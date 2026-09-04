Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Braskem Idesa va por reestructura de deuda y asegura que mantendrá operaciones en México

La intención es reducir la deuda en 920 millones de dólares para poder fortalecer la estructura financiera de la compañía.
vie 04 septiembre 2026 08:34 AM
Añadir Expansión en Google
Braskem Idesa va por reestructura deuda y asegura que mantendrá operaciones en México
Instalaciones del complejo petroquímico Etileno XXl, ubicadas en el estado de Veracruz. (Braskem Idesa)

Luego de que Braskem Idesa informó sobre su quiebra, la compañía iniciará una reestructuración de deuda entre sus accionistas y acreedores con la finalidad de reducirla y garantizar la continuidad de sus operaciones en México.

El nivel de endeudamiento de la compañía asciende a 2,500 millones de dólares, y se busca reducirla unos 920 millones, aproximadamente un 56%, para dejarla cerca de los 1,600 millones de dólares.

Publicidad

El pasado 17 de agosto, Braskem Idesa informó que se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, a fin de buscar la estrategia para reducir su nivel de endeudamiento y asegurar su continuidad de largo plazo.

La empresa precisó que este proceso no implica liquidación ni cierre de operaciones, sino que tiene como objetivo fortalecer su estructura financiera.

"Efectivamente, Braskem Idesa se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Es importante señalar que este proceso no implica una liquidación ni cierre de operaciones, sino una reestructura financiera consensuada con accionistas y acreedores, cuyo objetivo es fortalecer la estructura financiera de la compañía, reducir su nivel de endeudamiento y asegurar la continuidad de las operaciones de largo plazo", informó la compañía a Expansión.

Como parte del acuerdo, Braskem S.A., que es el accionista mayoritario, aportará aproximadamente 476 millones de dólares a la reestructuración, como muestra del interés por su desarrollo futuro.

Etileno XXl

La compañía pidió distinguir entre Braskem Idesa, que es una empresa mixta, constituida como una sociedad conjunta y que surge de la brasileña Braskem S.A. y el conglomerado industrial mexicano Grupo Idesa.

Su creación, en 2010, fue con la finalidad de poder desarrollar la planta Etileno XXI, la cual entró en operación en 2016 como un complejo petroquímico ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, donde principalmente se produce polietileno, que es una materia prima utilizada en industrias como la del plástico, automotriz y construcción.

Publicidad

La materia prima de Etileno XXI, que es el etano, sería suministrado por Pemex, pero la decadencia acelerada de la petroquímica de la empresa estatal la llevó a incumplir sus contratos de proveeduría con Braskem Idesa.

En respuesta, la empresa mixta tuvo que buscar alternativas de suministro, para lo que determinaron la construcción Terminal Química Puerto México (TQPM), una terminal para la importación etano desde Estados Unidos, puntualmente de Texas, y así poder alimentar la planta de Etileno XXl.

El proyecto fue desarrollado en conjunto con Advario e inaugurado en mayo de 2025, y tiene capacidad de 54,000 toneladas y puede transportar hasta 80,000 barriles diarios.

Aunque la empresa suministra gran parte de su etano con importaciones, el contrato de suministro con Pemex sigue vigente.

La capacidad instalada de Etileno XXI es de 1.05 millones de toneladas anuales de etano, 750 mil toneladas de polietileno de alta densidad y 300 mil toneladas de polietileno de baja densidad.

Publicidad

Tags

Pemex Industria Petroquímica

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad