González Herrera evita pronunciar el nombre de Starbucks cuando habla de su rival, pero la conversación gira alrededor de la cadena estadounidense y de la ventaja emocional que Farmacias Similares atribuye a su personaje.

“Tenemos una marca que nadie tiene, que es el Dr. Simi. Es una marca súper reconocida y no solo reconocida, sino querida. A lo mejor tenemos cerca una marca muy famosa, pero ¿qué tan querida es? No tiene ese valor agregado que nosotros tenemos. Ni siquiera es mexicana”, apunta.

Café Simi todavía está lejos de disputar la cobertura de Starbucks, que se acerca a las 1,000 cafeterías en el país. Su primera batalla estará en los precios, el servicio y la capacidad del Dr. Simi para llevar hacia una taza de café la promesa construida durante años en las farmacias.

“Entramos dando un buen producto, un buen precio y un buen servicio”, asegura González Herrera.

En la sucursal de Café Simi en Playa del Carmen, por ejemplo, los precios de las bebidas van de 40 a 60 pesos, mientras que la oferta de alimentos se ubica entre 45 y 110 pesos.

El menú de bebidas del Café Simi ofrece alternativas de menos de 60 pesos. (Nancy Malacara)





El menú de Café Simi también incluye alimentos, cuyos precios van de los 45 a los 110 pesos. (Nancy Malacara)

La estrategia retoma la política de precios uniformes de Farmacias Similares. González Herrera asegura que los productos cuestan lo mismo en la sucursal del aeropuerto que en las ubicadas en Nezahualcóyotl, Polanco o Santa Fe, sin importar las diferencias de ingreso o renta entre las zonas.

La cafetería de la Quinta Avenida aplica la misma visión en una ubicación turística de alto valor, donde la compañía descarta elevar los precios por la afluencia de visitantes.

“No porque tengas más dinero o haya más dinero en la zona vamos a cobrar más. La gente se da cuenta de eso y al final confía en el Dr. Simi, regresa y quiere comprar más”, señala.

De un café en un museo a una nueva cadena

La incursión en el mercado de las cafeterías comenzó de manera circunstancial. Farmacias Similares instaló un café dentro de la Casa del Doctor Simi porque había un espacio disponible para complementar el recorrido por el museo.

La respuesta de los visitantes llevó al grupo a probar el concepto fuera del recinto.

“Fue tanto el éxito del café que decidimos sacarlo del museo. Lo abrimos en Insurgentes y ha sido un hitazo con este modelo”, dice González Herrera.

La compañía también opera un café dentro de su corporativo, pero González Herrera lo excluye del conteo porque atiende un espacio interno y no funciona como una cafetería abierta al público.

Café Simi vende bebidas preparadas con granos de Oaxaca y Veracruz, además de alimentos para desayunar o comer, en tanto que Simi Pet Care ofrece consultas, medicamentos, estética y otros servicios veterinarios.

La llegada a la Quinta Avenida, una de las vialidades turísticas más transitadas del país, comenzó con una intuición. González Herrera reconoce que eligió Playa del Carmen porque le atraía la zona y después revisó los números para medir la viabilidad del negocio.

“Honestamente, me latía esta zona”, cuenta en entrevista con Expansión.

La disponibilidad de un local con el tamaño suficiente para reunir ambos negocios terminó de inclinar la decisión hacia Playa del Carmen. La sucursal es la segunda en México que integra una cafetería y una veterinaria, después de la ubicada en Insurgentes, en la Ciudad de México.

“Parece ser que incluso inventamos el modelo a nivel mundial. La idea es que vengas, puedas disfrutar de tu café mientras están bañando a tu mascota y verla durante el servicio”, afirma González Herrera.