Café, mascotas y una nueva ruta de expansión
La decisión de combinar café y servicios para mascotas también tiene detrás la expansión de Simi Pet Care. Una de las unidades veterinarias con mejor desempeño se encuentra en Cancún y la empresa identificó que la oferta de atención para mascotas todavía es limitada frente a la demanda existente en Quintana Roo.
El interés de Farmacias Similares en el negocio veterinario surgió antes de esta apertura. La empresa recibió numerosos comentarios en redes sociales para crear un servicio dirigido a mascotas y después investigó el tamaño del mercado, los precios de las consultas y las capacidades que ya tenía dentro del grupo.
González Herrera asegura que en México hay 60 millones de perros y que alrededor de 40 millones viven en un hogar. Como referencia, la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2021 del Inegi contabilizó 43.8 millones de perros y encontró que 69.8% de los hogares tenía alguna mascota.
“Yo tengo perros, soy amante de los animales y entiendo lo que significa tener uno. También vivo en una zona llena de perros y veo cómo la gente les pone tanta atención. Hoy son perrijos, entonces hay un tema emocional muy fuerte”, señala.
La investigación encontró consultas veterinarias costosas y una oferta dividida entre grandes cadenas y establecimientos independientes. La compañía también detectó que algunos de los laboratorios con los que trabaja ya fabricaban medicamentos para animales, por lo que contaba con proveedores y parte de la infraestructura necesaria para probar el concepto.
“Vimos que había un potencial gigantesco. Muchos de nuestros laboratorios también hacen medicamento veterinario, entonces dijimos que teníamos cómo hacerlo, había que probar”, recuerda.
Simi Pet Care también avanza a mayor velocidad. La sucursal de Playa del Carmen es la número 78 y la previsión es terminar el año con más de 100 veterinarias. La cadena acumula alrededor de 190,000 consultas desde el inicio de sus operaciones, de acuerdo con cifras compartidas por el directivo.
La consulta cuesta 75 pesos frente a una referencia mínima cercana a 300 pesos mencionada por González Herrera. La diferencia traslada al mercado veterinario la fórmula con la que Farmacias Similares creció mediante los medicamentos genéricos.
El servicio estará acompañado por la estructura médica del grupo. La empresa verifica los títulos y las cédulas profesionales de los veterinarios, además de establecer protocolos, supervisiones y programas de educación continua.
“Normalmente uno va con el veterinario que puso su consultorio y listo. Aquí tienes todo el apoyo y la supervisión para revisar que todo esté al 100%”, dice González Herrera.
El crecimiento de Simi Pet Care arreció la competencia entre Farmacias Similares y Farmacias del del Ahorro por el mercado de mascotas . La cadena comenzó con un consultorio en la colonia Escandón y después anunció nuevas sucursales veterinarias en la Ciudad de México y el Estado de México.
Para Café Simi, sin embargo, el reto es distinto. La cafetería no parte de una necesidad de consumo que Farmacias Similares ya atienda, sino de la posibilidad de convertir el reconocimiento del Dr. Simi, los precios bajos y la capacidad de expansión del grupo en una nueva categoría de negocio.
Para el empresario, el producto ofrece una ruta de expansión internacional más sencilla que las farmacias y podría comercializarse en países donde el grupo no cuenta con una operación farmacéutica.
González Herrera ya contempla aperturas en Estados Unidos y ve oportunidades en Europa, Chile y Colombia. Los planes todavía no tienen fechas definidas, pero colocan a Café Simi como un negocio con posibilidades de crecer fuera de México.
Café Simi amplía la diversificación y pone al Dr. Simi frente a competidores que nunca había enfrentado, aunque conserva los elementos que impulsaron a las farmacias: escala, precios bajos y una marca capaz de atraer clientes antes de que prueben el producto.
“Siempre estamos abiertos a diversificarnos”, dice González Herrera. Por ahora, los nuevos negocios seguirán relacionados con la salud y el bienestar, aunque el grupo mantiene abierta la posibilidad de probar otros conceptos. La incursión en el mercado del café nació de esa apertura.
“¿Y por qué no hacerlo?”, expresó el directivo.