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Café Simi desafía a Starbucks con precios bajos y el poder de una marca que el público ya conoce

La empresa abrió su tercera sucursal y prevé cerrar 2026 con alrededor de 20 cafeterías, donde ofrecerá bebidas de entre 40 y 60 pesos, elaboradas con una mezcla de granos provenientes de Oaxaca y Veracruz.
sáb 05 septiembre 2026 08:59 AM
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Fachada de Café Simi y Simi Pet Care en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, con el Dr. Simi frente a la entrada y visitantes acompañados de una mascota.
La unidad de Playa del Carmen es la tercera cafetería de Café Simi abierta al público y la segunda que comparte espacio con una veterinaria Simi Pet Care. (Nancy Malacara)

Café Simi abrió en Playa del Carmen su tercera cafetería disponible para el público y la segunda que comparte espacio con Simi Pet Care. Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Farmacias Similares, planea cerrar 2026 con alrededor de 20 cafeterías y más de 100 veterinarias, apoyado en precios accesibles, franquicias y la popularidad del Dr. Simi.

La cafetería de la Quinta Avenida coloca al Dr. Simi frente a competidores que nunca había enfrentado. A unos pasos del establecimiento se encuentra Starbucks, una de las cadenas de café más reconocidas del mundo, pero González Herrera considera que Farmacias Similares llega con una ventaja difícil de replicar: una marca que, además de ser conocida, tiene un vínculo emocional con los consumidores.

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González Herrera evita pronunciar el nombre de Starbucks cuando habla de su rival, pero la conversación gira alrededor de la cadena estadounidense y de la ventaja emocional que Farmacias Similares atribuye a su personaje.

“Tenemos una marca que nadie tiene, que es el Dr. Simi. Es una marca súper reconocida y no solo reconocida, sino querida. A lo mejor tenemos cerca una marca muy famosa, pero ¿qué tan querida es? No tiene ese valor agregado que nosotros tenemos. Ni siquiera es mexicana”, apunta.

Café Simi todavía está lejos de disputar la cobertura de Starbucks, que se acerca a las 1,000 cafeterías en el país. Su primera batalla estará en los precios, el servicio y la capacidad del Dr. Simi para llevar hacia una taza de café la promesa construida durante años en las farmacias.

“Entramos dando un buen producto, un buen precio y un buen servicio”, asegura González Herrera.

En la sucursal de Café Simi en Playa del Carmen, por ejemplo, los precios de las bebidas van de 40 a 60 pesos, mientras que la oferta de alimentos se ubica entre 45 y 110 pesos.

Una foto del menú y los precios del Café Simi de Playa del Carmen.
El menú de bebidas del Café Simi ofrece alternativas de menos de 60 pesos. (Nancy Malacara)


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El menú de Café Simi también incluye alimentos, cuyos precios van de los 45 a los 110 pesos. (Nancy Malacara)

La estrategia retoma la política de precios uniformes de Farmacias Similares. González Herrera asegura que los productos cuestan lo mismo en la sucursal del aeropuerto que en las ubicadas en Nezahualcóyotl, Polanco o Santa Fe, sin importar las diferencias de ingreso o renta entre las zonas.

La cafetería de la Quinta Avenida aplica la misma visión en una ubicación turística de alto valor, donde la compañía descarta elevar los precios por la afluencia de visitantes.

“No porque tengas más dinero o haya más dinero en la zona vamos a cobrar más. La gente se da cuenta de eso y al final confía en el Dr. Simi, regresa y quiere comprar más”, señala.

De un café en un museo a una nueva cadena

La incursión en el mercado de las cafeterías comenzó de manera circunstancial. Farmacias Similares instaló un café dentro de la Casa del Doctor Simi porque había un espacio disponible para complementar el recorrido por el museo.

La respuesta de los visitantes llevó al grupo a probar el concepto fuera del recinto.

“Fue tanto el éxito del café que decidimos sacarlo del museo. Lo abrimos en Insurgentes y ha sido un hitazo con este modelo”, dice González Herrera.

La compañía también opera un café dentro de su corporativo, pero González Herrera lo excluye del conteo porque atiende un espacio interno y no funciona como una cafetería abierta al público.

Café Simi vende bebidas preparadas con granos de Oaxaca y Veracruz, además de alimentos para desayunar o comer, en tanto que Simi Pet Care ofrece consultas, medicamentos, estética y otros servicios veterinarios.

La llegada a la Quinta Avenida, una de las vialidades turísticas más transitadas del país, comenzó con una intuición. González Herrera reconoce que eligió Playa del Carmen porque le atraía la zona y después revisó los números para medir la viabilidad del negocio.

“Honestamente, me latía esta zona”, cuenta en entrevista con Expansión.

La disponibilidad de un local con el tamaño suficiente para reunir ambos negocios terminó de inclinar la decisión hacia Playa del Carmen. La sucursal es la segunda en México que integra una cafetería y una veterinaria, después de la ubicada en Insurgentes, en la Ciudad de México.

“Parece ser que incluso inventamos el modelo a nivel mundial. La idea es que vengas, puedas disfrutar de tu café mientras están bañando a tu mascota y verla durante el servicio”, afirma González Herrera.

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El establecimiento añade una razón para prolongar la estancia, en lugar de limitar la visita a entregar a la mascota y regresar por ella.

El diseño también forma parte de la estrategia de marketing. Farmacias Similares trabajó con Martin Lindstrom, a quien González Herrera describe como uno de los especialistas en mercadotecnia más importantes del mundo, para crear un espacio en el que las personas y los animales aparecen como protagonistas dentro de un escenario ilustrado en dos dimensiones.

La intención es que los visitantes fotografíen el lugar y compartan las imágenes en redes sociales. El lanzamiento no absorberá una proporción relevante del presupuesto total de mercadotecnia porque la empresa confía en la difusión generada por los propios clientes.

“Creemos que el negocio en sí habla por sí solo y justo la idea de hacerlo tan diferente es que la gente le tome fotos, lo suba a sus redes sociales y empiece la comunicación de boca en boca”, explica.

La compañía también recurrirá a influencers y medios digitales, aunque la campaña prevista para este año será nacional y no estará dedicada exclusivamente a la sucursal de Playa del Carmen.

La escala como ventaja para ofrecer precios bajos

El plan de expansión busca aprovechar una infraestructura que Farmacias Similares ya conoce: localizar inmuebles, acondicionarlos y reproducir formatos a gran velocidad.

La mayoría de las 20 cafeterías proyectadas para el cierre de 2026 operará de manera independiente porque el formato conjunto necesita inmuebles más amplios. Ambos negocios compartirán ubicación cuando el espacio lo haga viable.

La compañía pretende alcanzar la meta mediante la estructura que desarrolló para abrir más de una farmacia al día. Los equipos, proveedores y franquiciatarios del grupo ya están habituados a localizar inmuebles, acondicionarlos y reproducir un modelo de negocio en poco tiempo.

“Somos muy rápidos para replicarnos. En un año y medio ya tenemos casi 100 unidades de Simi Pet Care y es muy difícil lograr eso. Tenemos un gran equipo y una máquina con la que abrimos más de una farmacia por día”, afirma.

Parte del crecimiento se apoyará en áreas disponibles dentro de las farmacias existentes. Los metros sin utilizar pueden transformarse en una cafetería o un consultorio veterinario y reducir el costo de abrir una sucursal completamente independiente.

“Tenemos farmacias con espacios ociosos y ese es uno de los secretos que estamos utilizando. Si los transformamos en un café o en una veterinaria, podemos hacer magia”, expresa.

El volumen de aperturas servirá para negociar insumos en mejores condiciones. La empresa pretende comprar mayores cantidades, reducir costos y trasladar parte del ahorro al consumidor.

Holbox tendrá la tercera unidad que combinará Café Simi y Simi Pet Care. El grupo además analiza establecimientos en Cancún, Isla Mujeres y otros puntos de Quintana Roo, donde ya cuenta con farmacias y veterinarias.

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Café, mascotas y una nueva ruta de expansión

La decisión de combinar café y servicios para mascotas también tiene detrás la expansión de Simi Pet Care. Una de las unidades veterinarias con mejor desempeño se encuentra en Cancún y la empresa identificó que la oferta de atención para mascotas todavía es limitada frente a la demanda existente en Quintana Roo.

El interés de Farmacias Similares en el negocio veterinario surgió antes de esta apertura. La empresa recibió numerosos comentarios en redes sociales para crear un servicio dirigido a mascotas y después investigó el tamaño del mercado, los precios de las consultas y las capacidades que ya tenía dentro del grupo.

González Herrera asegura que en México hay 60 millones de perros y que alrededor de 40 millones viven en un hogar. Como referencia, la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2021 del Inegi contabilizó 43.8 millones de perros y encontró que 69.8% de los hogares tenía alguna mascota.

“Yo tengo perros, soy amante de los animales y entiendo lo que significa tener uno. También vivo en una zona llena de perros y veo cómo la gente les pone tanta atención. Hoy son perrijos, entonces hay un tema emocional muy fuerte”, señala.

La investigación encontró consultas veterinarias costosas y una oferta dividida entre grandes cadenas y establecimientos independientes. La compañía también detectó que algunos de los laboratorios con los que trabaja ya fabricaban medicamentos para animales, por lo que contaba con proveedores y parte de la infraestructura necesaria para probar el concepto.

“Vimos que había un potencial gigantesco. Muchos de nuestros laboratorios también hacen medicamento veterinario, entonces dijimos que teníamos cómo hacerlo, había que probar”, recuerda.

Simi Pet Care también avanza a mayor velocidad. La sucursal de Playa del Carmen es la número 78 y la previsión es terminar el año con más de 100 veterinarias. La cadena acumula alrededor de 190,000 consultas desde el inicio de sus operaciones, de acuerdo con cifras compartidas por el directivo.

La consulta cuesta 75 pesos frente a una referencia mínima cercana a 300 pesos mencionada por González Herrera. La diferencia traslada al mercado veterinario la fórmula con la que Farmacias Similares creció mediante los medicamentos genéricos.

El servicio estará acompañado por la estructura médica del grupo. La empresa verifica los títulos y las cédulas profesionales de los veterinarios, además de establecer protocolos, supervisiones y programas de educación continua.

“Normalmente uno va con el veterinario que puso su consultorio y listo. Aquí tienes todo el apoyo y la supervisión para revisar que todo esté al 100%”, dice González Herrera.

El crecimiento de Simi Pet Care arreció la competencia entre Farmacias Similares y Farmacias del del Ahorro por el mercado de mascotas . La cadena comenzó con un consultorio en la colonia Escandón y después anunció nuevas sucursales veterinarias en la Ciudad de México y el Estado de México.

Para Café Simi, sin embargo, el reto es distinto. La cafetería no parte de una necesidad de consumo que Farmacias Similares ya atienda, sino de la posibilidad de convertir el reconocimiento del Dr. Simi, los precios bajos y la capacidad de expansión del grupo en una nueva categoría de negocio.

Para el empresario, el producto ofrece una ruta de expansión internacional más sencilla que las farmacias y podría comercializarse en países donde el grupo no cuenta con una operación farmacéutica.

González Herrera ya contempla aperturas en Estados Unidos y ve oportunidades en Europa, Chile y Colombia. Los planes todavía no tienen fechas definidas, pero colocan a Café Simi como un negocio con posibilidades de crecer fuera de México.

Café Simi amplía la diversificación y pone al Dr. Simi frente a competidores que nunca había enfrentado, aunque conserva los elementos que impulsaron a las farmacias: escala, precios bajos y una marca capaz de atraer clientes antes de que prueben el producto.

“Siempre estamos abiertos a diversificarnos”, dice González Herrera. Por ahora, los nuevos negocios seguirán relacionados con la salud y el bienestar, aunque el grupo mantiene abierta la posibilidad de probar otros conceptos. La incursión en el mercado del café nació de esa apertura.

“¿Y por qué no hacerlo?”, expresó el directivo.

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