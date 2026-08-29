En Vips , una de las marcas que estuvo bajo su responsabilidad, participó en una etapa de renovación que incluyó remodelaciones y una estrategia para mantener a los clientes habituales, al tiempo que buscaba atraer nuevas generaciones.

Ahora la lógica es distinta. Starbucks no necesita construir reconocimiento de marca, porque ya tiene una presencia consolidada, una comunidad de consumidores frecuentes y 951 tiendas en México. El reto es conseguir que esa escala siga traduciéndose en crecimiento.

Antes de comenzar a diseñar su estrategia, Vásquez decidió conocer la operación desde las tiendas. Recorrió casi 10% de las unidades de Starbucks en México para entender de primera mano qué funciona, qué debe cambiar y cuáles son los puntos que pueden definir la siguiente etapa de la marca.

“Los modelos de este tipo de negocios nunca descansan. Tienen que estar en constante innovación, en constante adaptación de productos, servicios y demás”, señala Vásquez.

Vender más sin depender solo de abrir tiendas

La siguiente etapa de Starbucks en México estará marcada por tres ejes: innovación de productos, renovación de la experiencia en las tiendas y tecnología para profundizar la relación con los consumidores.

El primero pasa por el menú. La compañía cuenta con equipos de desarrollo en México y Estados Unidos que trabajan en nuevas bebidas y alimentos para responder a las tendencias de consumo y mantener vigente la oferta.

“Tenemos un pipeline de innovación enorme, tenemos productos y desarrollo muy fuerte. Vienen muchas sorpresas para el próximo año en temas de producto”, afirma el directivo.

La innovación adquiere mayor relevancia en un mercado donde el café dejó de ser una categoría altamente competitiva. En México han proliferado cafeterías independientes y conceptos especializados que compiten por consumidores interesados en el origen del grano, los métodos de preparación y una experiencia más especializada.

Además de la proliferación de cafeterías de especialidad, Starbucks enfrenta una competencia cada vez más amplia entre cadenas. La llegada de Tim Hortons al mercado mexicano y su expansión —la cadena ya cuenta con un calendario de nuevas sucursales— ha elevado la presión sobre el segmento, mientras marcas nacionales como Café Punta del Cielo y Cielito Querido Café buscan ampliar su alcance.

Vásquez no ve necesariamente esta mayor competencia como una amenaza directa. “Hay espacio para todos. Siempre se generan nuevos nichos y nuevas oportunidades”, dice.

La respuesta de Starbucks consiste en profundizar su propia cultura del café a través de experiencias como los coffee tastings y formatos como Starbucks Reserve, que actualmente suma cuatro unidades en México.