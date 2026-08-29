Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Jaime Vásquez, el hombre detrás de la reconfiguración de Vips, ahora tiene el reto de impulsar las ventas de Starbucks

Después de liderar la transformación de Vips, el ejecutivo deberá encontrar nuevas vías para hacer crecer Starbucks México más allá de las aperturas, en un mercado con más opciones y menor gasto.
sáb 29 agosto 2026 12:10 PM
Añadir Expansión en Google
Jaime Vásquez, director de Starbucks, en traje gris con camisa azul. Sostiene un micrófono en la mano izquierda y una tarjeta en la mano derecha. Al fondo está una pared color verde en la que sobre sale el logitipo de Starbucks, que es una sirena con dos colas en color verde.
Jaime Vásquez, nuevo director de Starbucks México, apuesta por innovación, tecnología y experiencia para impulsar el consumo más allá de las aperturas. (Foto: Cortesía.)

Jaime Vásquez conoce bien las marcas de Alsea, pero Starbucks le plantea un desafío distinto. Después de más de dos décadas dentro del grupo restaurantero y de liderar durante cuatro años el negocio de restaurantes de servicio completo, el ejecutivo tomó la dirección de la cadena de cafeterías con una operación cercana a las 1,000 unidades y una pregunta sobre la mesa: cómo mantener el crecimiento y la frecuencia de consumo en un mercado donde los clientes tienen más opciones y el gasto es más cauteloso.

Su nombramiento representa una apuesta por talento interno para uno de los negocios más relevantes de Alsea. Vásquez inició su trayectoria en la compañía en 2002, en planeación estratégica, y posteriormente ocupó distintas posiciones hasta llegar a la dirección del segmento de Full Service Restaurants México.

Publicidad

En Vips , una de las marcas que estuvo bajo su responsabilidad, participó en una etapa de renovación que incluyó remodelaciones y una estrategia para mantener a los clientes habituales, al tiempo que buscaba atraer nuevas generaciones.

Ahora la lógica es distinta. Starbucks no necesita construir reconocimiento de marca, porque ya tiene una presencia consolidada, una comunidad de consumidores frecuentes y 951 tiendas en México. El reto es conseguir que esa escala siga traduciéndose en crecimiento.

Antes de comenzar a diseñar su estrategia, Vásquez decidió conocer la operación desde las tiendas. Recorrió casi 10% de las unidades de Starbucks en México para entender de primera mano qué funciona, qué debe cambiar y cuáles son los puntos que pueden definir la siguiente etapa de la marca.

“Los modelos de este tipo de negocios nunca descansan. Tienen que estar en constante innovación, en constante adaptación de productos, servicios y demás”, señala Vásquez.

Vender más sin depender solo de abrir tiendas

La siguiente etapa de Starbucks en México estará marcada por tres ejes: innovación de productos, renovación de la experiencia en las tiendas y tecnología para profundizar la relación con los consumidores.

El primero pasa por el menú. La compañía cuenta con equipos de desarrollo en México y Estados Unidos que trabajan en nuevas bebidas y alimentos para responder a las tendencias de consumo y mantener vigente la oferta.

“Tenemos un pipeline de innovación enorme, tenemos productos y desarrollo muy fuerte. Vienen muchas sorpresas para el próximo año en temas de producto”, afirma el directivo.

La innovación adquiere mayor relevancia en un mercado donde el café dejó de ser una categoría altamente competitiva. En México han proliferado cafeterías independientes y conceptos especializados que compiten por consumidores interesados en el origen del grano, los métodos de preparación y una experiencia más especializada.

Además de la proliferación de cafeterías de especialidad, Starbucks enfrenta una competencia cada vez más amplia entre cadenas. La llegada de Tim Hortons al mercado mexicano y su expansión —la cadena ya cuenta con un calendario de nuevas sucursales— ha elevado la presión sobre el segmento, mientras marcas nacionales como Café Punta del Cielo y Cielito Querido Café buscan ampliar su alcance.

Vásquez no ve necesariamente esta mayor competencia como una amenaza directa. “Hay espacio para todos. Siempre se generan nuevos nichos y nuevas oportunidades”, dice.

La respuesta de Starbucks consiste en profundizar su propia cultura del café a través de experiencias como los coffee tastings y formatos como Starbucks Reserve, que actualmente suma cuatro unidades en México.

Publicidad

La compañía también busca que la experiencia dentro de sus cafeterías siga siendo un diferenciador. Para ello mantiene programas de remodelación y actualización de tiendas, con el objetivo de conservar los espacios alineados con la propuesta de la marca.

Pero administrar una red de este tamaño implica el desafío adicional de conseguir que la experiencia sea consistente sin importar dónde se encuentre el consumidor.

“A lo largo de 951 tiendas que tenemos en México, la consistencia de ese servicio de esa conexión, sea siempre la misma, estés en Tijuana, Hermosillo, Cancún o Ciudad de México. Ese es un challenge que siempre tenemos que seguir trabajando”, explica.

La tercera pieza de la estrategia está en los datos y la tecnología. Starbucks Rewards permite a la compañía mantener una relación más directa con sus clientes y utilizar la información generada por sus interacciones para ofrecer experiencias más personalizadas.

La plataforma también busca contribuir a una mayor velocidad en el servicio y a una interacción más frecuente con los consumidores.

México, el mercado que debe seguir creciendo

La dimensión de Starbucks en México explica también la importancia del nuevo cargo para Vásquez. El país concentra entre 50% y 60% de las tiendas de la región de Starbucks que opera Alsea, de acuerdo con el directivo.

Durante los últimos años, la cadena ha mantenido un ritmo de alrededor de 70 aperturas anuales. Pero el crecimiento de la red ahora debe convivir con una segunda prioridad: elevar el desempeño de las unidades que ya están abiertas.

Para Alsea, Starbucks es una de sus marcas de mayor visibilidad y una pieza relevante de su operación. El cambio de dirección ocurre, además, en un momento en el que la empresa busca seguir expandiendo su portafolio y destinando recursos a nuevas aperturas y remodelaciones.

Su llegada también ocurre en un contexto de mayor presión sobre el consumo. En el segundo trimestre del año, las ventas de las tiendas Starbucks con más de un año de operación cayeron 2% en el mercado mexicano, cuando en el mismo trimestre del año pasado el avance fue de 3.8%, de acuerdo con información de sus estados financieros documentada previamente por Expansión.

La experiencia de Vásquez al frente de Vips puede darle herramientas para gestionar esa transición. En aquella marca, su trabajo estuvo relacionado con la renovación de restaurantes y con la búsqueda de nuevos clientes, una lógica que ahora deberá adaptar a una cadena con una escala mucho mayor y una propuesta distinta.

Para el CEO, el crecimiento dependerá de mantener la relevancia de la marca frente a un consumidor que cambia constantemente.

“El reto es seguir siendo consistentes, seguir generando innovación en producto y seguir mejorando la experiencia del cliente”, refiere.

Publicidad

Tags

ALSEA S.A. DE C.V. Starbucks Starbucks Corporation

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad