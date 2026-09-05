Creó el Mustang, pero cometió un error: No caerle bien a Henry Ford II; así fue el despido del creador del famoso auto

Henry Ford II despidió a Iacocca después de años de tensión





Stan Meagher (Getty Images)

El 13 de julio de 1978, poco antes de las 3 de la tarde, Henry Ford II llamó a Lee Iacocca a su oficina. El ejecutivo llevaba más de tres décadas dentro de Ford y había llegado hasta la presidencia de la compañía.

Aquella reunión, sin embargo, no era para hablar de un nuevo automóvil ni de los planes del fabricante.

Ford II había decidido despedirlo.

Según contó Iacocca años después en su autobiografía, cuando preguntó por qué debía dejar la compañía, Ford II le respondió que la decisión era personal. Después vino la frase que se volvería famosa: “Well, sometimes you just don’t like somebody”, que puede traducirse como “A veces, simplemente no te cae bien alguien”.

Para Lee, el golpe no terminó con aquella conversación. Aunque formalmente permanecería otros tres meses en la nómina, su siguiente oficina estaría en un almacén ubicado a unos kilómetros de las oficinas centrales de Ford. Él mismo describió aquel lugar como un exilio y contó que se marchó antes de las 10 de la mañana de su primer día allí.

Pero para entender cómo dos de los hombres más importantes de Ford terminaron de esa manera hay que regresar varios años, hasta el momento en que Iacocca comenzó a ganar poder dentro de la compañía.



De ingeniero a vendedor, el ascenso de Iacocca en Ford





Iacocca comenzó su carrera en Ford como ingeniero, aunque pronto pidió ser transferido al área de ventas en Filadelfia. Ahí destacó por sus resultados y por una campaña de financiamiento conocida como “‘56 for 56”, que ofrecía vehículos de 1956 con pagos mensuales de 56 dólares.

Gracias a esos resultados llegó a las oficinas centrales de la compañía y, en 1960, con apenas 36 años, fue nombrado vicepresidente y gerente general de la división Ford.

Poco después llegó el proyecto que cambiaría definitivamente su carrera.