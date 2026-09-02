Antes del Tsuru el 'Vocho' fue el auto preferido en México, ¿qué causó su fin?

Un auto indispensable en México





Cuartoscuro (Graciela López Herrera)

La historia mexicana del Vocho comenzó a tomar forma el 15 de enero de 1964, cuando se constituyó Volkswagen de México. Un año después arrancaron las obras de la planta de Puebla y, en octubre de 1967, salió de esas instalaciones el primer ejemplar producido en el país.

Para 1970, la fábrica poblana ya producía el Sedán destinado al mercado nacional. El modelo llevaba un motor bóxer de 1.6 litros y 46 caballos de fuerza, pero su éxito no dependió únicamente de lo que había debajo del cofre. Su sencillez y facilidad de reparación ayudaron a que se adaptara a la vida cotidiana de miles de mexicanos.

Quizá ningún lugar mostró mejor esa adaptación que los taxis. Volkswagen documenta que cientos de miles de Beetle fueron utilizados como taxis en México y que muchos circulaban sin el asiento delantero del pasajero para facilitar el acceso de los usuarios.

Un detalle así permite entender hasta qué punto el automóvil había dejado de ser simplemente un producto de Volkswagen. El Vocho se convirtió en una herramienta de trabajo y en parte del paisaje urbano; durante años, verlo circular por una ciudad mexicana era algo cotidiano.



El Vocho todavía encontraba compradores cuando parecía quedarse atrás

La edad del modelo no impidió que Volkswagen encontrara una manera de mantenerlo vigente. A finales de los años 80, cuando los automóviles comenzaban a incorporar nuevas soluciones y diseños, el Sedán recibió un nuevo impulso comercial en México.

Un decreto automotriz emitido en 1989 redujo 20% su precio y Volkswagen comenzó a comercializarlo como “Sedán Clásico”. Ese cambio consiguió darle una segunda vida al modelo: durante ese año se vendieron cerca de 33,000 unidades y, tres años después, la cifra prácticamente se había triplicado.

La demanda llegó a ser suficiente para que la planta de Puebla abriera un tercer turno de producción en 1990. Ese mismo año, México alcanzó el millón de Vochos fabricados, una cifra que mostraba que el automóvil todavía tenía un lugar importante en el mercado.