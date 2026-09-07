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Dish pierde cada vez más clientes y contenido en medio de la crisis del triple play

La empresa perdió casi 28% de sus clientes reflejando el desgaste de un modelo de negocio que enfrenta la competencia de las plataformas de streaming, la migración de contenidos y nuevos hábitos de consumo.
lun 07 septiembre 2026 09:24 AM
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Una persona en una azotea a lado de una antena satelital de la empresa Dish
La disminución de clientes se da en un contexto en donde los servicios de televisión de paga enfrentan la competencia de las plataformas de streaming que se han colocado como el principal medio de entretenimiento de los usuarios. (Iván Stephens)

La televisión de paga atraviesa una situación compleja y la industria ya lo resiente. Dish, la compañía de televisión restringida satelital, cerró el año pasado con solo 811,244 clientes, lo que implicó una caída de 27.8%, respecto a los 1.1 millones de usuarios que registró en el mismo periodo de 2024.

La disminución de clientes se da en un contexto en donde los servicios de televisión de paga enfrentan la competencia de las plataformas de streaming que se han colocado como el principal medio de entretenimiento de los usuarios.

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Para contener ese impacto, operadores de televisión de paga como Dish apostaron por alianzas con plataformas de video bajo demanda y crearon los paquetes triple play que combinaban estos servicios con internet. En el caso de Dish, la empresa apostó por una oferta de servicios empaquetados de tv de paga, streaming y línea móvil denominda Freedompop.

Sin embargo, la estrategia ha perdido fuerza. La televisión de paga dejó de ser un componente relevante del entretenimiento para muchos usuarios, que ahora optan por contratar directamente las plataformas de streaming.

El otro factor es la pérdida de contenido. La televisión de paga ha visto de manera paulatina la disminución de programación, especialmente la deportiva, debido a que las empresas de entretenimiento han apostado por mudar sus producciones a las plataformas de streaming. Dish, por ejemplo, perdió la programación de Fox Sports en 2022, cuando la compañía deportiva decidió crear su propia plataforma.

Erick de la Cruz, subdirector de negocios y analista de la consultora Select, aseguró que la caída de Dish en este segmento comenzó tras la pérdida de su alianza con Telmex en 2014, luego de que el IFT determinó que el acuerdo tenía efectos anticompetitivos. A ello se sumó la falta de actualización de su modelo de negocio frente a la transición del mercado hacia los servicios digitales y de streaming.

“Dish se encuentra en su punto más complejo y si no replantea su modelo de negocio podría enfrentar una situación peor”, dijo el analista.

Dish en un intento por digitalizar su modelo de negocio, apostó por MVS Hub, una aplicación y agregador de servicios que reúne múltiples plataformas de streaming y canales de televisión en vivo. La idea era acceder a varias plataformas de video bajo demanda, a través de paquetes cuyos rondarían entre 30% y hasta 42% menores respecto a contratar las mismas plataformas por separado. Pero la estrategia no obtuvo la repuesta esperada.

El cambio tecnológico

Las empresas de televisión restringida vía satelital, como Dish enfrentan retos mayores debido a su infraestructura. Para acceder al servicio, las compañías deben instalar una antena que permita la recepción de la señal en los hogares. Sin embargo, en algunos casos, el proceso puede resultar complicado y un costos adicional, lo que se convierte en una barrera para ampliar su base de suscriptores.

Jesús Romo, analista de la consultora Global Data, explicó que antes la televisión restringida era percibida como un servicio de valor agregado, capaz de justificar instalaciones y adecuaciones en los hogares. Pero ese beneficio ya no resulta tan diferencial frente a las opciones digitales y las plataformas de entretenimiento en streaming.

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“Este tipo de jugadores enfrentan la disyuntiva de encontrar cuál es el valor de ese servicio, porque el servicio pierde relevancia a nivel global”, advirtió el analista.

Estos retos se reflejan también en sus ingresos. Los servicios de tv restringida y de empaquetamientos alcanzaron 36,000 millones de pesos, que significaron un aumento moderado de 0.6%, de acuerdo con la consultora The Ciu.

El reto para operadores como Dish ya no es únicamente recuperar suscriptores, sino encontrar un modelo de negocio capaz de competir en un mercado donde el entretenimiento se consume cada vez más bajo demanda, desde plataformas digitales y sin la necesidad de contratar un servicio tradicional de televisión de paga.

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Telecomunicaciones

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