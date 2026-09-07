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Jaguar Land Rover anuncia recorte de 4,000 empleos y una cifra explica por qué la decisión llegó ahora

El fabricante británico enfrenta una reestructuración mientras mantiene su apuesta por nuevos modelos y mercados internacionales.
lun 07 septiembre 2026 08:18 AM
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Se observa el letrero de Jaguar Land Rover en un concesionario de Tonbridge, al sureste de Londres, el 29 de septiembre de 2025. El fabricante británico de automóviles de lujo Jaguar Land Rover anunció el 7 de septiembre de 2026 un plan de bajas voluntarias tras meses de turbulencias causadas por un ciberataque y los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump a todo el sector.
Al igual que otros fabricantes británicos, sufrió en 2025 por los aranceles estadounidenses, que lo llevaron a suspender durante un tiempo sus entregas de vehículos a Estados Unidos. (BEN STANSALL/AFP)

El fabricante británico de automóviles de lujo Jaguar Land Rover (JLR) anunció este lunes un plan para suprimir "unos 4,000" puestos de trabajo en los próximos dos años, aproximadamente el 10% de su plantilla global.

La empresa dio a conocer su plan de retiros voluntarios apenas unos días después de que el gigante automovilístico alemán Volkswagen anunciara 50,000 nuevos recortes de empleo.

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Por qué Jaguar Land Rover está recortando empleos

La medida se produce tras meses de turbulencias provocadas por un ciberataque contra el fabricante británico de vehículos de lujo y por los aranceles sectoriales del presidente estadounidense Donald Trump.

"La industria automotriz enfrenta desafíos significativos, con cambios tecnológicos en medio de una intensa competencia y una constante incertidumbre geopolítica", afirmó el director ejecutivo de JLR, PB Balaji, en un comunicado.

"En los próximos 12 meses lanzaremos cinco nuevos productos, seguiremos aprovechando la fortaleza de nuestras marcas y renovaremos nuestro enfoque en Norteamérica, entre otros mercados, para ayudarnos a lograr un crecimiento de ingresos de doble dígito", añadió el ejecutivo.

La gran mayoría de los empleados de JLR, unas 34,000 personas, trabajan en el Reino Unido.

La firma se fijará como objetivo ahorrar 1,700 millones de libras esterlinas (unos 2,300 millones de dólares) en los próximos dos años.

En una nota divulgada a primera hora, la firma apuntó que para alcanzar ese objetivo "tenemos que simplificar aún más nuestra organización, mejorar nuestra eficiencia y reforzar nuestra resiliencia".

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Las pérdidas agravan la crisis de Jaguar Land Rover

El grupo empresarial tuvo un duro ejercicio 2025/2026 al registrar 244 millones de libras de pérdidas netas, frente a 1,800 millones de beneficios un año antes.

Al igual que otros fabricantes británicos, sufrió en 2025 por los aranceles estadounidenses, que lo llevaron a suspender durante un tiempo sus entregas de vehículos a Estados Unidos.

También tuvo que hacer frente en agosto de 2025 a un ciberataque de gran envergadura que lo obligó a detener su producción durante más de un mes, presionando además a muchos de sus proveedores.

El gobierno británico acudió rápidamente en su ayuda mediante una garantía de préstamo que le permitió desbloquear hasta 1,500 millones de libras (unos 2,000 millones de dólares) para apoyar su cadena de producción.

Con información de AFP.

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