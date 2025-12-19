Volaris y Viva crean Grupo Más Vuelos para resistir la turbulencia: la aviación mexicana se concentra en pocas manos

El movimiento también marca un nuevo capítulo en la consolidación del sector aéreo mexicano, un proceso que se aceleró tras la pandemia y que hoy deja a dos grandes grupos nacionales: Aeroméxico y el recién creado Grupo Más Vuelos, luego de la salida de jugadores como Interjet y Aeromar.

La escala como defensa operativa

El corazón de la apuesta está en hacer más con lo que ya existe. La plataforma combinada permitirá a Viva y Volaris aprovechar su alto grado de compatibilidad operativa, desde la flota y la infraestructura aeroportuaria hasta los sistemas tecnológicos, proveedores y capacidades técnicas.

“La plataforma combinada estará posicionada para capturar eficiencias de escala y ahorros en compras que respaldan uno de los costos unitarios sin combustible más bajos a nivel mundial”, explicó Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva, al subrayar que estas sinergias refuerzan la resiliencia de ambos modelos de negocio.

En términos operativos, el nuevo grupo concentrará una red de 86 destinos a través de 324 rutas, con una proyección de hasta 991 vuelos diarios, lo que amplía su alcance tanto en el mercado doméstico como en el internacional.

La escala también se refleja en la flota. Volaris aporta 152 aviones A320 y Viva suma otros 99 del mismo modelo, para un total de 251 aeronaves, una homogeneidad que facilita la gestión de mantenimiento, la capacitación de tripulaciones y la negociación con proveedores.

A esta base se añade una cartera de pedidos combinada superior a 200 aeronaves, cuyo valor podría alcanzar los 14 mil millones de dólares en los próximos años, en un momento en el que la fabricación de aviones avanza más lento de lo previsto.

“Contamos con una cartera de pedidos combinada de más de 200 aeronaves”, señaló Enrique Beltranena, CEO de Volaris, al destacar que el crecimiento del ultra bajo costo es clave para ampliar la movilidad aérea en México y Estados Unidos.

Uno de los principales frentes de ahorro está en los costos de propiedad de las aeronaves. Zuazua apuntó que las aerolíneas globales operan con costos hasta 60% menores que sus contrapartes latinoamericanas, una brecha que el nuevo grupo busca cerrar gradualmente.

Presión financiera y entorno adverso

La decisión de crear una controladora común llega en un momento financiero desigual. Viva reportó en el tercer trimestre ingresos operativos por 656 millones de dólares, una caída anual de 1.4%, mientras que su utilidad de operación retrocedió 57.9%, hasta 68 millones de dólares.

Su flujo operativo también se redujo 19.6%, a 261 millones de dólares, resultados que la compañía atribuyó a la normalización de tarifas, a un entorno macroeconómico más débil y al retraso en compensaciones por motores Pratt & Whitney.

“Tras un primer semestre retador, el tercer trimestre mostró señales de estabilización en la industria”, señaló Zuazua, al destacar la flexibilidad del modelo de ultra bajo costo y el enfoque en rentabilidad y solidez del balance.

En el caso de Volaris, la presión se reflejó en la utilidad neta, que cayó de 126 millones de dólares a 68 millones en el tercer trimestre, en un contexto marcado por menor disponibilidad de flota y cautela del consumidor.

Beltranena sostuvo que la aerolínea respondió ajustando su red y controlando el crecimiento con disciplina, con la expectativa de una recuperación gradual conforme regresen a operación las aeronaves hoy en inspección.

El entorno externo ha añadido complejidad adicional. Las políticas proteccionistas en Estados Unidos derivaron en la suspensión de 13 rutas entre ambos países, afectando directamente a aerolíneas mexicanas.

A ello se suma la revisión masiva de motores Pratt & Whitney iniciada en 2023, que aún mantiene en tierra parte de la flota, así como las disrupciones persistentes en la cadena global de suministro, una herencia directa de la pandemia.

Con mayor escala y una estructura de costos reforzada, el nuevo grupo busca amortiguar estos choques y posicionarse para crecer cuando las condiciones lo permitan, con especial foco en el mercado transfronterizo.

Ese corredor mueve alrededor de 40 millones de pasajeros al año. “Actualmente, las aerolíneas mexicanas solo transportan aproximadamente el 30% de este tráfico”, señaló Beltranena, al subrayar el potencial de expansión.

La operación aún está sujeta a aprobaciones regulatorias. Una vez concretada, los accionistas de Viva recibirán acciones de Volaris de nueva emisión y cada grupo accionario poseerá el 50% de la nueva controladora.

El consejo de administración estará integrado por seis miembros designados por cada aerolínea y será presidido por Roberto Alcántara Rojas, mientras que los equipos directivos se mantendrán en sus cargos para garantizar continuidad operativa.

Más allá de la estructura corporativa, la creación de Grupo Más Vuelos confirma que la escala volvió a ser una condición de supervivencia en la aviación mexicana, en un mercado más concentrado y expuesto a choques externos permanentes.

