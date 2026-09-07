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¿Todavía existe la sección amarilla? Lo que pasó con la empresa y cómo cambió el negocio

La guía telefónica que marcó a generaciones pasó de TELMEX a Grupo Carso y terminó transformando su negocio.
lun 07 septiembre 2026 04:11 PM
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Mujer buscando contacto en la Sección Amarilla. Antes era muy famosa por sus grandes libros impresos de páginas amarillas que se repartían en los hogares y oficinas con teléfonos y direcciones.
Sus páginas reunieron desde distribuidores de carbón y dulcerías hasta fabricantes de máquinas de escribir, calculadoras y otros productos que aparecieron conforme avanzaba la tecnología. (Expansión|Gemini)

Hubo una época en la que encontrar un negocio no dependía de una pantalla ni de un buscador. Bastaba con abrir un directorio y recorrer sus páginas hasta dar con el teléfono que se necesitaba.

Sección Amarilla convirtió esa búsqueda en una parte cotidiana de la vida comercial en México, pero la tecnología que alguna vez impulsó su crecimiento también terminó poniendo en jaque aquel modelo.

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Primero fue una lista de personas que tenían teléfono

En 1891 apareció en México la Lista No. 1 de suscriptores, un registro de las personas y establecimientos que tenían una línea telefónica. Hoteles, restaurantes y comercios quedaron reunidos en sus páginas para que otros usuarios pudieran localizarlos.

Seis años después llegó la publicidad. En 1897 se incorporó una sección clasificada para anunciantes, donde los negocios podían destacar sus productos o servicios.

Con los años, los anuncios convirtieron al directorio en un registro de la actividad comercial mexicana. Sus páginas reunieron desde distribuidores de carbón y dulcerías hasta fabricantes de máquinas de escribir, calculadoras y otros productos que aparecieron conforme avanzaba la tecnología.

En la fotografía del lado izquierdo aparece Emilio Azcárraga Milmo, conocido como “El Tigre”, destacado magnate mexicano de los medios de comunicación, quien dirigió el Grupo Televisa de 1972 a 1997.
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El día que Emilio Azcárraga Milmo regañó a un empleado por traer su gafete en el cinturón y terminó regalándole su Rolex

El amarillo que nació por accidente terminó convirtiéndose en la marca

En 1946 nació Teléfonos de México a partir de la integración de empresas del sector. TELMEX comenzó operaciones el 1 de enero de 1948 y el directorio quedó vinculado a la nueva compañía.

Dos años después ocurrió uno de los episodios más curiosos de su historia. En 1950, una escasez de papel blanco llevó a imprimir el directorio comercial en amarillo. El público aceptó el cambio y ese color terminó convirtiéndose en su característica más reconocible.

Para las décadas de 1970 y 1980, sus páginas eran un espacio publicitario de gran relevancia. La agencia Alazraki creó el eslogan “Sí funciona y funciona muy bien”, que quedó asociado con la publicación.

La Sección Amarilla terminó dentro del imperio de Slim

En 1991, Grupo Carso adquirió Teléfonos de México. Sección Amarilla quedó integrada al grupo empresarial de Carlos Slim , justo cuando se cumplía un siglo de aquella primera lista de suscriptores.

Una nueva tecnología estaba a punto de poner a prueba el negocio.

Internet convirtió en problema lo que antes era la solución

Para una empresa cuyo directorio reunía información de negocios en miles de páginas, la posibilidad de encontrar esos datos mediante una búsqueda en internet representaba una competencia directa.

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En 2001 apareció seccionamarilla.com.mx, el primer directorio digital de la compañía.

Once años después, en 2012, Sección Amarilla se convirtió en aliado de Google y obtuvo el reconocimiento como su mayor Premium Partner en Latinoamérica.

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¿Qué pasó con Sección Amarilla y su edición impresa?

Perfil de X de Sección Amarilla, agencia de marketing digital.
(X:@seccionamarilla)

En 2017, la empresa cambió su nombre comercial a Agencia Digital ADN y comenzó a operar como una agencia de marketing digital. Al año siguiente, en 2018, dejó de imprimir sus directorios en papel.

Actualmente, su actividad está enfocada en ayudar a empresas y negocios a conseguir presencia y clientes en internet. Entre sus servicios están el desarrollo de sitios web, herramientas de marketing digital, estrategias de SEO para mejorar la posición de una página en los resultados de búsqueda y campañas de publicidad digital adaptadas a cada plataforma y segmentadas para llegar al público objetivo.

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Telmex GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V.

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