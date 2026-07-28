América Móvil apuesta por agentes de IA para reducir costos y elevar eficiencia

¿Qué son los agentes de IA?
Los agentes de inteligencia artificial son sistemas de software capaces de ejecutar tareas de manera autónoma para alcanzar objetivos específicos. A diferencia de otras herramientas de automatización, pueden procesar información, razonar, planificar, aprender de los datos y adaptarse a distintos escenarios.
En la práctica, permiten que los sistemas no solo apoyen a los empleados, sino que también analicen información, tomen decisiones y ejecuten múltiples pasos dentro de un flujo de trabajo con una intervención humana limitada.
Para la industria de telecomunicaciones, esto significa la posibilidad de automatizar procesos comerciales, operativos y administrativos que históricamente requerían una elevada carga de trabajo manual.
La eficiencia, principal oportunidad
Alberto Farca , director de Investigación del Centro México Digital, considera que las principales oportunidades de eficiencia para las empresas de telecomunicaciones se concentran en la gestión del valor del cliente, las operaciones de red y los procesos corporativos.
En la relación con los usuarios, explicó, los agentes pueden anticipar problemas, automatizar la atención a través de distintos canales y apoyar a los equipos humanos cuando los casos requieren mayor especialización.
En la infraestructura de telecomunicaciones, estas herramientas son capaces de detectar patrones, predecir fallas y ejecutar acciones preventivas que optimicen el mantenimiento de las redes, mientras que en áreas como finanzas, recursos humanos, compras y asuntos legales pueden automatizar tareas repetitivas.
“La IA tiene el potencial de generar un cambio en la rentabilidad del sector. Según la consultora McKinsey, la transformación hacia un modelo operativo basado en IA puede aumentar el margen EBITDA entre 8 y 15 puntos porcentuales. Los operadores están en posición de capturar estas eficiencias en la medida en que el entorno de inversión y de regulación lo acompañe”, afirmó Farca.