América Móvil apuesta por agentes de IA para reducir costos y elevar eficiencia

Durante una llamada con inversionistas, Daniel Hajj, director general de América Móvil, adelantó que la empresa ampliará el uso de agentes de la i nteligencia artificial en todas sus operaciones como parte de un plan de largo plazo para optimizar el desempeño del negocio.

“Trabajamos arduamente para controlar los costos y los gastos, buscando que nuestros clientes mejoren sus planes, porque no queremos venderles un plan mejor que luego no utilicen. Queremos que usen lo que les vendemos y que estén satisfechos. Buscamos clientes a largo plazo, no clientes a corto plazo”, afirmó el directivo.

La estrategia contempla utilizar estos sistemas para analizar grandes volúmenes de información, identificar patrones de consumo, detectar oportunidades comerciales y fortalecer la relación con los usuarios, al mismo tiempo que automatizan procesos internos para reducir costos operativos.

El objetivo financiero es que el crecimiento del EBITDA se mantenga por encima del avance de los ingresos, apoyado en una mayor eficiencia operativa.

La guía financiera presentada por la compañía prevé un crecimiento anual compuesto de entre 4 y 5% en los ingresos por servicios y de entre 4.5 y 6% en el flujo operativo (EBITDA). Al mismo tiempo, redujo su expectativa de inversión a aproximadamente 21,000 millones de dólares en gasto de capital, frente a los 22,000 millones considerados anteriormente.

IA para enfrentar un mercado más competido

La apuesta de América Móvil ocurre en un contexto en el que la industria de las telecomunicaciones enfrenta mayores presiones para sostener su rentabilidad.

La migración de los usuarios hacia aplicaciones de mensajería y comunicación, un mercado de telefonía móvil más consolidado con menores oportunidades para captar nuevos clientes y la desaceleración del segmento prepago han limitado el crecimiento del ingreso promedio por usuario, obligando a los operadores a buscar nuevas fuentes de eficiencia.

En este escenario, los agentes de IA aparecen como una herramienta para compensar esas presiones mediante la automatización de procesos y una mejor toma de decisiones basada en datos.