El empleado llevaba el gafete en el cinturón

Varios trabajadores compartían el elevador cuando Azcárraga se fijó en uno de ellos. El hombre llevaba el uniforme amarillo utilizado por personal de escenografía o mantenimiento y tenía su gafete enganchada en el cinturón, en lugar de llevarla en el pecho o en el bolsillo del uniforme.

La escena que fue contada por Guillermo Ochoa en el podcast de Toño de Valdés . Según su relato, Azcárraga se dirigió al trabajador y cuestionó la forma en que llevaba la identificación.

“¿Para qué te di ese gafete?”, le preguntó el empresario, visiblemente molesto.

La versión registrada en el libro El Tigre: Emilio Azcárraga y su imperio Televisa conserva la misma esencia de la escena, aunque con una frase diferente: “¿Para eso te pago tanto? ¿Para que traigas el gafete ahí?”

Después de aquella frase, el ambiente dentro del elevador cambió por completo. El libro describe que “se hizo un silencio aterrador. El Tigre había rugido”.

Todo parecía indicar que el trabajador acababa de meterse en problemas. Sin embargo, su respuesta consiguió darle la vuelta a la situación.

Una respuesta inesperada cambió el regaño

En lugar de intentar justificarse con una explicación sobre el uniforme o la credencial, el empleado respondió con una ocurrencia que tomó por sorpresa a todos los presentes.

La tensión que había provocado el regaño desapareció y Azcárraga soltó una de sus características carcajadas.

Entonces ocurrió el giro que convirtió aquel momento incómodo en una historia que el trabajador difícilmente olvidaría.

Antes de bajar del elevador en su piso, Azcárraga se quitó el reloj que llevaba puesto y se lo entregó. Era un Rolex.

“Lo mereces”, le dijo al empleado.

Un gafete podía ser mucho más que una identificación

Para entender por qué aquel detalle provocó la reacción de Azcárraga Milmo hay que conocer el significado que tenía el gafete dentro de Televisa. De acuerdo con el libro, escrito por Claudia Fernández y Andrew Paxman, las credenciales debían portarse de manera visible, pero su función iba mucho más allá de identificar a los trabajadores.