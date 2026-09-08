Sener, la más castigada por Hacienda

De acuerdo con el Paquete Económico 2027 , entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados, el presupuesto de la Sener se reduciría 69% en términos reales, al pasar de 267,429 millones de pesos aprobados para 2026 a 85,634 millones de pesos para el próximo año.

El ajuste contrasta con lo ocurrido en el presupuesto de 2026, cuando la dependencia obtuvo un incremento de 86.9% en su gasto programable y se convirtió en una de las áreas con mayor aumento de recursos dentro de la administración federal.

CFE tendrá menos recursos para sostener su expansión

Para la CFE, el proyecto de presupuesto también plantea una reducción. Los recursos pasarían de 554,567 millones de pesos aprobados para 2026 a 523,747 millones de pesos para 2027, lo que representa una disminución de 8.5% en términos reales.

El ajuste ocurre mientras la empresa eléctrica enfrenta la necesidad de ampliar y modernizar la infraestructura de generación, transmisión y distribución para atender el crecimiento de la demanda eléctrica y las nuevas necesidades de la industria.

A pesar del recorte presupuestal, Hacienda prevé que la CFE mantenga transferencias federales por 90,400 millones de pesos durante 2027.

“En el caso de la CFE, se estima un superávit financiero de 25,049 millones de pesos y un techo de gasto en servicios personales de 94,000 millones de pesos. Las transferencias del Gobierno Federal ascenderán a 90,400 millones de pesos y se mantendrán constantes en términos reales respecto del monto aprobado para 2026”, señalan los Criterios Generales de Política Económica.

La previsión de un superávit financiero refleja también el objetivo de que la empresa contribuya a contener sus necesidades de financiamiento y reduzca la presión que representa para las finanzas públicas.

Pemex deberá elevar producción con menor presupuesto

En el caso de Pemex, el ajuste es considerablemente menor. La petrolera estatal tendría un recorte de 1.3% en términos reales, pese a que el monto nominal de su presupuesto aumentaría de 517,362 millones de pesos en 2026 a 527,121 millones de pesos en 2027.

La diferencia entre ambas cifras responde a que el análisis en términos reales descuenta el efecto de la inflación y permite observar el cambio efectivo en la capacidad de gasto de la empresa.

El proyecto presupuestal también establece los principales supuestos sobre los que se construirán las finanzas de Pemex durante 2027. Hacienda estima un precio promedio de 61.8 dólares por barril para la Mezcla Mexicana de Exportación.

En materia de producción, el gobierno mantiene como objetivo alcanzar los 1.8 millones de barriles diarios de petróleo, una meta planteada por la administración de Claudia Sheinbaum.

El objetivo supone que Pemex deberá sostener un nivel de producción significativamente mayor al registrado durante los últimos años, en un contexto marcado por la necesidad de contener el gasto y mejorar las condiciones financieras de la empresa.