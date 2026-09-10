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LitioMX enfrentará otro año sin dinero para desarrollar el litio mexicano

El presupuesto propuesto para 2027 deja a LitioMX sin recursos para explorar, invertir o desarrollar proyectos de extracción, pese a que la dependencia fue creada para impulsar la cadena de valor del mineral en México.
jue 10 septiembre 2026 05:36 PM
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LitioMX surgió en agosto del 2022, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, decretó la nacionalización del litio y reservó al Estado las actividades de exploración y explotación del mineral. (Gaston Brito Miserocchi/Getty Images)

La empresa estatal Litio para México (LitioMX) tendrá en 2027 un presupuesto que apenas alcanza para mantener su operación, pero no para explorar yacimientos, desarrollar infraestructura o invertir en proyectos de litio, con lo que se profundiza la falta de avances de la dependencia creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para desarrollar este mineral estratégico.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, LitioMX tendrá asignados 15 millones 534,224 pesos para el próximo año. Aunque representa un incremento real de 8.2% frente a los 13.9 millones de pesos aprobados para 2026, los recursos están concentrados en gasto corriente y servicios personales, es decir, en la operación cotidiana y el pago de nómina.

En los apartados de inversión física, obra pública e inversión financiera, la empresa estatal no tiene recursos asignados.

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La estructura presupuestaria contrasta con el mandato para el que fue creada LitioMX. El organismo surgió en agosto del 2022 , cuando López Obrador decretó la nacionalización del litio y reservó al Estado las actividades de exploración y explotación del mineral.

El decreto estableció que no se otorgarían concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en zonas donde existieran yacimientos de litio. También otorgó a LitioMX atribuciones para elaborar programas estratégicos de exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, así como para desarrollar su cadena de valor económico.

A cuatro años de su creación, esas tareas todavía no se han traducido en una actividad extractiva ni en una cadena industrial alrededor del mineral.

El primer eslabón sigue sin definirse

Uno de los pendientes centrales es conocer con precisión cuánto litio tiene México y dónde se encuentran sus reservas. Hasta ahora, LitioMX y el Servicio Geológico Mexicano (SGM) no han determinado formalmente las reservas probables de litio del país ni su ubicación precisa.

Tampoco existe un registro de avances en otra de las atribuciones establecidas para LitioMX, la investigación y desarrollo de tecnología para el aprovechamiento y utilización del mineral.

La falta de recursos propios no necesariamente significa que toda la exploración tenga que ser financiada directamente por LitioMX. Armando Alatorre, profesor del Instituto Politécnico Nacional y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, considera que otras instituciones podrían asumir parte de esas tareas.

“Yo entiendo que LitioMX funciona como un coordinador, pero no está haciendo directamente el trabajo ni los gastos, sino que recae en los centros de investigación”, explicó.

En el caso de la exploración y determinación de reservas, el especialista señaló que el Servicio Geológico Mexicano podría aportar recursos para esa actividad, mientras que Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) podrían participar en la investigación de litio contenido en salmueras.

La falta de una estructura operativa con recursos para inversión también limita la posibilidad de que LitioMX avance hacia la siguiente etapa de su mandato, el desarrollo de una cadena de valor.

“Desde la creación de LitioMX siempre se habló de la cadena de valor del litio, y una de las grandes preguntas que salió es en dónde termina la cadena, y parece que conforme los hechos está más enfocada a la cuestión de los autos (y las baterías de los mismos)”, comentó Alatorre.

El decreto de creación contempla que los recursos de LitioMX provengan tanto de las asignaciones presupuestarias como de los ingresos que obtenga por la exploración, extracción, beneficio del litio y las cadenas de valor económico. Hasta ahora, la empresa estatal no genera ingresos por esas actividades.

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Sonora mantiene detenido el principal proyecto

El caso de Sonora concentra buena parte de la incertidumbre sobre el desarrollo del litio en México. En el estado se ubica el proyecto de Bacadéhuachi, considerado uno de los principales yacimientos de litio del país, cuyo desarrollo permanece detenido por el litigio entre el Estado mexicano y la empresa china Ganfeng Lithium.

El gobierno mexicano retiró la concesión a la compañía, mientras que Ganfeng inició un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial para reclamar una compensación económica por presuntos daños y violaciones a tratados de inversión.

La posición mexicana sostiene que las concesiones fueron otorgadas sin especificar que correspondían a la explotación de litio.

Mientras ese conflicto no se resuelve, el proyecto permanece sin avanzar y México tampoco ha convertido ese recurso identificado en una fuente de producción.

A ello se suma el proyecto anunciado por Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo para desarrollar litio en salmueras en Tabasco y Veracruz, del que tampoco se tiene registrado un avance.

Menos recursos también para investigación energética

El presupuesto planteado para 2027 tampoco favorece un aumento de recursos para algunas de las instituciones que podrían participar en el desarrollo tecnológico y energético asociado con estos proyectos.

El Instituto Mexicano del Petróleo tendrá un presupuesto de 7,329 millones de pesos, una reducción real de 30.9% frente a los 10,282 millones aprobados para 2026.

El Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) contará con 32,335 millones de pesos, una reducción real de 2%, mientras que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) tendrá 5,270 millones, 6.6% menos en términos reales que en 2026.

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