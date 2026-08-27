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China acapara la etapa más valiosa de los minerales y eso ya preocupa a los mineros en México

El control que el país asiático logró sobre esta fase hoy le da una posición estratégica sobre industrias vinculadas con la transición energética y la tecnología, además de influir en cadenas productivas de otros países.
jue 27 agosto 2026 11:12 AM
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China domina la etapa más valiosa de la cadena de valor de los minerales en el mundo: la refinación. Hoy el 90% de las tierras raras solo se refinan en dicho país, y eso ya preocupa a los mineros en México.
Pedro Rivero, presidente de la Cámara Minera de México, durante su participación en el Congreso de Minería de Durango. (Camimex)

Durango.- México enfrenta un nuevo desafío en su sector minero: China. El país asiático no solo concentra una parte relevante de la producción mundial de minerales críticos y tierras raras , sino que también domina la refinación, que es la etapa de mayor valor agregado de la cadena.

El control que el país asiático ha construido sobre esta fase hoy le permite tener una posición estratégica sobre industrias vinculadas con la transición energética, la tecnología y la infraestructura digital, además de influir en las cadenas productivas de otros países.

“El beneficio de los países no solo se obtiene con la extracción del mineral de las entrañas de la tierra, en realidad se obtiene al refinarlo y poderlo llevar a su forma comercial, el problema es que China domina esa parte”, dijo Arturo Miguel Tronco, director comercial de Peñoles y de la división de químicos de la empresa, durante el Congreso de Minería de Durango.

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De acuerdo con el directivo, durante los últimos 20 años China desarrolló una estrategia para acaparar la capacidad de refinación de minerales críticos y tierras raras. El resultado es una concentración que coloca al país asiático en una posición determinante para el suministro mundial.

“China domina la etapa más valiosa de la cadena de valor de los minerales en el mundo –la refinación– el 90% de los minerales de tierras raras solo se refinan en dicho país”, añadió Tronco.

La concentración también alcanza minerales fundamentales para las tecnologías relacionadas con la transición energética. Entre 60% y 70% del litio y el cobalto se refina en China, de acuerdo con los datos expuestos por el directivo.

El dominio se extiende a la fabricación de baterías, ya que China controla 85% de la producción de celdas, lo que refuerza su posición en una cadena considerada estratégica para la electrificación y el desarrollo de nuevas tecnologías.

La relevancia de estos minerales va más allá de la industria minera. El sector tecnológico, desde la inteligencia artificial y los centros de datos hasta los satélites, depende de minerales críticos, por lo que su disponibilidad se ha convertido también en un asunto de diplomacia, seguridad y estrategia global.

El T-MEC como pieza de la estrategia regional

Ante este escenario, la industria minera mexicana ha insistido en que en eventual renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debería incorporar un capítulo específico para el sector.

La intención es establecer una estructura que permita impulsar la inversión privada en minerales críticos y fortalecer la integración de las cadenas de suministro de Norteamérica, particularmente frente al peso que China ha adquirido en la refinación y transformación de estos materiales.

“Claro que nos interesaría como un capítulo porque la actividad es lo suficientemente grande, lo amerita, y creemos que con esta discusión de minerales críticos está muy en línea con lo que el mundo necesita hoy”, explicó Pedro Rivero, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex).

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En entrevista con Expansión, Rivero señaló que la región necesita construir una estructura que reconozca la importancia de los minerales críticos y permita desarrollar legislaciones y regulaciones orientadas a promover su producción.

México parte de una posición relevante porque cuenta con producción de distintos minerales considerados críticos y, además, con infraestructura de transformación que puede servir para fortalecer las cadenas regionales.

“En México tenemos toda la capacidad de refinar como el acero, el cobre, la plata, el zinc, el plomo, la barita, en fin, todas esas, que son la base de nuestra industria y la base de la vida moderna. México tiene perfectas capacidades e instalaciones que ya se dedican a refinarlas”, explicó Rivero.

La discusión, sin embargo, ocurre mientras el futuro del T-MEC todavía no está definido. Hasta el momento no existe una renovación del tratado. El gobierno de Estados Unidos considera que no es necesario firmar uno nuevo, por lo que, de momento, el acuerdo se mantendría durante los 10 años que todavía le restan de vigencia.

Una minería con menor volumen

El reto de la competencia internacional se suma a un escenario menos favorable para la producción minera mexicana. Aunque el valor de la producción ha aumentado, el volumen de materiales extraídos permanece prácticamente estancado.

De acuerdo con el Informe Anual 2025 de la Camimex, el valor de la producción minero-metalúrgica nacional alcanzó el año pasado 379,290 millones de pesos , un máximo histórico y un crecimiento de 21.2% respecto a 2024.

El incremento, sin embargo, no estuvo acompañado por un crecimiento equivalente en los volúmenes producidos. La propia Camimex advirtió que estos permanecieron prácticamente sin cambios, lo que muestra que la expansión del valor de la actividad estuvo sustentada principalmente en los precios internacionales de los metales.

Para México, el desafío consiste entonces en aprovechar su capacidad minera y de refinación en un momento en que los minerales críticos adquieren mayor importancia estratégica, mientras China mantiene el control de una parte central de las cadenas globales de suministro.

La discusión ya no se limita a cuánto mineral puede extraer un país, sino a quién tiene la capacidad de transformarlo y convertirlo en un insumo útil para las industrias que definirán la próxima etapa tecnológica.

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