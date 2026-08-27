China acapara la etapa más valiosa de los minerales y eso ya preocupa a los mineros en México

De acuerdo con el directivo, durante los últimos 20 años China desarrolló una estrategia para acaparar la capacidad de refinación de minerales críticos y tierras raras. El resultado es una concentración que coloca al país asiático en una posición determinante para el suministro mundial.

“China domina la etapa más valiosa de la cadena de valor de los minerales en el mundo –la refinación– el 90% de los minerales de tierras raras solo se refinan en dicho país”, añadió Tronco.

La concentración también alcanza minerales fundamentales para las tecnologías relacionadas con la transición energética. Entre 60% y 70% del litio y el cobalto se refina en China, de acuerdo con los datos expuestos por el directivo.

El dominio se extiende a la fabricación de baterías, ya que China controla 85% de la producción de celdas, lo que refuerza su posición en una cadena considerada estratégica para la electrificación y el desarrollo de nuevas tecnologías.

La relevancia de estos minerales va más allá de la industria minera. El sector tecnológico, desde la inteligencia artificial y los centros de datos hasta los satélites, depende de minerales críticos, por lo que su disponibilidad se ha convertido también en un asunto de diplomacia, seguridad y estrategia global.

El T-MEC como pieza de la estrategia regional

Ante este escenario, la industria minera mexicana ha insistido en que en eventual renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debería incorporar un capítulo específico para el sector.

La intención es establecer una estructura que permita impulsar la inversión privada en minerales críticos y fortalecer la integración de las cadenas de suministro de Norteamérica, particularmente frente al peso que China ha adquirido en la refinación y transformación de estos materiales.

“Claro que nos interesaría como un capítulo porque la actividad es lo suficientemente grande, lo amerita, y creemos que con esta discusión de minerales críticos está muy en línea con lo que el mundo necesita hoy”, explicó Pedro Rivero, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex).