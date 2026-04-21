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“Difícil saber para cuándo”: baterías de litio en México siguen sin fecha

La falta de tecnología, reglas claras y producción limita el desarrollo de una cadena de valor clave para la industria automotriz eléctrica.
mar 21 abril 2026 04:55 AM
Baterías de litio mexicanos, “difícil saber exactamente para cuándo”, dicen autoridades
Baterías de litio mexicanos, “difícil saber exactamente para cuándo”, dicen autoridades (SweetBunFactory/Getty Images)

Hace cuatro años, en abril, una reforma a la Ley Minera declaró el litio como patrimonio de la nación, lo que significa que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del mineral quedaron a cargo exclusivo del Estado. Desde entonces, la producción industrial aún luce lejana del litio “Hecho en México”.

El interés detrás del mineral radica en que éste es fundamental para las baterías de autos eléctricos. Para un país como México, el interés por el litio no es menor al ser el sexto mayor fabricante de vehículos automotrices como Ford, con el Mustang-Mach E, ya han insertado autos eléctricos a sus líneas de producción, pero la proveeduría de este mineral proviene desde otras latitudes.

Esperar una fecha en la que se pueda contar con baterías hechas en México a partir de mineral extraído en el territorio nacional aún luce complicado para las autoridades. Rodolfo Osorio, responsable del sector de electromovilidad de la Secretaría de Economía, señala que es “difícil saber exactamente para cuándo”.

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“Es difícil saber exactamente para cuándo. Los packs ya se arman aquí en México, ya prácticamente lo único que se importan son las celdas y pues la verdad que una fecha exacta no la tendría, pero yo creo que se va a seguir trabajando, además del desarrollo propio que se tiene en las universidades y los tecnológicos que están también incursionando en el tema de baterías de litio”, comenta el funcionario en entrevista con Expansión.

En agosto de 2022, fue creada la empresa estatal Litio para México (LitioMx) tras un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. De acuerdo con su estatuto orgánico, la compañía sería la encargada de guiar la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio nacional.

De acuerdo con Osorio, la dependencia ya ha tenido reuniones con LitioMx, pero las conversaciones aún están lejos de traducirse en procesos productivos o industriales, puesto que aún se están delineando las normativas en torno a la estudio y aprovechamiento del mineral.

“Hemos tenido reuniones con LitioMx. Se están definiendo las reglas de operación para el litio”, comenta.

La problemática en torno al litio en México, ubicado principalmente en Sonora, tampoco es menor, ya que este se encuentra en arcillas, un tipo de yacimiento muy diferente a los que se tienen en la mayor parte del mundo, como los salares o salmueras.

El reto radica en que, para explotar el litio en el país, es necesario crear nuevos procesos industriales que permitan su aprovechamiento con costos competitivos, más al pensarse que de lograr procesarse, su principal destino sería la fabricación de baterías para autos eléctricos, una industria que considera el factor de costos uno de sus principales puntos para sus cadenas de proveeduría.

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“Me encantaría que hubiera una batería mexicana, pero tendría que ser porque es competitiva y es atractiva, no por orgullo nacional. Realmente estamos buscando las fortalezas de México y no sé si esa sea, aunque me encantaría ver un fabricante local”, expone en entrevista con Expansión Eugenio Grandio, presidente de Electro Movilidad Asociación.

En 2022, año que el litio adquirió un fuerte protagonismo en la agenda federal, los Criterios Generales de Política Económica señalaron que la cadena de valor en torno al litio, desde su extracción hasta la producción de baterías y autos eléctricos, tendría un valor potencial de 12 billones de pesos, equivalentes a un tercio del Producto Interno Bruto del país. Desde entonces, no se han hecho estimaciones similares por parte de las autoridades.

Apertura a la iniciativa privada

La semana pasada, en la conferencia matutina presidencial del jueves, las autoridades informaron que el 27 de abril una comitiva de alto nivel de la tecnológica Foxconn visitará Sonora, con el objetivo de evaluar las condiciones del proyecto del Polo de Desarrollo para el Bienestar de la región.

Para Osorio, aunque aún no hay fecha de cuándo se podrá contar con baterías de litio “Made in México”, figura como un punto a favor de la electromovilidad el tener acercamientos con empresas como la taiwanesa.

“Ellos tienen mucho expertise en el desarrollo y fabricación de las baterías de litio, tanto para vehículos eléctricos, pero también para almacenamiento, que es otra aplicación muy importante que se requiere para tener esta suficiencia energética que se está buscando y sobre todo con energías verdes, energías renovables”, añade el funcionario.

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Y es que la iniciativa privada y el litio en México no han tenido la mejor relación. Tras la declaración del uso del litio exclusivo por parte del gobierno, la empresa china Ganfeng inició, en junio de 2024, un litigio internacional por la revocación de sus concesiones en el yacimiento con reservas más grandes del mineral ubicado en Bacadehuechi, Sonora.

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Para el empresariado del sector automotriz, la visita de Foxconn a la entidad que se ha colocado como el epicentro del litio en México marca una flexibilidad en el discurso en torno al litio y a la electromovilidad que deja ver buenas perspectivas de la industria hacia adelante.

“Las baterías tendrían que estar listas desde ayer, pero hay una realidad que nos rebasa y que, si ponemos de frente todos los temas que tenemos como país, estoy segura que el gobierno diría hay prioridades, sin embargo, creo que se está construyendo ese camino, sólidamente y poco a poco, porque hay un interés de la industria privada, de la iniciativa privada. Los empresarios estamos dispuestos y lo más importante es que hay una apertura y un cambio en el discurso”, comenta en entrevista con Expansión Elisa Crespo, presidenta del Clúster Automotriz Metropolitano.

En países como Chile, que concentra la segunda mayor producción de litio, solo detrás de Australia, la industria ha visto su florecimiento a través de iniciativas público-privadas, incluso con presidentes de Izquierda.

En 2023, el país sudamericano lanzó la Estrategia Nacional del Litio con el objetivo de que Chile recuperara el liderazgo mundial en la producción de litio, una posición que perdió en 2026. El plan sienta sus bases en que el estado tiene el control mayoritario del mineral, pero sin dejar de lado las articulaciones con privados. Desde entonces, la industria registró incrementos interanuales de más de 10%.

Hoy México no figura en el listado de Visual Capitalist sobre los 10 países con mayor producción de litio, pues aún no se extrae ni una gota de éste en el territorio nacional, sin embargo, la carrera de la industria y de la formación de sus cadenas de valor continúa.

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