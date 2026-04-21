“Difícil saber para cuándo”: baterías de litio en México siguen sin fecha

“Es difícil saber exactamente para cuándo. Los packs ya se arman aquí en México, ya prácticamente lo único que se importan son las celdas y pues la verdad que una fecha exacta no la tendría, pero yo creo que se va a seguir trabajando, además del desarrollo propio que se tiene en las universidades y los tecnológicos que están también incursionando en el tema de baterías de litio”, comenta el funcionario en entrevista con Expansión.

En agosto de 2022, fue creada la empresa estatal Litio para México (LitioMx) tras un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. De acuerdo con su estatuto orgánico, la compañía sería la encargada de guiar la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio nacional.

De acuerdo con Osorio, la dependencia ya ha tenido reuniones con LitioMx, pero las conversaciones aún están lejos de traducirse en procesos productivos o industriales, puesto que aún se están delineando las normativas en torno a la estudio y aprovechamiento del mineral.

“Hemos tenido reuniones con LitioMx. Se están definiendo las reglas de operación para el litio”, comenta.

La problemática en torno al litio en México, ubicado principalmente en Sonora, tampoco es menor, ya que este se encuentra en arcillas, un tipo de yacimiento muy diferente a los que se tienen en la mayor parte del mundo, como los salares o salmueras.

El reto radica en que, para explotar el litio en el país, es necesario crear nuevos procesos industriales que permitan su aprovechamiento con costos competitivos, más al pensarse que de lograr procesarse, su principal destino sería la fabricación de baterías para autos eléctricos, una industria que considera el factor de costos uno de sus principales puntos para sus cadenas de proveeduría.