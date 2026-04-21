“Difícil saber para cuándo”: baterías de litio en México siguen sin fecha

Y es que la iniciativa privada y el litio en México no han tenido la mejor relación. Tras la declaración del uso del litio exclusivo por parte del gobierno, la empresa china Ganfeng inició, en junio de 2024, un litigio internacional por la revocación de sus concesiones en el yacimiento con reservas más grandes del mineral ubicado en Bacadehuechi, Sonora.
Para el empresariado del sector automotriz, la visita de Foxconn a la entidad que se ha colocado como el epicentro del litio en México marca una flexibilidad en el discurso en torno al litio y a la electromovilidad que deja ver buenas perspectivas de la industria hacia adelante.
“Las baterías tendrían que estar listas desde ayer, pero hay una realidad que nos rebasa y que, si ponemos de frente todos los temas que tenemos como país, estoy segura que el gobierno diría hay prioridades, sin embargo, creo que se está construyendo ese camino, sólidamente y poco a poco, porque hay un interés de la industria privada, de la iniciativa privada. Los empresarios estamos dispuestos y lo más importante es que hay una apertura y un cambio en el discurso”, comenta en entrevista con Expansión Elisa Crespo, presidenta del Clúster Automotriz Metropolitano.
En países como Chile, que concentra la segunda mayor producción de litio, solo detrás de Australia, la industria ha visto su florecimiento a través de iniciativas público-privadas, incluso con presidentes de Izquierda.
En 2023, el país sudamericano lanzó la Estrategia Nacional del Litio con el objetivo de que Chile recuperara el liderazgo mundial en la producción de litio, una posición que perdió en 2026. El plan sienta sus bases en que el estado tiene el control mayoritario del mineral, pero sin dejar de lado las articulaciones con privados. Desde entonces, la industria registró incrementos interanuales de más de 10%.
Hoy México no figura en el listado de Visual Capitalist sobre los 10 países con mayor producción de litio, pues aún no se extrae ni una gota de éste en el territorio nacional, sin embargo, la carrera de la industria y de la formación de sus cadenas de valor continúa.