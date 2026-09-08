Nissan March baja de precio y se convierte en el segundo auto más barato de México

Nissan baja de precio el March y se mete en la pelea por el auto más barato

El compacto ahora puede encontrarse en 225,990 pesos en su versión Sense TM, frente a un precio de lista de 295,900 pesos.

Con los 69,910 pesos de la oferta comercial, el March queda por debajo del Aveo Hatchback, que se vende en 228,100 pesos, aunque todavía está por encima del Renault Kwid, cuyo precio promocional es de 199,900 pesos. Para acceder a estos montos es necesario recurrir al esquema de financiamiento correspondiente.

(nissan.com.mx)



La diferencia entre los tres es estrecha: hay 26,090 pesos entre el Kwid y el March, mientras que el Aveo queda apenas 2,110 pesos por encima del Nissan. La distancia de precios convierte a los tres modelos en rivales directos para quien está buscando una alternativa de entrada.



La llegada de más marcas está cambiando la pelea por los autos baratos

Comprar modelos de este segmento se volvió mucho más caro cuando la falta de componentes críticos presionó al mercado años atrás. Los precios de los autos de entrada llegaron a rebasar los 200,000 pesos; incluso los vehículos seminuevos aumentaron de precio.

Ahora la oferta es más amplia, en buena medida por la llegada de fabricantes chinos que entraron a competir con precios agresivos y diseños capaces de atraer a consumidores que antes tenían menos alternativas.

Ese escenario obliga a las marcas tradicionales a defender su posición en los segmentos de mayor volumen. Para Nissan, el March es especialmente relevante: en agosto de 2026 fue el quinto automóvil más vendido de México, con 1,959 unidades.

El Versa, además, ocupó el primer lugar nacional con 7,166 unidades, lo que colocó a dos modelos de la japonesa dentro de las posiciones más importantes del mercado. Chevrolet compitió en ese mismo grupo con el Aveo, mientras Kia K3 Sedán y Volkswagen Virtus completaron parte de los modelos que disputaron el top 5.

Chevrolet también movió sus precios. El Aveo había bajado a 238,000 pesos el mes pasado y ahora aparece en 228,100 pesos, un ajuste que lo dejó prácticamente al mismo nivel promocional que el March.