Mazda México celebra su primer millón de autos vendidos

La ceremonia se realizó en la agencia Mazda Del Valle, en Ciudad de México, donde Claudia fue citada sin conocer el motivo. Al llegar, Miguel Barbeyto, presidente y CEO de Mazda de México, le dio la bienvenida.

Tras felicitarla por sus 21 años de trayectoria, la sorprendió con el regalo del Mazda CX-5 2026 que materializa el millón de unidades vendidas en el país.

Al tomar la palabra, Barbeyto explicó que la empresa decidió distinguir a quienes han contribuido a construir los resultados de la compañía y destacó el papel de los colaboradores como parte fundamental de la operación.

Afirmó que para llegar al millón de vehículos vendidos representa, también, una trayectoria construida a partir de la confianza de sus clientes.

“Para Mazda de México no solo se trata de un millón de vehículos comercializados en el país, sino de un millón de clientes que nos han elegido a lo largo de estos 21 años”, reconoció el ejecutivo.

La reacción de Claudia, con lágrimas de emoción, marcó el momento más significativo. "Es sorprendente ver hasta dónde ha crecido lo que iniciamos con solo tres modelos. Estoy muy orgullosa de trabajar en Mazda y ver lo que hemos venido construyendo desde hace 21 años”, declaró.

La afortunada aseguró que este hito la une a la historia de una empresa con la que ha compartido prácticamente toda su trayectoria.

“Llevo tatuado a Mazda en el corazón”, expresó luego de recibir la llave de su nuevo Mazda CX-5.

