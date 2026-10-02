Mazda México celebra su primer millón de autos vendidos

Mazda de México alcanzó el millón de vehículos comercializados y, para conmemorarlo, decidió obsequiar la unidad a Claudia Gómez, asesora de ventas de Mazda Zapata y una de las personas con mayor antigüedad dentro de su red de distribuidores.
De esta manera, la marca convirtió este logro en un reconocimiento a quienes han contribuido a construir su exitosa historia.
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La ceremonia se realizó en la agencia Mazda Del Valle, en Ciudad de México, donde Claudia fue citada sin conocer el motivo. Al llegar, Miguel Barbeyto, presidente y CEO de Mazda de México, le dio la bienvenida.
Tras felicitarla por sus 21 años de trayectoria, la sorprendió con el regalo del Mazda CX-5 2026 que materializa el millón de unidades vendidas en el país.
Al tomar la palabra, Barbeyto explicó que la empresa decidió distinguir a quienes han contribuido a construir los resultados de la compañía y destacó el papel de los colaboradores como parte fundamental de la operación.
Afirmó que para llegar al millón de vehículos vendidos representa, también, una trayectoria construida a partir de la confianza de sus clientes.
“Para Mazda de México no solo se trata de un millón de vehículos comercializados en el país, sino de un millón de clientes que nos han elegido a lo largo de estos 21 años”, reconoció el ejecutivo.
La reacción de Claudia, con lágrimas de emoción, marcó el momento más significativo. "Es sorprendente ver hasta dónde ha crecido lo que iniciamos con solo tres modelos. Estoy muy orgullosa de trabajar en Mazda y ver lo que hemos venido construyendo desde hace 21 años”, declaró.
La afortunada aseguró que este hito la une a la historia de una empresa con la que ha compartido prácticamente toda su trayectoria.
“Llevo tatuado a Mazda en el corazón”, expresó luego de recibir la llave de su nuevo Mazda CX-5.
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La agencia de Mazda que más vende en el mundo
El presidente y CEO de Mazda también refirió que el país se convirtió en el tercer mercado más importante para la marca a nivel mundial, solo detrás de Estados Unidos y Japón.
"Además, reveló que eligieron las instalaciones de Mazda Del Valle para conmemorar la ocasión por tratarse de la agencia con mayores ventas globales de la marca.
En este contexto, Fernando Márquez, director de Marca de las agencias Mazda para Grupo Autofin, subrayó que afianzar su posición dentro de la red es resultado de la disciplina, la constancia y el trabajo alineado con los valores.
Por su parte, Aldebarán Arias, gerente general de Mazda Del Valle, hizo énfasis en la relevancia que tiene México para la compañía, pues el desempeño de sus distribuidores es parte fundamental de la operación estratégica.
Desde la perspectiva de los ejecutivos, la conexión de Mazda con los consumidores mexicanos proviene de una combinación entre el producto y la relación que la marca busca construir con ellos.
“Mazda viene con dos temas; uno es la empatía con el cliente, hacerlo sentir, las emociones del coche y la calidad del producto; y dos, el cuidado de tener detalles humanos muy importantes sobre el cliente”, aseveró Arias.
En ese contexto, la entrega de la CX-5 a Claudia Gómez adquirió un sentido especial para Mazda, al celebrar el liderazgo en ventas de la agencia y el reconocimiento a una colaboradora que inició con la firma en México. Sin duda, un recordatorio de que detrás de los éxitos empresariales está el talento.