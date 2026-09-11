Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Porsche deja ir a Bugatti y destina parte de la venta a pagar pensiones

La operación forma parte de un giro estratégico con el que la marca deportiva busca recuperar rentabilidad y flujo de efectivo ante un mercado más exigente.
vie 11 septiembre 2026 07:50 PM
Añadir Expansión en Google
Un Bugatti color amarillo sobre un fondo del mismo color.
En 2021, Porsche y Rimac crearon Bugatti Rimac, una empresa conjunta en la que Porsche mantuvo una participación y que agrupó a Bugatti con la compañía croata especializada en vehículos eléctricos de alto desempeño.
 (Cortesía )

Porsche completó la venta de Bugatti Rimac a HOF Capital en una operación que le generará alrededor de 1,000 millones de euros y que refuerza su estrategia de concentrarse en el negocio central.

Parte del dinero tendrá un destino específico. Porsche utilizará 250 millones de euros para seguir financiando sus obligaciones de pensiones, en una operación que también ayudará a mejorar su flujo de efectivo.

El acuerdo quedó cerrado el 9 de septiembre de 2026, después de recibir las autorizaciones regulatorias. Porsche y el consorcio comprador habían firmado los contratos correspondientes en abril.

Publicidad

La desinversión ocurre mientras el fabricante alemán atraviesa una etapa de ajustes financieros y estratégicos. Porsche busca elevar su rentabilidad y generar más efectivo ante un mercado automotriz que mantiene condiciones complicadas.

La historia de Bugatti

Bugatti llegó al Grupo Volkswagen después de pasar buena parte de la década de 1990 como una marca que sobrevivía principalmente como leyenda de la industria automotriz. A mediados de esa década, unos 500 vehículos de la marca todavía existían como testimonio de la ingeniería y el diseño desarrollados en Molsheim.

En 1998, Volkswagen adquirió Bugatti como parte de una estrategia para construir un segmento de lujo junto con Bentley y Lamborghini, también incorporadas ese año. El grupo buscaba aprovechar una demanda pequeña pero constante y, al mismo tiempo, reforzar sus capacidades técnicas y de innovación. Bugatti también funcionaría como una carta de presentación para elevar la percepción del resto de las marcas del grupo.

Bugatti pasó a formar parte del perímetro de Porsche décadas después, cuando Volkswagen reorganizó sus activos de lujo y deportivos bajo su estructura de marcas. En 2021, Porsche y Rimac crearon Bugatti Rimac, una empresa conjunta en la que Porsche mantuvo una participación y que agrupó a Bugatti con la compañía croata especializada en vehículos eléctricos de alto desempeño.

Con el ingreso de efectivo de la venta de su participación en Bugatti Rimac, y el financiamiento adicional de sus obligaciones de pensiones, Porsche elevó su previsión para el margen de flujo de efectivo neto automotriz de 2026.

Ahora espera un margen de entre 5.5% y 7.5%, frente al rango anterior de 3% a 5%. La previsión publicada en su informe semestral no contemplaba los efectos de las desinversiones.

Porsche recorta para fortalecer su negocio central

La venta de su participación en Bugatti llega mientras Porsche redefine qué negocios forman parte de su estrategia de largo plazo. La compañía busca concentrarse en su marca, sus clientes y sus productos.

“Estamos alineando firmemente nuestra compañía con nuestro negocio principal. Nos estamos enfocando en nuestra marca, nuestros clientes y nuestros productos”, dijo Michael Leiters, CEO de Porsche, citado en un comunicado.

El fabricante también trabaja en la estrategia Sportwagenschmiede 35, con la que pretende fortalecer su rentabilidad, flujo de efectivo y resiliencia durante los próximos años.

La reorganización ya alcanzó a su estructura interna. Porsche redujo de ocho a siete el número de áreas de su consejo ejecutivo y, desde el 1 de julio, eliminó la división Car-IT para integrarla al área de Investigación y Desarrollo.

El ajuste ocurre mientras el negocio enfrenta una menor demanda en varios mercados. Durante el primer semestre de 2026, Porsche entregó 122,306 vehículos, 16% menos que los 146,391 del mismo periodo de 2025.

La caída estuvo relacionada, entre otros factores, con el fin de producción de los modelos 718 con motor de combustión, la fuerte demanda que tuvo el Macan eléctrico un año antes y la expiración de incentivos fiscales para vehículos eléctricos e híbridos en Estados Unidos.

China fue uno de los mercados con mayor retroceso. Porsche entregó 14,501 vehículos, una disminución de 32%, en un entorno que la empresa considera desafiante y en el que mantiene una estrategia de ventas enfocada en valor.

Norteamérica se mantuvo como su principal región comercial, con 37,712 entregas, aunque también registró una caída de 13%. Alemania tuvo 14,938 entregas, 6% menos que un año antes.

Publicidad

Menos volumen, pero mejores márgenes

Pese a la caída en el volumen, Porsche consiguió mejorar sus resultados financieros. Sus ventas consolidadas sumaron 17,230 millones de euros en el primer semestre, frente a 18,160 millones un año antes.

El resultado operativo del grupo aumentó de 1,010 millones a 1,350 millones de euros. El margen operativo sobre ventas pasó de 5.5% a 7.8%, mientras que el margen EBITDA automotriz subió de 16% a 18.3%.

La compañía atribuyó la mejora al control de costos, precios y mezcla de productos, además de su estrategia de valor sobre volumen, que busca priorizar la rentabilidad sobre el número de vehículos vendidos.

Porsche todavía enfrenta costos derivados de su reestructuración. Las medidas de realineación estratégica representaron una carga neta de alrededor de 100 millones de euros durante el primer semestre.

La compañía espera además nuevos costos por el llamado Future Package. “Los costos de realineación asociados alcanzarán un monto de tres dígitos de millones en el segundo semestre de 2026”, señaló Jochen Breckner, responsable de Finanzas y Tecnologías de la Información, citado en un comunicado.

La salida de Bugatti Rimac se integra así en una estrategia que busca liberar recursos, reforzar el flujo de efectivo y concentrar a Porsche en su negocio principal. La empresa presentará más detalles de su nueva estrategia el 7 de octubre, durante su Capital Markets Day.

Publicidad

Tags

Porsche

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad