Porsche deja ir a Bugatti y destina parte de la venta a pagar pensiones

La desinversión ocurre mientras el fabricante alemán atraviesa una etapa de ajustes financieros y estratégicos. Porsche busca elevar su rentabilidad y generar más efectivo ante un mercado automotriz que mantiene condiciones complicadas.

La historia de Bugatti

Bugatti llegó al Grupo Volkswagen después de pasar buena parte de la década de 1990 como una marca que sobrevivía principalmente como leyenda de la industria automotriz. A mediados de esa década, unos 500 vehículos de la marca todavía existían como testimonio de la ingeniería y el diseño desarrollados en Molsheim.

En 1998, Volkswagen adquirió Bugatti como parte de una estrategia para construir un segmento de lujo junto con Bentley y Lamborghini, también incorporadas ese año. El grupo buscaba aprovechar una demanda pequeña pero constante y, al mismo tiempo, reforzar sus capacidades técnicas y de innovación. Bugatti también funcionaría como una carta de presentación para elevar la percepción del resto de las marcas del grupo.

Bugatti pasó a formar parte del perímetro de Porsche décadas después, cuando Volkswagen reorganizó sus activos de lujo y deportivos bajo su estructura de marcas. En 2021, Porsche y Rimac crearon Bugatti Rimac, una empresa conjunta en la que Porsche mantuvo una participación y que agrupó a Bugatti con la compañía croata especializada en vehículos eléctricos de alto desempeño.

Con el ingreso de efectivo de la venta de su participación en Bugatti Rimac, y el financiamiento adicional de sus obligaciones de pensiones, Porsche elevó su previsión para el margen de flujo de efectivo neto automotriz de 2026.

Ahora espera un margen de entre 5.5% y 7.5%, frente al rango anterior de 3% a 5%. La previsión publicada en su informe semestral no contemplaba los efectos de las desinversiones.

Porsche recorta para fortalecer su negocio central

La venta de su participación en Bugatti llega mientras Porsche redefine qué negocios forman parte de su estrategia de largo plazo. La compañía busca concentrarse en su marca, sus clientes y sus productos.

“Estamos alineando firmemente nuestra compañía con nuestro negocio principal. Nos estamos enfocando en nuestra marca, nuestros clientes y nuestros productos”, dijo Michael Leiters, CEO de Porsche, citado en un comunicado.

El fabricante también trabaja en la estrategia Sportwagenschmiede 35, con la que pretende fortalecer su rentabilidad, flujo de efectivo y resiliencia durante los próximos años.

La reorganización ya alcanzó a su estructura interna. Porsche redujo de ocho a siete el número de áreas de su consejo ejecutivo y, desde el 1 de julio, eliminó la división Car-IT para integrarla al área de Investigación y Desarrollo.

El ajuste ocurre mientras el negocio enfrenta una menor demanda en varios mercados. Durante el primer semestre de 2026, Porsche entregó 122,306 vehículos, 16% menos que los 146,391 del mismo periodo de 2025.

La caída estuvo relacionada, entre otros factores, con el fin de producción de los modelos 718 con motor de combustión, la fuerte demanda que tuvo el Macan eléctrico un año antes y la expiración de incentivos fiscales para vehículos eléctricos e híbridos en Estados Unidos.

China fue uno de los mercados con mayor retroceso. Porsche entregó 14,501 vehículos, una disminución de 32%, en un entorno que la empresa considera desafiante y en el que mantiene una estrategia de ventas enfocada en valor.

Norteamérica se mantuvo como su principal región comercial, con 37,712 entregas, aunque también registró una caída de 13%. Alemania tuvo 14,938 entregas, 6% menos que un año antes.