Amazon Web Services cuenta con Data Centers en Querétaro, uno de los principales hubs del país para este tipo de infraestructura. De acuerdo con el plan planteado por OXIO, la información de los usuarios será almacenada, procesada, respaldada y administrada desde infraestructura localizada en México.

La compañía no precisó por cuánto tiempo mantendrá la alianza con AWS.

Los datos se mudan a la nube

La migración adquiere relevancia porque los datos de los clientes de una empresa de telecomunicaciones no solo forman parte de sus sistemas operativos, sino que también están sujetos a reglas sobre su tratamiento, seguridad y acceso.

Una arquitectura de nube puede involucrar distintos niveles de proveedores, desde la infraestructura que almacena la información hasta plataformas de análisis, servicios de Inteligencia Artificial, soporte y otros subcontratistas. Cada capa implica establecer mecanismos para controlar quién puede acceder a los datos, cómo se procesan y dónde permanecen almacenados.

Para OXIO, trasladar la operación a la nube también representa una oportunidad para modificar la forma en que se administra la red de Movistar.

El CEO de la compañía consideró normal que la estrategia haya generado dudas, sobre todo porque las telecomunicaciones todavía son asociadas con operaciones basadas en infraestructura física y procesos tradicionales.

“Hay más seguridad de los datos al operar en la nube porque todos los sistemas de seguridad son vigilados por la propia empresa que da el servicio”, afirmó Girard.

La empresa sostiene que una operación basada en la nube permite monitorear los sistemas de manera continua, identificar amenazas y congestiones con mayor rapidez y aplicar actualizaciones de seguridad sin depender exclusivamente de equipos instalados en un centro de datos.

En telecomunicaciones, la capacidad de respuesta cobra relevancia porque una interrupción puede afectar a miles o millones de usuarios. Para OXIO, una arquitectura digital puede facilitar tanto la detección de incidentes como la recuperación de los servicios.

El movimiento forma parte de una transformación que vive la industria global de telecomunicaciones, con operadores que migran de redes sustentadas principalmente en infraestructura física hacia arquitecturas digitales con el objetivo de reducir gasto de capital y aumentar la escalabilidad y agilidad de los servicios, de acuerdo con Grand View Research.