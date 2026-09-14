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OXIO almacenará los datos de los 24 millones de usuarios de Movistar en el Data Center de Amazon en Querétaro

Nicolás Girard, CEO de OXIO, detalló que la empresa acordó con Amazon almacenar los datos los usuarios de Movistar en Querétaro, pero el traslado solo podrá concretarse si la CNA aprueba la compra de Telefónica México.
lun 14 septiembre 2026 05:55 AM
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OXIO también analiza adquirir espectro en bandas medias para complementar los acuerdos mayoristas que mantiene con operadores y redes en México. (Foto: José Colón/Getty Images)

OXIO, la empresa estadounidense que busca adquirir Telefónica México, llevará a la nube los datos de los 24 millones de usuarios de Movistar como parte de la migración de la infraestructura de la compañía, una operación que contempla almacenar la información en los Data Centers de Amazon Web Services (AWS) ubicados en México.

Nicolás Girard , CEO de OXIO, aseguró a Expansión que la migración contempla medidas para garantizar el resguardo y tratamiento de la información de los usuarios. El directivo explicó que la compañía alcanzó una alianza con Amazon Services para mantener los datos en territorio mexicano.

“Queremos que los usuarios estén tranquilos, por eso alcanzamos una alianza con Amazon Services en donde la información de los clientes estarán resguardados en el mismo país para su tratamiento”, aseguró Girard en una reunión con Expansión.

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Amazon Web Services cuenta con Data Centers en Querétaro, uno de los principales hubs del país para este tipo de infraestructura. De acuerdo con el plan planteado por OXIO, la información de los usuarios será almacenada, procesada, respaldada y administrada desde infraestructura localizada en México.

La compañía no precisó por cuánto tiempo mantendrá la alianza con AWS.

Los datos se mudan a la nube

La migración adquiere relevancia porque los datos de los clientes de una empresa de telecomunicaciones no solo forman parte de sus sistemas operativos, sino que también están sujetos a reglas sobre su tratamiento, seguridad y acceso.

Una arquitectura de nube puede involucrar distintos niveles de proveedores, desde la infraestructura que almacena la información hasta plataformas de análisis, servicios de Inteligencia Artificial, soporte y otros subcontratistas. Cada capa implica establecer mecanismos para controlar quién puede acceder a los datos, cómo se procesan y dónde permanecen almacenados.

Para OXIO, trasladar la operación a la nube también representa una oportunidad para modificar la forma en que se administra la red de Movistar.

El CEO de la compañía consideró normal que la estrategia haya generado dudas, sobre todo porque las telecomunicaciones todavía son asociadas con operaciones basadas en infraestructura física y procesos tradicionales.

“Hay más seguridad de los datos al operar en la nube porque todos los sistemas de seguridad son vigilados por la propia empresa que da el servicio”, afirmó Girard.

La empresa sostiene que una operación basada en la nube permite monitorear los sistemas de manera continua, identificar amenazas y congestiones con mayor rapidez y aplicar actualizaciones de seguridad sin depender exclusivamente de equipos instalados en un centro de datos.

En telecomunicaciones, la capacidad de respuesta cobra relevancia porque una interrupción puede afectar a miles o millones de usuarios. Para OXIO, una arquitectura digital puede facilitar tanto la detección de incidentes como la recuperación de los servicios.

El movimiento forma parte de una transformación que vive la industria global de telecomunicaciones, con operadores que migran de redes sustentadas principalmente en infraestructura física hacia arquitecturas digitales con el objetivo de reducir gasto de capital y aumentar la escalabilidad y agilidad de los servicios, de acuerdo con Grand View Research.

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¿Qué pasará con la operación de Movistar?

La migración tecnológica será acompañada por otra decisión que busca reducir el impacto del cambio de propietario para los clientes. Una vez que la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA) apruebe la operación, OXIO mantendrá la comercialización de servicios de telefonía bajo la marca Movistar durante cuatro años, de acuerdo con el convenio alcanzado con Telefónica.

“Movistar es una marca reconocida en el mercado y creemos que podemos seguir construyendo una buena propuesta a través de esa marca, además esto dará certidumbre a los usuarios para evitar que tengan que adecuarse a una nueva marca”, explicó Girard.

La continuidad de la marca busca conservar la relación construida por Telefónica durante sus 25 años de operación en México, mientras OXIO modifica la arquitectura tecnológica detrás del servicio.

La empresa también pretende reforzar su oferta para el segmento de prepago, al que busca incorporar servicios de valor agregado para aumentar el valor de sus usuarios y abrir nuevas fuentes de ingresos.

Otro de los planes contempla ofrecer una experiencia de conectividad más integrada para quienes viajen al extranjero. La compañía plantea que los usuarios puedan utilizar su servicio en países como Estados Unidos sin cargos adicionales de roaming, al operar sobre una misma red y mantener la continuidad del servicio.

OXIO analiza comprar espectro

Para sostener esta estrategia, OXIO cuenta con acuerdos mayoristas con distintos operadores y redes en México, entre ellos AT&T, Altán Redes, Telcel y CFE. La compañía busca aprovechar esta arquitectura para que sus usuarios puedan conectarse de manera más flexible, sin depender de una sola red y con una gestión centralizada de los servicios.

En paralelo, la empresa analiza la posibilidad de adquirir espectro en bandas medias de entre para complementar su operación y ampliar sus capacidades de conectividad.

Esta posibilidad llega además en un momento en el que el gobierno federal plantea reducir el costo de este recurso. La Secretaría de Hacienda propuso como parte del Paquete Económico 2027 modificar los derechos que pagan los operadores por el uso de determinadas bandas, en lo que representa un cambio frente a los costos que durante años han sido señalados como un obstáculo para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en México.

OXIO vincula esta estrategia con los servicios satelitales Direct-to-Device (D2D), que permiten conectar teléfonos móviles directamente con satélites sin requerir equipos adicionales. El objetivo es ampliar las alternativas de conectividad disponibles para sus usuarios y complementar la cobertura terrestre.

“Estamos trabajando con el regulador para saber qué bandas nos conviene y bajo qué esquema, pero es algo que aún analizamos”, dijo Girard.

Con estos planes, OXIO busca convertir la adquisición de Telefónica México en algo más que un cambio de propietario. La compañía pretende transformar la operación de una telco tradicional hacia un modelo digital, flexible y soportado en distintas redes, elementos que definirán el nuevo rostro de Movistar en México.

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Telecomunicaciones

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