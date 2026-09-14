¿Qué pasará con la operación de Movistar?
La migración tecnológica será acompañada por otra decisión que busca reducir el impacto del cambio de propietario para los clientes. Una vez que la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA) apruebe la operación, OXIO mantendrá la comercialización de servicios de telefonía bajo la marca Movistar durante cuatro años, de acuerdo con el convenio alcanzado con Telefónica.
“Movistar es una marca reconocida en el mercado y creemos que podemos seguir construyendo una buena propuesta a través de esa marca, además esto dará certidumbre a los usuarios para evitar que tengan que adecuarse a una nueva marca”, explicó Girard.
La continuidad de la marca busca conservar la relación construida por Telefónica durante sus 25 años de operación en México, mientras OXIO modifica la arquitectura tecnológica detrás del servicio.
La empresa también pretende reforzar su oferta para el segmento de prepago, al que busca incorporar servicios de valor agregado para aumentar el valor de sus usuarios y abrir nuevas fuentes de ingresos.
Otro de los planes contempla ofrecer una experiencia de conectividad más integrada para quienes viajen al extranjero. La compañía plantea que los usuarios puedan utilizar su servicio en países como Estados Unidos sin cargos adicionales de roaming, al operar sobre una misma red y mantener la continuidad del servicio.
OXIO analiza comprar espectro
Para sostener esta estrategia, OXIO cuenta con acuerdos mayoristas con distintos operadores y redes en México, entre ellos AT&T, Altán Redes, Telcel y CFE. La compañía busca aprovechar esta arquitectura para que sus usuarios puedan conectarse de manera más flexible, sin depender de una sola red y con una gestión centralizada de los servicios.
En paralelo, la empresa analiza la posibilidad de adquirir espectro en bandas medias de entre para complementar su operación y ampliar sus capacidades de conectividad.
Esta posibilidad llega además en un momento en el que el gobierno federal plantea reducir el costo de este recurso. La Secretaría de Hacienda propuso como parte del Paquete Económico 2027 modificar los derechos que pagan los operadores por el uso de determinadas bandas, en lo que representa un cambio frente a los costos que durante años han sido señalados como un obstáculo para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en México.
OXIO vincula esta estrategia con los servicios satelitales Direct-to-Device (D2D), que permiten conectar teléfonos móviles directamente con satélites sin requerir equipos adicionales. El objetivo es ampliar las alternativas de conectividad disponibles para sus usuarios y complementar la cobertura terrestre.
“Estamos trabajando con el regulador para saber qué bandas nos conviene y bajo qué esquema, pero es algo que aún analizamos”, dijo Girard.
Con estos planes, OXIO busca convertir la adquisición de Telefónica México en algo más que un cambio de propietario. La compañía pretende transformar la operación de una telco tradicional hacia un modelo digital, flexible y soportado en distintas redes, elementos que definirán el nuevo rostro de Movistar en México.