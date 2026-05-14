Oxio compró Telefónica en México y ahora quiere ofrecer un servicio más barato a los usuarios: la IA será clave

La propuesta se inserta en un momento en el que las telecomunicaciones atraviesan una transformación estructural. Para muchos operadores móviles, el acceso a internet dejó de ser suficiente como diferenciador comercial y comenzó a convertirse en una base sobre la cual se agregan otros productos, beneficios o ecosistemas digitales.

Los Operadores Móviles Virtuales (OMV) han sido uno de los principales impulsores de ese modelo. A diferencia de las compañías tradicionales, varios de estos jugadores han optado por integrar beneficios adicionales vinculados a comercio electrónico, servicios financieros o programas de lealtad.

Bait, por ejemplo, utiliza su servicio móvil para reforzar el ecosistema comercial de Walmart mediante bolsas de datos adicionales para quienes realizan compras en sus tiendas. En Brasil, Nubank lanzó su propio operador móvil virtual con un enfoque financiero, ofreciendo mayores rendimientos a usuarios vinculados a su plataforma bancaria.

La IA, columna vertebral de Oxio

Oxio busca llevar ese concepto un paso más allá mediante el uso intensivo de inteligencia artificial. Girard explicó que la IA será la columna vertebral de la estrategia tecnológica de la empresa, tanto para optimizar la operación de las redes como para desarrollar servicios personalizados a partir del análisis de datos.

En la parte operativa, la IA permitiría anticipar congestiones de red y ajustar automáticamente el tráfico para mejorar la cobertura y la calidad del servicio en tiempo real. Esto también ayudaría a reducir costos de mantenimiento y operación, uno de los factores clave dentro de la industria telecom.

Sin embargo, el mayor valor estratégico para la compañía se encuentra en la capacidad de aprovechar la información generada por los usuarios. Hábitos de consumo, patrones de navegación y preferencias digitales forman parte de los datos que, bajo modelos de inteligencia artificial, podrían transformarse en nuevos servicios o fuentes de monetización.

“La monetización se produce del lado de los datos, no del acceso. Si logras aprovechar esos datos dentro de un marco de privacidad, mediante un modelo de IA, se generarán muchos más ingresos”, afirmó Girard durante el encuentro.

El directivo comparó esa lógica con el modelo desarrollado por Google, donde servicios aparentemente gratuitos terminan generando valor a través del análisis y aprovechamiento de los datos derivados de la interacción de los usuarios.

“Google y Gmail son gratuitos porque descubrieron que pueden monetizar mucho mejor los subproductos del servicio que el servicio en sí”, sostuvo.