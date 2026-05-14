Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

El plan de Oxio para impulsar la operación que compró a Telefónica en México

La empresa de origen estadounidense busca competir más allá de la conectividad con un modelo basado en IA, alianzas satelitales y monetización de datos ‘al estilo Google’.
jue 14 mayo 2026 02:32 PM
Oxio compró Telefónica en México y ahora quiere ofrecer un servicio más barato a los usuarios: la IA será clave
Bajo el liderazgo de Nicolas Girard, Oxio apuesta por transformar la conectividad móvil en una plataforma de servicios digitales. (M360 LATAM 2026)

Nicolas Girard, CEO de Oxio, comenzó a delinear la estrategia con la que la compañía buscará competir en el mercado móvil mexicano tras acordar la compra de la operación de Telefónica México por 450 millones de dólares. Frente a representantes de la industria de telecomunicaciones, el directivo adelantó que la apuesta estará centrada en ofrecer un servicio móvil más accesible y en construir un ecosistema que genere valor más allá de la conectividad.

El ejecutivo señaló que el objetivo no será competir únicamente por precio, sino desarrollar servicios que permitan a los usuarios obtener mayores beneficios a partir de la tecnología móvil, en un mercado dominado por jugadores como Telcel.

Publicidad

La propuesta se inserta en un momento en el que las telecomunicaciones atraviesan una transformación estructural. Para muchos operadores móviles, el acceso a internet dejó de ser suficiente como diferenciador comercial y comenzó a convertirse en una base sobre la cual se agregan otros productos, beneficios o ecosistemas digitales.

Los Operadores Móviles Virtuales (OMV) han sido uno de los principales impulsores de ese modelo. A diferencia de las compañías tradicionales, varios de estos jugadores han optado por integrar beneficios adicionales vinculados a comercio electrónico, servicios financieros o programas de lealtad.

Bait, por ejemplo, utiliza su servicio móvil para reforzar el ecosistema comercial de Walmart mediante bolsas de datos adicionales para quienes realizan compras en sus tiendas. En Brasil, Nubank lanzó su propio operador móvil virtual con un enfoque financiero, ofreciendo mayores rendimientos a usuarios vinculados a su plataforma bancaria.

La IA, columna vertebral de Oxio

Oxio busca llevar ese concepto un paso más allá mediante el uso intensivo de inteligencia artificial. Girard explicó que la IA será la columna vertebral de la estrategia tecnológica de la empresa, tanto para optimizar la operación de las redes como para desarrollar servicios personalizados a partir del análisis de datos.

En la parte operativa, la IA permitiría anticipar congestiones de red y ajustar automáticamente el tráfico para mejorar la cobertura y la calidad del servicio en tiempo real. Esto también ayudaría a reducir costos de mantenimiento y operación, uno de los factores clave dentro de la industria telecom.

Sin embargo, el mayor valor estratégico para la compañía se encuentra en la capacidad de aprovechar la información generada por los usuarios. Hábitos de consumo, patrones de navegación y preferencias digitales forman parte de los datos que, bajo modelos de inteligencia artificial, podrían transformarse en nuevos servicios o fuentes de monetización.

“La monetización se produce del lado de los datos, no del acceso. Si logras aprovechar esos datos dentro de un marco de privacidad, mediante un modelo de IA, se generarán muchos más ingresos”, afirmó Girard durante el encuentro.

El directivo comparó esa lógica con el modelo desarrollado por Google, donde servicios aparentemente gratuitos terminan generando valor a través del análisis y aprovechamiento de los datos derivados de la interacción de los usuarios.

“Google y Gmail son gratuitos porque descubrieron que pueden monetizar mucho mejor los subproductos del servicio que el servicio en sí”, sostuvo.

Publicidad

El modelo disruptivo de Oxio

La visión de Oxio también refleja un cambio en la estructura tradicional de las telecomunicaciones. La compañía opera bajo un esquema conocido como carrier of carriers, un modelo que le permite integrar múltiples redes de telecomunicaciones y administrarlas desde plataformas en la nube.

Bajo ese sistema, las empresas pueden conectarse a distintas redes mientras mantienen el control y administración de sus datos en tiempo real. El modelo ya es utilizado por Oxio dentro de sectores como el fintech, donde la conectividad funciona como parte de servicios financieros digitales.

Girard confirmó que, en caso de concretarse la adquisición de Telefónica México, la empresa mantendrá el acuerdo mayorista vigente con AT&T hasta 2030, conservando la figura de Operador Móvil Virtual.

No obstante, la compañía también analiza incorporar otras tecnologías para ampliar cobertura y desarrollar nuevos casos de uso. Entre ellas se encuentran alianzas satelitales que permitan complementar la infraestructura terrestre en regiones donde las redes móviles aún presentan limitaciones.

“Tenemos intención de traer satélites a México para poder tener 100 % de cobertura en el país. Cuando tienes torres, usas torres; y cuando no tienes torres, recurres a un satélite”, explicó el directivo.

Con esta primera aparición pública ante la industria, Oxio comenzó a delinear la estrategia con la que buscará irrumpir en el mercado móvil mexicano: una apuesta centrada en la IA, la monetización de datos y un modelo de conectividad más flexible. La materialización del plan aún depende de la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), una resolución que podría llegar hacia octubre de este año y permitiría a Oxio tomar el control de Telefónica México.

Publicidad

Tags

Telecomunicaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad