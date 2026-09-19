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Registro telefónico llega a 54.7%, mientras las fallas en plataformas aún complican la vinculación

Más de la mitad de las líneas telefónicas activas ya están vinculadas, pero persisten dudas y dificultades entre los usuarios para completar el proceso.
sáb 19 septiembre 2026 08:55 AM
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Una mujer caminando en la calle mientras mira su celular.
Uno de los retos que mantienen los usuarios para vincular sus líneas telefónicas son las plataformas de registro. (Rogelio Morales Ponce)

El registro telefónico avanza conforme se acerca el vencimiento de los plazos establecidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), aunque la operación del proceso todavía enfrenta obstáculos para los usuarios. Al 18 de septiembre, 85.9 millones de líneas telefónicas ya habían sido vinculadas, 54.7% del total de números activos en el país.

El avance ocurre después de que el regulador amplió el plazo para realizar el trámite y estableció un calendario escalonado. Desde agosto, cada 15 días corresponde registrar las líneas según su último dígito, del 0 al 9. Si el titular no completa la vinculación dentro del periodo establecido, el número es suspendido por el operador.

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La estrategia busca acelerar el registro de las líneas que permanecían pendientes. Antes de la prórroga, únicamente 68 millones de líneas habían sido vinculadas hasta el 28 de julio, por lo que el universo pendiente ascendía a 85.4 millones de números.

Especialistas habían señalado previamente a Expansión que el esquema escalonado busca garantizar un mayor número de vinculaciones frente a la primera etapa de la política, cuando los usuarios podían realizar el trámite cuando lo consideraran conveniente. Con fechas específicas para cada grupo de líneas, la autoridad pretende evitar que el registro quede postergado indefinidamente.

El avance, no obstante, también ha traído consigo las primeras suspensiones y problemas operativos.

Los dos primeros cortes del calendario correspondieron a los números con terminaciones 0 y 1. Como resultado, 6.3 millones de líneas telefónicas estarían actualmente en estatus de suspensión hasta que sus titulares completen la vinculación con su identidad.

El tercer corte corresponde a los números terminados en 2. Para este grupo, la CRT dijo a Expansión que todavía está a la espera del corte de vinculación que entregarán las empresas para determinar cuántas líneas lograron completar el proceso.

Las plataformas se convierten en otro obstáculo

Pero cumplir con el plazo no siempre depende únicamente de que el usuario decida realizar el trámite. Uno de los principales retos que acompañan el avance del registro telefónico está en las plataformas habilitadas para realizar la vinculación de manera remota.

Sofía Rendón, usuaria de una línea con terminación 2, intentó completar el proceso con anticipación. Aun así, encontró dificultades en la plataforma, que le mostró la leyenda “los sentimos por el momento el servicio no está disponible”.

“Traté de realizar mi registro telefónico con seis días de antelación pensando que sería más sencillo en las plataformas, pero al final tuve que ir al centro de atención a clientes”, lamentó la usuaria.

El caso no fue aislado durante el primer corte. Trabajadores de Telcel, AT&T, Bait y Movistar aseguraron a Expansión que las plataformas de vinculación presentaron saturación y errores, lo que complicó tanto los registros remotos como los procedimientos realizados directamente en los Centros de Atención a Clientes.

Aunque durante el segundo corte no se registró la misma incide ncia, el uso masivo de las plataformas para realizar la vinculación a distancia continúa representando un reto para los usuarios.

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Las dudas van más allá del trámite

Las dificultades operativas se suman a las dudas que todavía existen entre los usuarios sobre el proceso y sobre la información que deben proporcionar.

Entre las principales preguntas está si las personas con líneas de pospago ya se encuentran registradas y qué sucede con los datos que se solicitan durante la vinculación.

Otra de las inquietudes se relaciona con la llamada “prueba de vida” , mediante la cual los usuarios deben tomarse una selfie para validar su identidad. Aunque la CRT ha señalado que no se capturarán datos biométricos, el mecanismo forma parte del proceso y mantiene dudas entre los usuarios sobre el manejo de su información.

A medida que avanza el calendario de vinculación, el reto para las autoridades y los operadores no sólo será incrementar el número de líneas registradas, sino también garantizar que el proceso pueda realizarse de manera accesible y sin contratiempos para los usuarios.

Las fallas en las plataformas, las dudas sobre el uso de la información y los mecanismos de validación de identidad se mantienen como parte de las inquietudes que acompañan una medida que, por ahora, mantiene su implementación de forma escalonada.

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Telecomunicaciones

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