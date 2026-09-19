10 millones de dispositivos y menos de cinco segundos, la carrera de SkyAlert ante un sismo

La compañía opera con una red propia de más de 150 sensores sísmicos distribuidos principalmente entre la costa del Pacífico y el centro de México. De acuerdo con SkyAlert, estos equipos cubren alrededor de 80% de las zonas del país con mayor peligro sísmico.

Cuando uno de los sensores detecta movimiento, la información viaja hacia la infraestructura de procesamiento de SkyAlert. Parte de esta operación utiliza servicios de Amazon Web Services (AWS), que proporcionan capacidad de cómputo y escalabilidad para procesar información en tiempo real.

Según la compañía, algunos de los procesos de detección y análisis pueden ejecutarse en alrededor de 300 milisegundos. Después, desde la detección inicial hasta la confirmación y distribución de una alerta pueden transcurrir menos de cinco segundos.

La velocidad no es el único reto para SkyAlert

Un sistema de alertamiento puede funcionar con una demanda relativamente baja durante la mayor parte del tiempo, pero un sismo relevante puede generar de manera repentina millones de solicitudes de comunicación. La infraestructura, por ello, necesita pasar de una operación cotidiana a un escenario de alta demanda prácticamente de inmediato.

La computación en la nube permite ampliar los recursos disponibles conforme aumenta la carga. Para SkyAlert, esta capacidad es relevante porque sus alertas pueden distribuirse a más de 10 millones de dispositivos, entre teléfonos inteligentes y computadoras.

En términos simples, la nube no detecta por sí misma el sismo, su función es proporcionar la infraestructura necesaria para procesar y distribuir la información que genera la red de sensores y los sistemas de análisis de SkyAlert.

La inteligencia artificial no sólo participa en el análisis de las señales sísmicas. SkyAlert también la utiliza para supervisar los dispositivos receptores que instala para empresas y organizaciones.

La compañía señala que un agente de IA monitorea de manera permanente estos equipos para identificar fallas, desconexiones o pérdidas de comunicación. Cuando encuentra una incidencia, puede ejecutar acciones para intentar recuperar automáticamente la operación. SkyAlert afirma que este mecanismo de autocorrección tiene una efectividad de 99%.

