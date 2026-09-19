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10 millones de dispositivos y menos de cinco segundos, la carrera de SkyAlert ante un sismo

Sensores, IA y computación en la nube trabajan en conjunto para detectar un sismo, analizar su posible impacto y distribuir una alerta a millones de dispositivos en cuestión de segundos.
sáb 19 septiembre 2026 10:00 AM
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Imagen de un teléfono con la alerta sísmica en primer plano y, detrás, datos provenientes de múltiples puntos de un mapa de México.
Detrás de una notificación sísmica hay una carrera tecnológica que comienza con un sensor y termina en un teléfono, una computadora o un dispositivo receptor. (Foto: Generada con IA / Google Flow)

México está situado sobre una zona altamente sísmica, y aunque la mayoría de estos movimientos pasan inadvertidos, cuando uno tiene el potencial de afectar a una población, la diferencia entre recibir una alerta a tiempo o unos segundos después puede ser significativa.

El país cuenta con el Servicio Sismológico Nacional, operado por el Instituto de Geofísica de la UNAM, el cual funciona mediante una red de estaciones sismológicas distribuidas en todo México que detectan y transmiten el movimiento de la tierra en tiempo real hacia una estación central.

Pero también hay aplicaciones que pueden alertar a los usuarios directamente en su celular. Detrás de una notificación sísmica hay una carrera tecnológica que comienza con un sensor y termina en un teléfono, una computadora o un dispositivo receptor. SkyAlert asegura que su infraestructura puede detectar un movimiento, procesar la información, confirmar que se trata de un sismo y distribuir una alerta en menos de cinco segundos.

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La compañía opera con una red propia de más de 150 sensores sísmicos distribuidos principalmente entre la costa del Pacífico y el centro de México. De acuerdo con SkyAlert, estos equipos cubren alrededor de 80% de las zonas del país con mayor peligro sísmico.

Cuando uno de los sensores detecta movimiento, la información viaja hacia la infraestructura de procesamiento de SkyAlert. Parte de esta operación utiliza servicios de Amazon Web Services (AWS), que proporcionan capacidad de cómputo y escalabilidad para procesar información en tiempo real.

Según la compañía, algunos de los procesos de detección y análisis pueden ejecutarse en alrededor de 300 milisegundos. Después, desde la detección inicial hasta la confirmación y distribución de una alerta pueden transcurrir menos de cinco segundos.

La velocidad no es el único reto para SkyAlert

Un sistema de alertamiento puede funcionar con una demanda relativamente baja durante la mayor parte del tiempo, pero un sismo relevante puede generar de manera repentina millones de solicitudes de comunicación. La infraestructura, por ello, necesita pasar de una operación cotidiana a un escenario de alta demanda prácticamente de inmediato.

La computación en la nube permite ampliar los recursos disponibles conforme aumenta la carga. Para SkyAlert, esta capacidad es relevante porque sus alertas pueden distribuirse a más de 10 millones de dispositivos, entre teléfonos inteligentes y computadoras.

En términos simples, la nube no detecta por sí misma el sismo, su función es proporcionar la infraestructura necesaria para procesar y distribuir la información que genera la red de sensores y los sistemas de análisis de SkyAlert.

La inteligencia artificial no sólo participa en el análisis de las señales sísmicas. SkyAlert también la utiliza para supervisar los dispositivos receptores que instala para empresas y organizaciones.

La compañía señala que un agente de IA monitorea de manera permanente estos equipos para identificar fallas, desconexiones o pérdidas de comunicación. Cuando encuentra una incidencia, puede ejecutar acciones para intentar recuperar automáticamente la operación. SkyAlert afirma que este mecanismo de autocorrección tiene una efectividad de 99%.

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La aplicación utiliza, además, el sistema de Alertas Críticas de los teléfonos inteligentes. Esto permite que una alerta considerada relevante genere sonido y aparezca en pantalla incluso cuando el dispositivo se encuentra en silencio o en modo “No molestar”.

La lógica detrás de esta configuración es reducir las notificaciones de eventos de menor intensidad sin desactivar aquellas que podrían requerir una reacción inmediata.

Chiapas prueba la nueva generación de sensores

La siguiente etapa de la infraestructura de SkyAlert está en los propios puntos de detección. La compañía cuenta actualmente con 18 estaciones en Chiapas y asegura que todas funcionan con sistemas de Inteligencia Artificial. Con ello, el estado se convierte, según SkyAlert, en el primero con cobertura integral de su nueva generación de red privada de detección.

La empresa explica que los modelos de IA procesan las señales desde las propias estaciones para distinguir un movimiento sísmico de otras fuentes de ruido. Para hacerlo, los sistemas comparan información en tiempo real con registros sísmicos históricos de SkyAlert. Cada nuevo evento también alimenta el proceso de aprendizaje de los modelos, de acuerdo con la compañía.

Esto busca mejorar la identificación de eventos relevantes y disminuir las posibilidades de generar alertas innecesarias provocadas por señales que no corresponden a un sismo.

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Sismos Inteligencia artificial

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