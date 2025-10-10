GWM México presenta la pickup híbrida todoterreno POER 500 PHEV Hi4-T

Este modelo está diseñado sobre la base del tren motriz PHEV 2.0T, que combina la potencia de la electrificación con un sistema de tracción integral avanzada en las cuatro ruedas, un chasis de escalera reforzado y un completo paquete de asistencias de conducción de última generación.

“POER 500 PHEV Hi4-T introduce en México una plataforma híbrida todoterreno propiedad de GWM que equilibra potencia, autonomía y capacidades reales off-road. Es una propuesta diseñada para el día a día y la aventura, con foco en eficiencia, lujo y seguridad,” afirmó Pedro Albarrán, vicepresidente y director general de GWM México.

Arquitectura Hi4-T: potencia híbrida para terrenos exigentes

El sistema Hi4-T de GWM es una tecnología super híbrida todoterreno que combina una cadena de tracción híbrida enchufable 2.0 litros turbo con gestión inteligente de energía y una robusta configuración 4x4 con el poderoso torque de una propulsión eléctrica de 120 kW. Este conjunto genera una potencia total de 402 HP y un torque de 553 lb-ft, que lleva su robustez a los 100 kilómetros por hora en solo 6.9 segundos.

Otra de sus virtudes es su manejo preciso en asfalto y fuera de camino. Incorpora modos 4x4 seleccionables, hasta tres bloqueos de diferencial y 11 ajustes de terreno. Además, integra la transmisión hidráulica híbrida 9HAT, desarrollada por HYCET Technology (división especializada de GWM), que optimiza la entrega de par y suaviza los cambios. La pickup tiene una carga útil de 645 kg y una capacidad de arrastre de hasta 2,500 kg, así como una gran capacidad de vadeo que permite superar una profundidad de hasta 800mm de agua.