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Megacable, el jugador que dejó de ser local y está a punto de desplazar a Izzy y Sky en el mercado fijo de internet

La empresa está a unas décimas de rebasar a Televisa y convertirse en el segundo competidor en internet fijo, impulsada por la expansión de su red de fibra óptica y una estrategia de crecimiento.
mar 22 septiembre 2026 10:17 AM
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Una mujer sentada en una mesa, en la que tiene una laptop y folletos de internet fijo de Megacable, Izzi y Sky.
Tras avanzar en su expansión, Megacable busca ahora consolidar su posición en el mercado de internet fijo. (Imagen generada con IA | Google Flow )

La competencia en el mercado de internet fijo se intensifica. Megacable está a punto de desplazar a Televisa como el segundo operador por participación de mercado, después de casi una década en la que la compañía se ha mantenido en esa posición.

De acuerdo con el último reporte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), publicado en septiembre, al cierre de 2025 Megacable ostentó el 19.72% de la cuota de mercado, mientras que Televisa, a través de Izzi y Sky, obtuvo el 19.78%.

Totalplay reportó el 18.92%. Telmex se mantiene como líder en segmento con el 40.95%.

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La estrategia de Megacable para ganar mercado

El avance de la empresa es resultado de su plan de expansión quinquenal, que inició en el último trimestre de 2021. Megacable anunció una inversión de 2,000 millones de dólares para el crecimiento de su red de fibra óptica para ampliar su presencia nacional en nuevos mercados.

Además, la estrategia respondió al avance de competidores como Izzi y Totalplay, que incrementaron su presencia a nivel nacional ante la creciente demanda de conectividad que generó la pandemia de Covid-19, particularmente por la expansión del home office.

“Ante ese escenario, Megacable considera que el mercado se volverá más competitivo a medida que cada uno de los participantes aumente su cobertura de servicio”, advirtió el operador presidido por Enrique Yamuni en su reporte anual de 2021.

El plan significó que Megacable descentralizara su operación de Jalisco, cuya entidad había sido su capital histórica desde su creación hace 48 años, como una empresa proveedora de televisión restringida con acción en la ciudad de Guadalajara, y desde el último lustro como un operador convergente de telecomunicaciones.

Desde entonces, Megacable inició operaciones en ciudades como Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Cancún, San Luis Potosí, Saltillo, Aguascalientes, Ciudad de México, Zapopan, Monterrey, Chihuahua, Yucatán y Puebla, entre otras. Como parte de esta expansión, la empresa amplió significativamente su red de fibra óptica, al pasar de 66,674 kilómetros al cierre de 2021 a 110,965 kilómetros en junio de 2026, un crecimiento de 66.4%, de acuerdo con sus reportes de información financiera.

Adolfo Cuevas, expresidente comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), explicó que la apuesta de Megacable responde a que el internet fijo es uno de los mercados más disputados y valiosos del sector, debido a que sus márgenes de ganancia son mayores respecto a servicios como la televisión de paga. De ahí que las empresas busquen ampliar su cobertura y llegar a nuevos mercados.

“La apuesta es arriesgada porque es uno de los mercados más competidos, pero es seguro que Megacable tendrá un crecimiento superior al que ha tenido Televisa”, advirtió Cuevas.

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Megacable busca consolidar su posición

Tras avanzar en su expansión, Megacable busca ahora consolidar su posición en el mercado de internet fijo. La compañía asegura estar en la etapa final de su plan quinquenal y ya analiza la adquisición de otros jugadores del sector, aunque todavía no define si la operación sería con un operador fijo o móvil.

Cuevas explicó que esta nueva apuesta por adquirir a otro jugador es una evolución natural de la estrategia de la empresa. La compra de una compañía del mismo sector permitiría a Megacable afianzar su participación de mercado en un momento en que Telmex retoma niveles de participación similares a los que tenía antes de la pandemia.

En opinión del especialista, la eventual compra de un operador de tamaño mediano respondería a una lógica de crecimiento. Para empresas como Megacable, adquirir una compañía puede resultar atractivo cuando el costo de incorporar a un cliente es menor al que implicaría captar a esos mismos usuarios de manera orgánica.

Esta estrategia permitiría acelerar la expansión de su base de clientes y, al mismo tiempo, limitar el riesgo financiero asociado con el endeudamiento necesario para crecer.

Televisa: ¿por qué disminuye su participación de mercado?

Mientras Megacable ha ampliado su presencia en el mercado, Izzi y Sky enfrentan un escenario distinto, marcado por cambios en los hábitos de los usuarios y una mayor presión competitiva, factores que han limitado su desempeño en términos de participación de mercado.

Desde 2022, Izzi buscó fusionarse con Megacable, luego de que la compañía identificara que su plan quinquenal le permitiría ganar una mayor participación de mercado. Sin embargo, el Consejo de Administración de Megacable rechazó la propuesta.

Las filiales de Televisa fueron durante años jugadores dominantes del mercado, pero el cambio en los hábitos de consumo y la intensificación de la competencia llevaron al grupo a emprender una reestructuración a partir del segundo trimestre de 2024.

El movimiento incluyó la fusión de Izzi y Sky , con el objetivo de reducir gastos financieros y mejorar el desempeño del segmento de cable, que ha enfrentado dificultades para competir en precios y hacer frente a sus rivales. Sumado a que el desempeño de Sky se mantiene como uno de los negocios que enfrenta mayores retos para retener usuarios y aumentar sus ingresos.

Con Megacable a menos de un punto porcentual de alcanzar a Televisa en participación de mercado, la disputa por el segundo lugar entra en una nueva etapa.

La expansión de la red, la incorporación de nuevos clientes y la eventual adquisición de otro operador serán algunos de los movimientos que definirán la posición de la compañía frente a Izzi, Totalplay y Telmex, en un mercado donde ampliar la cobertura ya no es suficiente y consolidar la base de usuarios será clave para sostener el crecimiento.

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MEGACABLE HOLDINGS, S.A.B. DE C.V.

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