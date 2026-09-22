La estrategia de Megacable para ganar mercado

El avance de la empresa es resultado de su plan de expansión quinquenal, que inició en el último trimestre de 2021. Megacable anunció una inversión de 2,000 millones de dólares para el crecimiento de su red de fibra óptica para ampliar su presencia nacional en nuevos mercados.

Además, la estrategia respondió al avance de competidores como Izzi y Totalplay, que incrementaron su presencia a nivel nacional ante la creciente demanda de conectividad que generó la pandemia de Covid-19, particularmente por la expansión del home office.

“Ante ese escenario, Megacable considera que el mercado se volverá más competitivo a medida que cada uno de los participantes aumente su cobertura de servicio”, advirtió el operador presidido por Enrique Yamuni en su reporte anual de 2021.

El plan significó que Megacable descentralizara su operación de Jalisco, cuya entidad había sido su capital histórica desde su creación hace 48 años, como una empresa proveedora de televisión restringida con acción en la ciudad de Guadalajara, y desde el último lustro como un operador convergente de telecomunicaciones.

Desde entonces, Megacable inició operaciones en ciudades como Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Cancún, San Luis Potosí, Saltillo, Aguascalientes, Ciudad de México, Zapopan, Monterrey, Chihuahua, Yucatán y Puebla, entre otras. Como parte de esta expansión, la empresa amplió significativamente su red de fibra óptica, al pasar de 66,674 kilómetros al cierre de 2021 a 110,965 kilómetros en junio de 2026, un crecimiento de 66.4%, de acuerdo con sus reportes de información financiera.

Adolfo Cuevas, expresidente comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), explicó que la apuesta de Megacable responde a que el internet fijo es uno de los mercados más disputados y valiosos del sector, debido a que sus márgenes de ganancia son mayores respecto a servicios como la televisión de paga. De ahí que las empresas busquen ampliar su cobertura y llegar a nuevos mercados.

“La apuesta es arriesgada porque es uno de los mercados más competidos, pero es seguro que Megacable tendrá un crecimiento superior al que ha tenido Televisa”, advirtió Cuevas.