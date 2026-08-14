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Megacable recorta más de 1,300 puestos mientras amplía el uso de inteligencia artificial

La compañía ya utiliza agentes de IA para atender a sus suscriptores y apoyar a sus empleados, pero ahora busca extender esta tecnología a más procesos para traducirla en eficiencias y ahorros.
vie 14 agosto 2026 04:43 PM
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Megacable apuesta por usar IA para atención a clientes y disminuir gastos, pero ya recortó 1,300 puestos
Megacable ya utiliza IA generativa para atender clientes y optimizar su operación. (Timon Schneider / SOPA Images/Timon Schneider / SOPA Images vi)

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una apuesta a futuro para convertirse en una herramienta estratégica para las compañías de telecomunicaciones. Megacable es uno de los operadores que ya integró esta tecnología para optimizar procesos y funciones internas, con el objetivo de elevar su eficiencia operativa y reducir costos, en una etapa en la que la compañía está enfocada en mejorar su rentabilidad.

La estrategia ocurre en paralelo con una reducción de su plantilla laboral. Al cierre del segundo trimestre, la compañía había eliminado más de 1,300 puestos de trabajo, principalmente en áreas administrativas, de ventas y operativas, como parte de un proceso de automatización y digitalización.

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Enrique Yamuni, director general de Megacable, explicó que la compañía está concentrada en identificar los procesos en los que la tecnología puede generar un mayor impacto y traducir esa adopción en eficiencias operativas.

“Seguimos buscando otras oportunidades para mejorar la eficiencia, incluyendo la reducción de personal en las áreas administrativas, de ventas y operativas, principalmente gracias a la automatización y digitalización de los procesos actuales. Como resultado, hemos reducido la plantilla en más de 1,300 puestos al cierre del trimestre”, aseguró el directivo durante una llamada con analistas con motivo de los resultados del segundo trimestre.

La reducción representa un giro frente al crecimiento que había registrado la plantilla de la empresa. Al cierre de 2025, Megacable contaba con 35,322 colaboradores , 6% más que un año antes. Del total, 70% eran trabajadores sindicalizados y el resto correspondía a empleados de confianza, de acuerdo con el informe anual de la compañía.

De la prueba a la operación

La apuesta por la IA no se encuentra únicamente en una etapa de planeación. Megacable ya opera agentes de inteligencia artificial generativa (GenAI) para atender a sus suscriptores y también utiliza estas herramientas para apoyar a sus colaboradores en el análisis y correlación de indicadores clave de desempeño de la red.

Los agentes de inteligencia artificial son sistemas de software capaces de ejecutar tareas de manera autónoma para alcanzar objetivos específicos. A diferencia de herramientas tradicionales de automatización, pueden procesar información, razonar, planificar, aprender de los datos y adaptarse a distintos escenarios.

Para acelerar la adopción de esta tecnología, Megacable estableció una estructura interna encargada de identificar los procesos y funciones donde la IA puede tener mayor impacto. El siguiente paso será extender la automatización y digitalización a más áreas de la operación.

La compañía prevé compartir próximamente los resultados de estas iniciativas, en particular las eficiencias obtenidas en sus procesos. El objetivo es que la incorporación de tecnología tenga un efecto medible sobre los costos y los gastos de operación.

La estrategia forma parte de una etapa distinta para Megacable. Después de un periodo marcado por la expansión de la compañía, el operador busca concentrarse ahora en la ejecución y en la rentabilidad, con la eficiencia como uno de los principales objetivos.

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La presión sobre los costos

Para Jorge Moreno Loza , abogado especializado en telecomunicaciones, la adopción de tecnologías para generar eficiencias es una tendencia que seguirá creciendo entre las empresas, particularmente en sectores donde los cambios en los hábitos de consumo dificultan sostener los niveles de rentabilidad.

En el caso de las telecomunicaciones, explica, la automatización puede convertirse en una herramienta para reducir costos y hacer más sostenible la operación en un mercado que enfrenta una mayor presión sobre sus márgenes.

La transformación también ocurre en un entorno de cambios regulatorios y laborales. Moreno Loza señala que las modificaciones en las condiciones de trabajo, como la reducción de la jornada laboral y el aumento de los días de vacaciones, forman parte de los elementos que las compañías pueden considerar al evaluar inversiones en automatización.

“Los costos laborales y las contingencias asociadas son uno de los muchos factores que se toman en la evaluación para implementar estas tecnologías, no es la única, pero es una tendencia fácil de seguir y buscada por muchos inversionistas de este tipo de empresas”, aseguró el especialista.

Para Megacable, la IA forma parte de una estrategia más amplia de eficiencia que acompaña el cierre de un ciclo de expansión y el inicio de una etapa enfocada en la ejecución y la rentabilidad. La compañía busca ahora que la automatización y la digitalización no sólo transformen sus procesos, sino que también se traduzcan en menores costos y una operación más eficiente.

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Telecomunicaciones

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