Megacable apuesta por usar IA para atención a clientes y disminuir gastos, pero ya recortó 1,300 puestos

Enrique Yamuni, director general de Megacable, explicó que la compañía está concentrada en identificar los procesos en los que la tecnología puede generar un mayor impacto y traducir esa adopción en eficiencias operativas.

“Seguimos buscando otras oportunidades para mejorar la eficiencia, incluyendo la reducción de personal en las áreas administrativas, de ventas y operativas, principalmente gracias a la automatización y digitalización de los procesos actuales. Como resultado, hemos reducido la plantilla en más de 1,300 puestos al cierre del trimestre”, aseguró el directivo durante una llamada con analistas con motivo de los resultados del segundo trimestre.

La reducción representa un giro frente al crecimiento que había registrado la plantilla de la empresa. Al cierre de 2025, Megacable contaba con 35,322 colaboradores , 6% más que un año antes. Del total, 70% eran trabajadores sindicalizados y el resto correspondía a empleados de confianza, de acuerdo con el informe anual de la compañía.

De la prueba a la operación

La apuesta por la IA no se encuentra únicamente en una etapa de planeación. Megacable ya opera agentes de inteligencia artificial generativa (GenAI) para atender a sus suscriptores y también utiliza estas herramientas para apoyar a sus colaboradores en el análisis y correlación de indicadores clave de desempeño de la red.

Los agentes de inteligencia artificial son sistemas de software capaces de ejecutar tareas de manera autónoma para alcanzar objetivos específicos. A diferencia de herramientas tradicionales de automatización, pueden procesar información, razonar, planificar, aprender de los datos y adaptarse a distintos escenarios.

Para acelerar la adopción de esta tecnología, Megacable estableció una estructura interna encargada de identificar los procesos y funciones donde la IA puede tener mayor impacto. El siguiente paso será extender la automatización y digitalización a más áreas de la operación.

La compañía prevé compartir próximamente los resultados de estas iniciativas, en particular las eficiencias obtenidas en sus procesos. El objetivo es que la incorporación de tecnología tenga un efecto medible sobre los costos y los gastos de operación.

La estrategia forma parte de una etapa distinta para Megacable. Después de un periodo marcado por la expansión de la compañía, el operador busca concentrarse ahora en la ejecución y en la rentabilidad, con la eficiencia como uno de los principales objetivos.