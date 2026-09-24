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Valora gana terreno mientras FEMSA apuesta por tiendas rentables

FEMSA crece en Europa en moneda local mientras cierra tiendas de bajo rendimiento y concentra sus inversiones en formatos más productivos, alimentos frescos y tecnología.
jue 24 septiembre 2026 04:06 PM
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FEMSA reconfigura su operación europea a través de Valora, con menos puntos de venta de bajo rendimiento y mayor inversión en formatos de conveniencia, foodvenience, automatización y productividad. (Foto: Valora Group/Facebook. )

Valora, la división proximidad en Europa de FEMSA, mantiene su ritmo de crecimiento en los mercados donde opera , aunque la fortaleza del peso reduce ese avance al convertir los estados financieros.

El desempeño también muestra diferencias entre mercados y negocios, mientras la compañía mantiene un proceso de reestructuración de su red con el objetivo de elevar la rentabilidad.

Durante el segundo trimestre de 2026, Valora registró ingresos por 14,491 millones de pesos, cifra 3.8% menor a la del mismo periodo de 2025. Sin embargo, al medir la operación en moneda local y eliminar el efecto cambiario, la historia es distinta: las ventas crecieron 3.2% y las ventas mismas tiendas avanzaron 1.9%, frente a una caída reportada de 5.7% en pesos.

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La diferencia refleja principalmente el efecto de conversión de las monedas europeas a pesos mexicanos y no necesariamente un deterioro generalizado del consumo en la región.

El desempeño en moneda local estuvo impulsado por el segmento de retail en Suiza, favorecido por una mezcla de ventas más rentable. En contraparte, la desaceleración del canal B2B, condiciones climáticas desfavorables y disrupciones en el transporte público en Alemania frenaron un avance mayor.

Para Ariel Méndez, analista bursátil de Grupo Financiero BX+ , el tipo de cambio tendrá un efecto negativo sobre los resultados reportados de FEMSA, pero no debe confundirse con una señal de debilidad del consumo europeo.

Particularmente el tipo de cambio sí va a deteriorar contablemente los resultados, impactando negativamente en la división de proximidad de FEMSA, sin embargo, no podríamos decir que es reflejo de debilidad del consumo en la región
Ariel Méndez


La analista considera que factores como el clima, el nivel de empleo y el dinamismo económico tienen mayor relevancia para evaluar el desempeño de Valora. En su lectura, el crecimiento comparable reportado por la empresa se mantiene en línea con la inflación y el crecimiento de la economía de la región.

La utilidad operativa de la división se situó en 638 millones de pesos en el trimestre, un descenso de 7.3% en pesos pero de solo 0.5% en términos comparables.

El resultado absorbió gastos no recurrentes vinculados con la reorganización interna, que fueron amortiguados por eficiencias en gastos, mayores ingresos promocionales y el margen del negocio suizo.

Foodvenience, una alternativa asequible

El concepto de foodvenience, que integra la tienda de proximidad tradicional con alimentos frescos listos para llevar, conserva margen de expansión en los países donde opera Valora.

A diferencia de América Latina con OXXO, donde la conveniencia se enfoca en compras rápidas de abarrotes, bebidas y botanas, en Suiza, Alemania, Austria, Luxemburgo y Países Bajos el formato compite con cafeterías y cadenas de comida rápida.

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El consumidor europeo utiliza estos puntos de venta como parte de sus trayectos diarios y demanda productos frescos, de alta calidad e incluso opciones vegetarianas o saludables. En periodos de ajuste económico, el formato funciona además como una opción de menor costo ante la oferta tradicional.

Para Roberto Solano, gerente de análisis y Estrategia Bursátil en Grupo Financiero Monex , el comportamiento del formato foodvenience representa uno de los elementos que pueden sostener el crecimiento de Valora en Europa.

“En términos directos y sin el efecto cambiario, hubo un crecimiento en el primer semestre”, señala Solano.

El analista explica que el formato compite de manera directa con restaurantes y otros establecimientos de alimentos, mientras que la combinación de conveniencia, frescura y rapidez responde a los hábitos de un consumidor europeo con mayor movilidad.

Ante las presiones inflacionarias, este modelo se ha convertido en una alternativa premium pero financieramente asequible frente a los restaurantes tradicionales
Roberto Solano

Menos tiendas, mayor productividad

La estrategia de la empresa también queda al descubierto en la reconfiguración de sus puntos de venta. En 2025, FEMSA redujo su red europea de 2,778 a 2,755 ubicaciones; sin embargo, los ingresos de la división aumentaron 14.6% hasta alcanzar 57,028 millones de pesos.

Para Roberto Solano este movimiento responde a un proceso de rentabilidad. La compañía ha cerrado quioscos pequeños o de bajo rendimiento en zonas de menor tráfico para concentrar capital en remodelaciones, unidades con cocinas abiertas y tiendas autónomas con tecnología digital.

La reducción de unidades forma parte de un proceso de reestructuración orientado a mejorar la rentabilidad de las operaciones. El ajuste de la red convive con inversiones para modernizar establecimientos, automatizar procesos y desarrollar formatos con mayor potencial de venta y margen por metro cuadrado.

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Que el la óptica de aperturas y cierres presente un enfoque de rentabilidad estratégica es una prioridad
Roberto Solano

Ariel Méndez también prevé que Valora mantenga el proceso de reorganización de su red, aunque considera que el objetivo principal estará en mejorar la rentabilidad estructural de las operaciones.

“Es probable que sí continúe con su plan de reestructura, pero principalmente buscando una mejora estructural en la rentabilidad de las operaciones”, señala.

Esta estrategia se acompaña de inversión. Para 2026, la división contempla un presupuesto de CapEx de 2,481 millones de pesos, alrededor de 129 millones de dólares, destinado a la modernización de la red, la expansión del concepto avec y el mantenimiento de sus plantas de producción de pretzel.

Una operación que gana escala y diversificación

Desde que FEMSA concretó la adquisición de Valora Holding AG, la operación europea ha ganado peso dentro del conglomerado. En octubre de 2022, FEMSA adquirió 96.87% de la compañía por 22,475 millones de pesos y en febrero de 2023 compró el 3.13% restante por 673 millones de pesos.

Los ingresos reportados en pesos muestran el crecimiento de la división desde la adquisición. En 2023 fueron de 43,552 millones de pesos; en 2024 subieron a 49,755 millones y en 2025 alcanzaron 57,028 millones. Al cierre de junio de 2026, la red sumaba 2,749 puntos de venta distribuidos en cinco países.

El portafolio integra marcas de conveniencia y retail como k kiosk, avec, cigo, ServiceStore DB, U-Store y Press & Books, además de conceptos especializados en alimentos como BackWerk, Ditsch, Brezelkönig, Caffè Spettacolo y Frittenwerk.

La hoja de ruta de FEMSA contempla ampliar la red, automatizar procesos, impulsar categorías de mayor margen y desarrollar modelos de agencia y franquicia. La estrategia busca combinar crecimiento con una mayor productividad de los establecimientos.

Para Solano, la adquisición también aporta diversificación geográfica a FEMSA y permite a la compañía operar en un mercado con características distintas al latinoamericano.

“Considero que es de alto valor la diversificación en mercados estratégicos, ya que muchas veces ayuda a balancear los resultados y generar sinergias frente a un consumidor distinto”, señala.

Méndez añade una dimensión financiera a la diversificación europea. Desde su perspectiva, Valora no solo permite a FEMSA ampliar su presencia geográfica, sino también generar ingresos en otras monedas y ampliar sus alternativas de financiamiento.

Más allá de ingresar a una nueva región por un crecimiento territorial y diversificación geográfica, también viene relacionado con la diversificación de ingresos por divisas
Ariel Méndez

La analista considera que la generación de ingresos en euros y francos suizos puede darle a FEMSA acceso a financiamiento en otras monedas y a condiciones de crédito distintas a las disponibles en otros mercados.

El desempeño de Valora desde la adquisición muestra así una operación que mantiene crecimiento en términos comparables, aunque la apreciación del peso reduce el valor de ese avance cuando FEMSA lo reporta en moneda mexicana.

Al mismo tiempo, la compañía avanza en una reestructuración de su red para elevar la rentabilidad y mantener el crecimiento en un mercado donde el desempeño depende de factores como el empleo, el clima, la actividad económica y la evolución de los distintos formatos de consumo.

“El negocio de Valora crece consistentemente con el crecimiento de la economía de la región, y el enfoque de FEMSA debe centrarse en rentabilidad principalmente”, refiere Méndez.

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COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V. Tiendas Oxxo

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