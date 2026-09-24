Valora gana terreno mientras FEMSA apuesta por tiendas rentables

La diferencia refleja principalmente el efecto de conversión de las monedas europeas a pesos mexicanos y no necesariamente un deterioro generalizado del consumo en la región.

El desempeño en moneda local estuvo impulsado por el segmento de retail en Suiza, favorecido por una mezcla de ventas más rentable. En contraparte, la desaceleración del canal B2B, condiciones climáticas desfavorables y disrupciones en el transporte público en Alemania frenaron un avance mayor.

Para Ariel Méndez, analista bursátil de Grupo Financiero BX+ , el tipo de cambio tendrá un efecto negativo sobre los resultados reportados de FEMSA, pero no debe confundirse con una señal de debilidad del consumo europeo.

Particularmente el tipo de cambio sí va a deteriorar contablemente los resultados, impactando negativamente en la división de proximidad de FEMSA, sin embargo, no podríamos decir que es reflejo de debilidad del consumo en la región Ariel Méndez



La analista considera que factores como el clima, el nivel de empleo y el dinamismo económico tienen mayor relevancia para evaluar el desempeño de Valora. En su lectura, el crecimiento comparable reportado por la empresa se mantiene en línea con la inflación y el crecimiento de la economía de la región.

La utilidad operativa de la división se situó en 638 millones de pesos en el trimestre, un descenso de 7.3% en pesos pero de solo 0.5% en términos comparables.

El resultado absorbió gastos no recurrentes vinculados con la reorganización interna, que fueron amortiguados por eficiencias en gastos, mayores ingresos promocionales y el margen del negocio suizo.

Foodvenience, una alternativa asequible

El concepto de foodvenience, que integra la tienda de proximidad tradicional con alimentos frescos listos para llevar, conserva margen de expansión en los países donde opera Valora.

A diferencia de América Latina con OXXO, donde la conveniencia se enfoca en compras rápidas de abarrotes, bebidas y botanas, en Suiza, Alemania, Austria, Luxemburgo y Países Bajos el formato compite con cafeterías y cadenas de comida rápida.

