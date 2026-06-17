FEMSA emplea a más mexicanos que Walmart: las 20 empresas que más trabajo generan en el país en 2026

La edición 2026 del ranking de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, no sólo muestra cuáles fueron las compañías con mayores ventas y utilidades, sino también cuáles destacan por su capacidad para generar empleo.
La edición 2026 del ranking de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, no sólo muestra cuáles fueron las compañías con mayores ventas y utilidades, sino también cuáles destacan por su capacidad para generar empleo.
En conjunto, las 20 empresas con las plantillas laborales más grandes del ranking suman 1,948,888 trabajadores, una cifra que refleja el peso que tienen dentro de la economía mexicana y su capacidad para sostener empleo formal en sectores clave.
Entre estas compañías se encuentran gigantes empresariales como FEMSA, Walmart de México y Centroamérica, América Móvil, Grupo Bimbo y Petróleos Mexicanos (Pemex), cuyas operaciones tienen un impacto que va mucho más allá de sus ingresos, al generar empleo, impulsar cadenas de suministro y detonar actividad económica en distintas regiones del país.
El listado también muestra la relevancia de sectores como comercio, consumo masivo, energía, telecomunicaciones y servicios, que concentran buena parte de los puestos de trabajo generados por las mayores empresas del país.
A continuación te presentamos las 20 empresas que más empleo generan en México, de acuerdo con el ranking 2026 de Las 500 empresas más importantes de México.
Nota metodológica: El ranking incluye tanto empresas controladoras (holdings) como subsidiarias que reportan resultados de manera independiente. Para el cálculo agregado de trabajadores se contabilizó únicamente la plantilla laboral de los corporativos matrices en los casos de FEMSA y Grupo Salinas, con el fin de evitar duplicidades derivadas de la inclusión de empresas como FEMSA Comercio (Oxxo), Coca-Cola FEMSA, Grupo Elektra y Tiendas Elektra. Sin embargo, dichas compañías se mantienen en el listado porque forman parte del ranking de manera individual.
Las cifras de empleados e ingresos corresponden al cierre de 2025, de acuerdo con el ranking 2026 de Las 500 empresas más importantes de México. Los ingresos se presentan en millones de pesos (mdp).
Empleados: 368,776
Ingresos: 840,953.7 mdp
Conglomerado con operaciones en comercio minorista, bebidas, logística y distribución. Es la empresa con la mayor plantilla laboral del ranking.
Empleados: 240,779
Ingresos: 1,011,597.9 mdp
Gigante del comercio autoservicio con supermercados, clubes de precio y una creciente operación de comercio electrónico en la región.
Empleados: 200,000
Ingresos: 328,839.0 mdp
Operadora de tiendas de conveniencia Oxxo y otros formatos de proximidad, con una de las redes comerciales más extensas del país.
Empleados: 177,711
Ingresos: 943,638.4 mdp
Empresa de telecomunicaciones que ofrece servicios de telefonía móvil y fija, internet y soluciones digitales en distintos mercados.
Empleados: 153,966
Ingresos: 426,951.7 mdp
Compañía de alimentos enfocada en la producción y distribución de productos de panificación y consumo masivo a nivel global.
Empleados: 126,905
Ingresos: 1,528,538.8 mdp
Empresa estatal dedicada a la exploración, producción, refinación y comercialización de petróleo, gas y derivados.
Empleados: 119,683
Ingresos: 296,773.0 mdp
Cadena de tiendas departamentales y servicios financieros con fuerte presencia en todo el territorio nacional.
Empleados: 108,840
Ingresos: 291,745.7 mdp
La embotelladora más grande del sistema Coca-Cola por volumen de ventas, con operaciones en varios países de América Latina.
Empleados: 88,941
Ingresos: 679,463.3 mdp
Empresa estatal encargada de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en México.
Empleados: 84,683
Ingresos: 191,621.0 mdp
Conglomerado con presencia en infraestructura, construcción, comercio, manufactura y energía.
Empleados: 84,193
Ingresos: 177,515.214 mdp
Cadena de autoservicio con presencia nacional a través de distintos formatos comerciales.
Empleados: 82,560
Ingresos: 229,137.0 mdp
Cadena de tiendas departamentales con operaciones en comercio físico, comercio electrónico y servicios financieros.
Empleados: 81,379
Ingresos: 303,458.8 mdp
Grupo empresarial con intereses en comercio, medios de comunicación, telecomunicaciones y servicios financieros.
Empleados: 78,014
Ingresos: 295,313.7 mdp
Empresa de autoservicio con operaciones en México y EU, enfocada en supermercados y formatos de descuento.
Empleados: 75,386
Ingresos: 84,110.0 mdp
Operador de restaurantes y cafeterías que administra marcas nacionales e internacionales en varios países.
Empleados: 70,697
Ingresos: 247,926.0 mdp
Uno de los principales embotelladores de Coca-Cola, con presencia en México, Sudamérica y EU.
Empleados: 64,004
Ingresos: 132,119.0 mdp
Cadena de farmacias y tiendas de conveniencia con amplia cobertura en el mercado mexicano.
Empleados: 62,298
Ingresos: 215,355.9 mdp
Empresa enfocada en comercio especializado y servicios financieros para consumidores.
Empleados: 53,500
Ingresos: 78,236 mdp
Operadora de tiendas especializadas en venta de bienes de consumo y servicios financieros.
Empleados: 51,211
Ingresos: 125,482 mdp
Compañía dedicada a la producción y comercialización de alimentos y botanas de consumo masivo.
Aunque estas compañías siguen siendo algunos de los principales empleadores del país, los datos agregados del ranking muestran una tendencia distinta: las grandes empresas lograron incrementar sus ganancias sin expandir sus plantillas laborales.
Mientras las utilidades netas consolidadas se dispararon hasta 1.54 billones de pesos, 12.2 veces más que un año antes, la plantilla laboral conjunta de las 500 compañías se redujo 3.9%, al pasar de 5,381,687 a 5,171,054 trabajadores.
La diferencia es aún más llamativa al compararla con el desempeño de la economía mexicana. Durante 2025, el PIB nacional creció apenas 0.6% en términos reales, pero las ventas de las empresas del ranking avanzaron 2% y alcanzaron 18.6 billones de pesos.
Detrás de estos resultados hubo una combinación de factores: una mayor disciplina en el control de costos, mejoras en productividad, menores gastos financieros derivados de la baja en las tasas de interés y una mayor estabilidad cambiaria. Además, la fuerte reducción de las pérdidas de Pemex ayudó a impulsar las ganancias consolidadas del listado.
El resultado fue un año en el que las empresas más grandes del país lograron vender más y ganar mucho más, sin que eso se tradujera en una expansión de sus plantillas laborales. Más que crecer mediante nuevas contrataciones, buena parte de su desempeño estuvo impulsado por eficiencia operativa y rentabilidad.