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De FEMSA a Walmart: las 20 empresas que más empleos generan en México en 2026

Más de 1.9 millones de personas trabajan en las 20 empresas con las plantillas más grandes de México. FEMSA lidera un ranking en ese rubro.
mié 17 junio 2026 02:00 PM
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FEMSA emplea a más mexicanos que Walmart: las 20 empresas que más trabajo generan en el país en 2026
El listado reúne empresas de comercio, energía, telecomunicaciones, manufactura, alimentos y servicios financieros. (Expanisón)

La edición 2026 del ranking de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, no sólo muestra cuáles fueron las compañías con mayores ventas y utilidades, sino también cuáles destacan por su capacidad para generar empleo.

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En conjunto, las 20 empresas con las plantillas laborales más grandes del ranking suman 1,948,888 trabajadores, una cifra que refleja el peso que tienen dentro de la economía mexicana y su capacidad para sostener empleo formal en sectores clave.

Entre estas compañías se encuentran gigantes empresariales como FEMSA, Walmart de México y Centroamérica, América Móvil, Grupo Bimbo y Petróleos Mexicanos (Pemex), cuyas operaciones tienen un impacto que va mucho más allá de sus ingresos, al generar empleo, impulsar cadenas de suministro y detonar actividad económica en distintas regiones del país.

El listado también muestra la relevancia de sectores como comercio, consumo masivo, energía, telecomunicaciones y servicios, que concentran buena parte de los puestos de trabajo generados por las mayores empresas del país.

A continuación te presentamos las 20 empresas que más empleo generan en México, de acuerdo con el ranking 2026 de Las 500 empresas más importantes de México.

Nota metodológica: El ranking incluye tanto empresas controladoras (holdings) como subsidiarias que reportan resultados de manera independiente. Para el cálculo agregado de trabajadores se contabilizó únicamente la plantilla laboral de los corporativos matrices en los casos de FEMSA y Grupo Salinas, con el fin de evitar duplicidades derivadas de la inclusión de empresas como FEMSA Comercio (Oxxo), Coca-Cola FEMSA, Grupo Elektra y Tiendas Elektra. Sin embargo, dichas compañías se mantienen en el listado porque forman parte del ranking de manera individual.

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Las 20 empresas que más empleo generan en México

Las cifras de empleados e ingresos corresponden al cierre de 2025, de acuerdo con el ranking 2026 de Las 500 empresas más importantes de México. Los ingresos se presentan en millones de pesos (mdp).

1.- FEMSA

Empleados: 368,776

Ingresos: 840,953.7 mdp

Conglomerado con operaciones en comercio minorista, bebidas, logística y distribución. Es la empresa con la mayor plantilla laboral del ranking.

2.- Walmart de México y Centroamérica

Empleados: 240,779

Ingresos: 1,011,597.9 mdp

Gigante del comercio autoservicio con supermercados, clubes de precio y una creciente operación de comercio electrónico en la región.

3.- FEMSA Comercio (Oxxo)

Empleados: 200,000

Ingresos: 328,839.0 mdp

Operadora de tiendas de conveniencia Oxxo y otros formatos de proximidad, con una de las redes comerciales más extensas del país.

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4.- América Móvil

Empleados: 177,711

Ingresos: 943,638.4 mdp

Empresa de telecomunicaciones que ofrece servicios de telefonía móvil y fija, internet y soluciones digitales en distintos mercados.

5.- Grupo Bimbo

Empleados: 153,966

Ingresos: 426,951.7 mdp

Compañía de alimentos enfocada en la producción y distribución de productos de panificación y consumo masivo a nivel global.

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6.- Petróleos Mexicanos (Pemex)

Empleados: 126,905

Ingresos: 1,528,538.8 mdp

Empresa estatal dedicada a la exploración, producción, refinación y comercialización de petróleo, gas y derivados.

7.- Grupo Coppel

Empleados: 119,683

Ingresos: 296,773.0 mdp

Cadena de tiendas departamentales y servicios financieros con fuerte presencia en todo el territorio nacional.

8.- Coca-Cola FEMSA

Empleados: 108,840

Ingresos: 291,745.7 mdp

La embotelladora más grande del sistema Coca-Cola por volumen de ventas, con operaciones en varios países de América Latina.

9.- Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Empleados: 88,941

Ingresos: 679,463.3 mdp

Empresa estatal encargada de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en México.

10.- Grupo Carso

Empleados: 84,683

Ingresos: 191,621.0 mdp

Conglomerado con presencia en infraestructura, construcción, comercio, manufactura y energía.

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11.- Organización Soriana

Empleados: 84,193

Ingresos: 177,515.214 mdp

Cadena de autoservicio con presencia nacional a través de distintos formatos comerciales.

12.- Liverpool

Empleados: 82,560

Ingresos: 229,137.0 mdp

Cadena de tiendas departamentales con operaciones en comercio físico, comercio electrónico y servicios financieros.

13.- Grupo Salinas

Empleados: 81,379

Ingresos: 303,458.8 mdp

Grupo empresarial con intereses en comercio, medios de comunicación, telecomunicaciones y servicios financieros.

14.- Grupo Comercial Chedraui

Empleados: 78,014

Ingresos: 295,313.7 mdp

Empresa de autoservicio con operaciones en México y EU, enfocada en supermercados y formatos de descuento.

15.- Alsea

Empleados: 75,386

Ingresos: 84,110.0 mdp

Operador de restaurantes y cafeterías que administra marcas nacionales e internacionales en varios países.

16.- Arca Continental

Empleados: 70,697

Ingresos: 247,926.0 mdp

Uno de los principales embotelladores de Coca-Cola, con presencia en México, Sudamérica y EU.

17.- Corporativo Fragua (Farmacias Guadalajara)

Empleados: 64,004

Ingresos: 132,119.0 mdp

Cadena de farmacias y tiendas de conveniencia con amplia cobertura en el mercado mexicano.

18.- Grupo Elektra

Empleados: 62,298

Ingresos: 215,355.9 mdp

Empresa enfocada en comercio especializado y servicios financieros para consumidores.

19.- Tiendas Elektra

Empleados: 53,500

Ingresos: 78,236 mdp

Operadora de tiendas especializadas en venta de bienes de consumo y servicios financieros.

20.- PepsiCo Alimentos México

Empleados: 51,211

Ingresos: 125,482 mdp

Compañía dedicada a la producción y comercialización de alimentos y botanas de consumo masivo.

Ganaron más dinero, pero emplearon a menos personas

Aunque estas compañías siguen siendo algunos de los principales empleadores del país, los datos agregados del ranking muestran una tendencia distinta: las grandes empresas lograron incrementar sus ganancias sin expandir sus plantillas laborales.

Mientras las utilidades netas consolidadas se dispararon hasta 1.54 billones de pesos, 12.2 veces más que un año antes, la plantilla laboral conjunta de las 500 compañías se redujo 3.9%, al pasar de 5,381,687 a 5,171,054 trabajadores.

La diferencia es aún más llamativa al compararla con el desempeño de la economía mexicana. Durante 2025, el PIB nacional creció apenas 0.6% en términos reales, pero las ventas de las empresas del ranking avanzaron 2% y alcanzaron 18.6 billones de pesos.

Detrás de estos resultados hubo una combinación de factores: una mayor disciplina en el control de costos, mejoras en productividad, menores gastos financieros derivados de la baja en las tasas de interés y una mayor estabilidad cambiaria. Además, la fuerte reducción de las pérdidas de Pemex ayudó a impulsar las ganancias consolidadas del listado.

El resultado fue un año en el que las empresas más grandes del país lograron vender más y ganar mucho más, sin que eso se tradujera en una expansión de sus plantillas laborales. Más que crecer mediante nuevas contrataciones, buena parte de su desempeño estuvo impulsado por eficiencia operativa y rentabilidad.

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WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V. COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V. Las 500 empresas más importantes de México 2026

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