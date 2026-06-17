FEMSA emplea a más mexicanos que Walmart: las 20 empresas que más trabajo generan en el país en 2026

En conjunto, las 20 empresas con las plantillas laborales más grandes del ranking suman 1,948,888 trabajadores, una cifra que refleja el peso que tienen dentro de la economía mexicana y su capacidad para sostener empleo formal en sectores clave.

Entre estas compañías se encuentran gigantes empresariales como FEMSA, Walmart de México y Centroamérica, América Móvil, Grupo Bimbo y Petróleos Mexicanos (Pemex), cuyas operaciones tienen un impacto que va mucho más allá de sus ingresos, al generar empleo, impulsar cadenas de suministro y detonar actividad económica en distintas regiones del país.

El listado también muestra la relevancia de sectores como comercio, consumo masivo, energía, telecomunicaciones y servicios, que concentran buena parte de los puestos de trabajo generados por las mayores empresas del país.

A continuación te presentamos las 20 empresas que más empleo generan en México, de acuerdo con el ranking 2026 de Las 500 empresas más importantes de México.

Nota metodológica: El ranking incluye tanto empresas controladoras (holdings) como subsidiarias que reportan resultados de manera independiente. Para el cálculo agregado de trabajadores se contabilizó únicamente la plantilla laboral de los corporativos matrices en los casos de FEMSA y Grupo Salinas, con el fin de evitar duplicidades derivadas de la inclusión de empresas como FEMSA Comercio (Oxxo), Coca-Cola FEMSA, Grupo Elektra y Tiendas Elektra. Sin embargo, dichas compañías se mantienen en el listado porque forman parte del ranking de manera individual.