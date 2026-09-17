FEMSA conquista México con OXXO, pero su imperio de negocios se extiende de Estados Unidos hasta Europa

De OXXO a un negocio internacional

La expansión internacional de FEMSA no consiste únicamente en llevar OXXO a otros países. Su estrategia combina adquisiciones, marcas locales y formatos adaptados a cada mercado.

Llegar a Estados Unidos representa uno de los movimientos más recientes de esta estrategia, FEMSA consolidó durante 2025 el primer año completo de las operaciones minoristas que adquirió de Delek US Holdings, incorporación que sumó 240 puntos de venta a su red.

Durante el año, la compañía avanzó en la transformación de estos establecimientos en Texas, convirtiendo 52 tiendas al formato OXXO y remodeló otras dos, con lo que llegó a 54 unidades.

El mercado estadounidense, sin embargo es distinto al mexicano. FEMSA señala que es un sector de tiendas de proximidad maduro y fragmentado, por lo que su estrategia contempla adaptar el surtido, la experiencia dentro de las tiendas y la oferta de alimentos y bebidas a los consumidores locales.

Dentro de esta estrategia también está la cafetería CAFFENIO , que abrió su primera tienda de formato Drive en Estados Unidos.





Europa es el otro gran negocio de FEMSA

Por otro lado, FEMSA tiene a Valora, compañía que opera formatos de comercio de conveniencia y alimentos listos para consumir en el continente europeo.

Al cierre de 2025, esta división tenía una red de 2,755 puntos de venta en cinco países europeos:

Alemania: 1,374 tiendas

Suiza: 1,242

Luxemburgo: 76

Países Bajos: 34

Austria: 29

El portafolio europeo incluye marcas como k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, avec, Press & Books, cigo, Frittenwerk, Caffè Spettacolo y ServiceStore DB, entre otras.

El negocio europeo generó ingresos por 57,028 millones de pesos en 2025, 14.6% más que los 49,755 millones de pesos registrados en 2024. La utilidad de operación alcanzó 2,400 millones de pesos, un incremento de 8.8%.