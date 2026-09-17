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FEMSA conquista México con OXXO, pero su imperio de negocios se extiende de Estados Unidos hasta Europa

La expansión de FEMSA fuera de México incluye tiendas de conveniencia, alimentos, bebidas, servicios financieros y soluciones digitales.
jue 17 septiembre 2026 07:38 PM
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Oxxo
OXXO es el principal referente de FEMSA en México, pero el grupo también tiene operaciones en Estados Unidos y Europa. (Jesús Almazán)

Cuando se habla de FEMSA, OXXO suele ser la primera referencia, pero detrás de sus miles de establecimientos existe una operación que ya rebasa las fronteras del país.

Al cierre de 2025, FEMSA reportó más de 25,500 tiendas OXXO en el mundo y presencia en distintos mercados de América Latina, Estados Unidos y Europa a través de sus diferentes negocios.

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De OXXO a un negocio internacional

La expansión internacional de FEMSA no consiste únicamente en llevar OXXO a otros países. Su estrategia combina adquisiciones, marcas locales y formatos adaptados a cada mercado.

Llegar a Estados Unidos representa uno de los movimientos más recientes de esta estrategia, FEMSA consolidó durante 2025 el primer año completo de las operaciones minoristas que adquirió de Delek US Holdings, incorporación que sumó 240 puntos de venta a su red.

Durante el año, la compañía avanzó en la transformación de estos establecimientos en Texas, convirtiendo 52 tiendas al formato OXXO y remodeló otras dos, con lo que llegó a 54 unidades.

El mercado estadounidense, sin embargo es distinto al mexicano. FEMSA señala que es un sector de tiendas de proximidad maduro y fragmentado, por lo que su estrategia contempla adaptar el surtido, la experiencia dentro de las tiendas y la oferta de alimentos y bebidas a los consumidores locales.

Dentro de esta estrategia también está la cafetería CAFFENIO , que abrió su primera tienda de formato Drive en Estados Unidos.

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Europa es el otro gran negocio de FEMSA

Por otro lado, FEMSA tiene a Valora, compañía que opera formatos de comercio de conveniencia y alimentos listos para consumir en el continente europeo.

Al cierre de 2025, esta división tenía una red de 2,755 puntos de venta en cinco países europeos:

Alemania: 1,374 tiendas

Suiza: 1,242

Luxemburgo: 76

Países Bajos: 34

Austria: 29

El portafolio europeo incluye marcas como k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, avec, Press & Books, cigo, Frittenwerk, Caffè Spettacolo y ServiceStore DB, entre otras.

El negocio europeo generó ingresos por 57,028 millones de pesos en 2025, 14.6% más que los 49,755 millones de pesos registrados en 2024. La utilidad de operación alcanzó 2,400 millones de pesos, un incremento de 8.8%.

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La compañía reportó que el desempeño estuvo apoyado por el negocio de conveniencia en Suiza, especialmente en categorías como alimentos y tabaco, así como por un mayor número de clientes B2B y un efecto favorable de la conversión cambiaria por la apreciación del franco suizo y el euro frente al peso.

femsa valora
FEMSA adapta sus formatos y oferta comercial a las características de cada mercado internacional. (Foto: iStock)

Las marcas que FEMSA está moviendo en Europa

Uno de los movimientos de 2025 fue la expansión del formato avec, una combinación de tienda de autoservicio y comida para llevar, en Alemania.

Valora comenzó a convertir alrededor de 100 ubicaciones hacia el formato avec, además de abrir una primera tienda insignia en el norte del país.

La compañía también reportó un reconocimiento para su tienda insignia ubicada en Zúrich, que incorpora el concepto gastronómico The Kitchen, además el establecimiento recibió el premio European Convenience Retailer of the Year.

Otra marca que comenzó a cruzar fronteras fue Ditsch, la cadena de panadería abrió su primer establecimiento en Austria y, al mismo tiempo, comenzó su entrada al mercado mexicano mediante un formato integrado dentro de algunas tiendas OXXO.

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Spin también conecta a México con Estados Unidos

A través de su ecosistema digital, FEMSA incorporó servicios para facilitar el flujo de remesas de Estados Unidos hacia México. La plataforma integró servicios transfronterizos con Western Union, Félix Pago y Kira, con la posibilidad de que los usuarios reciban remesas directamente en la aplicación Spin by OXXO sin costo para el beneficiario.

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El movimiento se suma al crecimiento que ya registra Spin en México. Al cierre de 2025, Spin by OXXO tenía más de 10 millones de usuarios activos, mientras Spin Premia superaba los 28 millones de usuarios.

Tags

FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. Tiendas Oxxo spin

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