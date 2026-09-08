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FEMSA acelera la expansión de Bara en Jalisco con la construcción de un CEDIS

El centro de distribución está en una extensión de más de 10,000 metros cuadrados y tendrá capacidad para surtir hasta 400 establecimientos.
mar 08 septiembre 2026 09:29 PM
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Anaqueles de cuatro pisos dentro del nuevo centro de distribución de las tiendas Bara, tiene pallets con productos de gran tamaño, de colores morado, café y azul.
El nuevo centro de distribución de Bara tiene capacidad para abastecer a 400 tiendas. (Foto: Cortesía / Michelle Lartigue.)

Fomento Económico Mexicano (FEMSA) anunció una inversión inicial de 240 millones de pesos para la instalación de un Centro de Distribución en Tlajomulco, Jalisco, para fortalecer la cadena logística de Bara, su cadena de tiendas de descuento . La empresa adelantó que estos recursos son parte de una inyección de 3,750 millones de pesos en el estado, que se ejecutarán hacia 2031.

El centro de distribución está en una extensión de más de 10,000 metros cuadrados y tendrá capacidad para surtir hasta 400 establecimientos. La empresa opera actualmente alrededor de 150 tiendas en el estado, por lo que la nueva instalación le da margen para acompañar una expansión.

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El CEDIS comenzó operaciones el 17 de agosto y arrancó abasteciendo 69 tiendas. Para septiembre, la cifra había aumentado a 144 establecimientos. Desde Tlajomulco atenderá los puntos de venta ubicados en el sur y oriente del Área Metropolitana de Guadalajara, una de las zonas donde Bara concentra su crecimiento.

Actualmente emplea a 122 personas y la empresa espera superar los 250 colaboradores durante el próximo año. La capacidad del centro, sin embargo, alcanza para abastecer casi tres veces las tiendas que la cadena tiene hoy en Jalisco.

“No solo vinimos para quedarnos, sino que además queremos reflejar nuestra confianza en Jalisco y nuestro compromiso de seguir creciendo con la comunidad. Hoy este CEDIS ya genera 122 empleos formales y esperamos tener más de 250 colaboradores en el próximo año”, dijo Gabriel Luciano Baldini, CEO de Tiendas Bara, citado en un comunicado.

La inversión de 3,750 millones de pesos incluye la expansión comercial y el desarrollo de la infraestructura necesaria para respaldarla. FEMSA informó que el plan contempla ejecutarse durante los próximos cinco años y generará hasta 6,000 empleos en tiendas y centros de distribución. La compañía también contempla construir otros centros logísticos hacia 2028.

Jalisco ya ocupa un lugar relevante dentro de la expansión de Bara. En mayo, la empresa anunció una inversión superior a 400 millones de pesos para entrar a Puerto Vallarta durante los siguientes tres años, con la expectativa de generar más de 600 empleos directos. Ahora, el nuevo centro de distribución agrega una pieza distinta al crecimiento: además de abrir tiendas, la cadena comenzó a invertir en la capacidad para abastecerlas.

La apuesta llega después de un primer semestre en el que Bara aceleró sus aperturas. Al cierre de junio de 2026, la cadena operaba 786 tiendas, después de sumar 112 unidades netas solamente entre abril y junio. Durante los últimos 12 meses agregó 253 establecimientos, lo que elevó 47.5% su base de tiendas frente al mismo periodo del año anterior.

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Los ingresos también acompañaron la expansión. Durante el segundo trimestre, Bara registró un crecimiento de 35.8% en ventas, mientras que las ventas mismas tiendas aumentaron 11.3%. FEMSA destacó en su reporte financiero que la cadena alcanzó un récord en apertura de nuevas unidades durante ese trimestre.

Los números muestran la velocidad que ha tomado el formato. Bara cerró 2024 con 479 establecimientos y terminó 2025 con 636. Durante el primer trimestre de 2026 agregó 38 unidades y llegó a 674 tiendas. Tres meses después sumó otras 112 y cerró junio con 786 establecimientos.

FEMSA estima que Bara puede alcanzar 1,500 sucursales en el mediano plazo. Si cumple esa meta, prácticamente duplicaría la red que operaba al cierre del primer semestre de 2026.

El auge de las tiendas de descuento

La inversión también llega en un momento en que las tiendas de descuento ganan terreno en México. El formato ha atraído inversiones y nuevas aperturas de empresas que buscan atender compras frecuentes, con tiendas compactas, surtidos más concentrados y una estructura diseñada para mantener precios competitivos.

Tiendas 3B mantiene una amplia ventaja por tamaño. Al cierre del segundo trimestre de 2026, la cadena operaba 3,624 tiendas y durante ese periodo agregó 155 unidades netas. Bara, por su parte, cerró junio con 786 establecimientos después de sumar 112 en tres meses.

La diferencia también aparece en la infraestructura. Tiendas 3B cuenta con una red de 21 centros de distribución, mientras que Bara operaba dos al cierre del primer semestre. El nuevo CEDIS de Tlajomulco forma parte del esfuerzo de FEMSA por ampliar esa capacidad conforme la red comercial crece.

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La competencia, además, incluye a otros jugadores del retail. Walmart mantiene la expansión de Bodega Aurrerá Express y Mi Bodega Aurrerá, mientras Chedraui desarrolla Supercito. Las cadenas aumentan su presencia en colonias, zonas urbanas y municipios donde la cercanía puede convertirse en una ventaja para captar compras cotidianas.

Durante 2025, Tiendas 3B abrió 874 unidades; Walmart incorporó 103 Bodega Aurrerá Express; FEMSA sumó 157 tiendas Bara y Chedraui abrió 131 Supercito. La expansión muestra cómo las empresas están destinando recursos a formatos más pequeños para aumentar su cobertura.

El crecimiento responde también a un consumidor que ha modificado la forma en que distribuye su gasto. En un entorno de consumo más cauteloso, los hogares realizan compras más pequeñas y frecuentes, comparan precios y recurren a distintos formatos comerciales. Las tiendas de descuento buscan atender ese comportamiento con operaciones de menor tamaño y surtidos concentrados.

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COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V. Tiendas Oxxo Inversión

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