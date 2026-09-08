El CEDIS comenzó operaciones el 17 de agosto y arrancó abasteciendo 69 tiendas. Para septiembre, la cifra había aumentado a 144 establecimientos. Desde Tlajomulco atenderá los puntos de venta ubicados en el sur y oriente del Área Metropolitana de Guadalajara, una de las zonas donde Bara concentra su crecimiento.

Actualmente emplea a 122 personas y la empresa espera superar los 250 colaboradores durante el próximo año. La capacidad del centro, sin embargo, alcanza para abastecer casi tres veces las tiendas que la cadena tiene hoy en Jalisco.

“No solo vinimos para quedarnos, sino que además queremos reflejar nuestra confianza en Jalisco y nuestro compromiso de seguir creciendo con la comunidad. Hoy este CEDIS ya genera 122 empleos formales y esperamos tener más de 250 colaboradores en el próximo año”, dijo Gabriel Luciano Baldini, CEO de Tiendas Bara, citado en un comunicado.

La inversión de 3,750 millones de pesos incluye la expansión comercial y el desarrollo de la infraestructura necesaria para respaldarla. FEMSA informó que el plan contempla ejecutarse durante los próximos cinco años y generará hasta 6,000 empleos en tiendas y centros de distribución. La compañía también contempla construir otros centros logísticos hacia 2028.

Jalisco ya ocupa un lugar relevante dentro de la expansión de Bara. En mayo, la empresa anunció una inversión superior a 400 millones de pesos para entrar a Puerto Vallarta durante los siguientes tres años, con la expectativa de generar más de 600 empleos directos. Ahora, el nuevo centro de distribución agrega una pieza distinta al crecimiento: además de abrir tiendas, la cadena comenzó a invertir en la capacidad para abastecerlas.

La apuesta llega después de un primer semestre en el que Bara aceleró sus aperturas. Al cierre de junio de 2026, la cadena operaba 786 tiendas, después de sumar 112 unidades netas solamente entre abril y junio. Durante los últimos 12 meses agregó 253 establecimientos, lo que elevó 47.5% su base de tiendas frente al mismo periodo del año anterior.