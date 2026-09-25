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Esta SUV eléctrica funciona como una power bank gigante y puede salvarte cuando te quedes sin luz

Además de su autonomía y tiempos de recarga, los vehículos eléctricos incorporan funciones que pueden resultar útiles dentro y fuera de casa.
vie 25 septiembre 2026 02:00 PM
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Una SUV eléctrica proporciona energía a otros aparatos mientras su dueña se encuentra de día de campo.
Esta función también resulta útil durante un viaje, una salida de campamento o cualquier situación en la que necesites conectar aparatos eléctricos lejos de casa. (Expansión|Gemini)

Imagina quedarte sin electricidad durante un viaje y descubrir que tu propio automóvil puede sacarte del apuro. Algunas SUV eléctricas tienen la capacidad de cargar dispositivos y suministrar energía a distintos aparatos, como si llevaras una power bank gigante con cuatro ruedas.

Pero ¿cuál es la SUV eléctrica que ofrece esta función, cómo consigue suministrar energía y qué aparatos puede alimentar? Aquí te explicamos cómo aprovecharla, incluso durante un apagón.

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Esta SUV puede cargar aparatos como una power bank


La Geely EX5 es la única SUV eléctrica que le permite al usuario conectar aparatos para cargar o recibir energía para su funcionamiento.
(Expansión|Gemini)

Además de utilizar su batería para desplazarse, la Geely EX5 tiene la capacidad de suministrar electricidad a dispositivos externos, lo que permite aprovecharla como una fuente de energía portátil cuando no hay enchufes disponibles.

Esta función puede resultar útil durante un viaje, una salida de campamento o cualquier situación en la que necesites conectar aparatos eléctricos lejos de casa. Incluso ofrece una alternativa para mantener funcionando determinados equipos ante una interrupción del suministro eléctrico.

Para ello, la SUV cuenta con una batería de litio-ferrofosfato de 60.22 kWh. Esta cifra indica su capacidad de almacenamiento de energía, aunque no significa que toda ella pueda utilizarse para alimentar dispositivos externos, pues el vehículo también necesita conservar electricidad para desplazarse.

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¿Qué tecnología utiliza la Geely EX5 para cargar dispositivos y qué otras similares existen?

Detrás de esta capacidad se encuentra la tecnología Vehicle-to-Load (V2L), incorporada de serie en la Geely EX5. Su función consiste en aprovechar la energía almacenada en la batería para alimentar aparatos eléctricos mediante una conexión externa.

Para conseguirlo, un inversor transforma la corriente continua almacenada en la batería en corriente alterna, el mismo tipo de electricidad que utilizan los enchufes domésticos.

Desde el exterior del automóvil, esta función requiere un adaptador V2L específico que se conecta al puerto de carga y permite enchufar dispositivos compatibles. Después, basta con activar el suministro desde la interfaz del vehículo y conectar los aparatos que se quieran utilizar.

Aunque la ficha técnica confirma que la Geely EX5 incorpora esta tecnología, no especifica si el adaptador viene incluido o debe adquirirse por separado, por lo que conviene consultar este detalle antes de utilizarla.

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Pero V2L no es la única alternativa. Existen otras tecnologías que permiten aprovechar la electricidad almacenada en un automóvil:

- Vehicle-to-Vehicle (V2V): permite transferir energía de un automóvil eléctrico a otro. Esta función también está disponible en la Geely EX5.

- Vehicle-to-Home (V2H): está diseñada para suministrar electricidad a una vivienda mediante una instalación especializada.

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¿Qué aparatos puede alimentar la Geely EX5 y durante cuánto tiempo?

Con una potencia máxima de salida de 3.3 kW (3,300 W), la Geely EX5 comercializada en México puede utilizarse como una fuente de electricidad portátil para conectar distintos aparatos domésticos, dispositivos electrónicos y herramientas, siempre que su consumo sea compatible con el sistema V2L.

Entre los equipos que puede alimentar, según su potencia, se encuentran:

- Computadoras portátiles: aproximadamente 60 W

- Refrigeradores domésticos: entre 100 y 200 W durante su funcionamiento

- Cafeteras: entre 600 y 1,500 W

- Hervidores eléctricos: entre 1,000 y 2,000 W

- Hornos de microondas: entre 1,200 y 2,000 W de consumo eléctrico

- Televisores LED: entre 50 y 150 W

- Focos LED: entre 5 y 15 W por unidad

- Taladros eléctricos: entre 500 y 1,000 W, dependiendo del modelo.

Incluso puedes mantener varios dispositivos funcionando al mismo tiempo. Por ejemplo, conectar un refrigerador de 200 W, una computadora portátil de 60 W y cinco focos LED de 10 W supondría un consumo conjunto de apenas 310 W.

Sin embargo, la suma de los aparatos conectados no debe superar los 3,300 W. También es necesario considerar que algunos electrodomésticos y herramientas requieren una potencia adicional durante el arranque, por lo que debes comprobar sus especificaciones y la compatibilidad de voltaje antes de conectarlos.

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Respecto a la duración, su batería de 60.22 kWh ofrece una importante reserva de energía. Mantener aparatos con un consumo conjunto constante de 1,000 W durante ocho horas requeriría aproximadamente 8 kWh, equivalentes al 13.3% de su capacidad nominal.

Estos cálculos son orientativos, ya que la autonomía real dependerá de las pérdidas de conversión eléctrica, la carga disponible y la energía que el vehículo reserve para seguir circulando.

¿Puede la Geely EX5 suministrar electricidad durante un apagón?

Ante un corte de electricidad, la Geely EX5 puede funcionar como una fuente de energía de respaldo para determinados aparatos domésticos. Por ejemplo, podrías conectar directamente equipos esenciales mediante el adaptador V2L, siempre que su consumo sea compatible con la potencia disponible.

Sin embargo, hay una limitación importante: esta función no permite alimentar directamente toda la instalación eléctrica de una vivienda. Para utilizarla durante un apagón, los dispositivos deben conectarse al vehículo mediante cables y accesorios adecuados, sin intentar introducir electricidad en la red doméstica a través de un enchufe.

Suministrar energía directamente a una casa requiere tecnología V2H, junto con un cargador bidireccional y una instalación especializada que permita transferir electricidad de forma segura.

Por eso, si necesitas utilizar esta SUV como fuente de electricidad durante una emergencia, conviene reservar suficiente carga para seguir conduciendo. Su función V2L permite alimentar aparatos de manera independiente, pero no sustituye una instalación de respaldo diseñada para abastecer toda la vivienda.

Tags

Automóviles automóviles, movilidad

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