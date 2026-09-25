Esta SUV eléctrica funciona como una power bank gigante y puede salvarte cuando te quedes sin luz

Pero V2L no es la única alternativa. Existen otras tecnologías que permiten aprovechar la electricidad almacenada en un automóvil:
- Vehicle-to-Vehicle (V2V): permite transferir energía de un automóvil eléctrico a otro. Esta función también está disponible en la Geely EX5.
- Vehicle-to-Home (V2H): está diseñada para suministrar electricidad a una vivienda mediante una instalación especializada.
¿Qué aparatos puede alimentar la Geely EX5 y durante cuánto tiempo?
Con una potencia máxima de salida de 3.3 kW (3,300 W), la Geely EX5 comercializada en México puede utilizarse como una fuente de electricidad portátil para conectar distintos aparatos domésticos, dispositivos electrónicos y herramientas, siempre que su consumo sea compatible con el sistema V2L.
Entre los equipos que puede alimentar, según su potencia, se encuentran:
- Computadoras portátiles: aproximadamente 60 W
- Refrigeradores domésticos: entre 100 y 200 W durante su funcionamiento
- Cafeteras: entre 600 y 1,500 W
- Hervidores eléctricos: entre 1,000 y 2,000 W
- Hornos de microondas: entre 1,200 y 2,000 W de consumo eléctrico
- Televisores LED: entre 50 y 150 W
- Focos LED: entre 5 y 15 W por unidad
- Taladros eléctricos: entre 500 y 1,000 W, dependiendo del modelo.
Incluso puedes mantener varios dispositivos funcionando al mismo tiempo. Por ejemplo, conectar un refrigerador de 200 W, una computadora portátil de 60 W y cinco focos LED de 10 W supondría un consumo conjunto de apenas 310 W.
Sin embargo, la suma de los aparatos conectados no debe superar los 3,300 W. También es necesario considerar que algunos electrodomésticos y herramientas requieren una potencia adicional durante el arranque, por lo que debes comprobar sus especificaciones y la compatibilidad de voltaje antes de conectarlos.