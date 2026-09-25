Esta SUV eléctrica funciona como una power bank gigante y puede salvarte cuando te quedes sin luz

Esta SUV puede cargar aparatos como una power bank





(Expansión|Gemini)

Además de utilizar su batería para desplazarse, la Geely EX5 tiene la capacidad de suministrar electricidad a dispositivos externos, lo que permite aprovecharla como una fuente de energía portátil cuando no hay enchufes disponibles.

Esta función puede resultar útil durante un viaje, una salida de campamento o cualquier situación en la que necesites conectar aparatos eléctricos lejos de casa. Incluso ofrece una alternativa para mantener funcionando determinados equipos ante una interrupción del suministro eléctrico.

Para ello, la SUV cuenta con una batería de litio-ferrofosfato de 60.22 kWh. Esta cifra indica su capacidad de almacenamiento de energía, aunque no significa que toda ella pueda utilizarse para alimentar dispositivos externos, pues el vehículo también necesita conservar electricidad para desplazarse.





¿Qué tecnología utiliza la Geely EX5 para cargar dispositivos y qué otras similares existen?

Detrás de esta capacidad se encuentra la tecnología Vehicle-to-Load (V2L), incorporada de serie en la Geely EX5. Su función consiste en aprovechar la energía almacenada en la batería para alimentar aparatos eléctricos mediante una conexión externa.

Para conseguirlo, un inversor transforma la corriente continua almacenada en la batería en corriente alterna, el mismo tipo de electricidad que utilizan los enchufes domésticos.

Desde el exterior del automóvil, esta función requiere un adaptador V2L específico que se conecta al puerto de carga y permite enchufar dispositivos compatibles. Después, basta con activar el suministro desde la interfaz del vehículo y conectar los aparatos que se quieran utilizar.

Aunque la ficha técnica confirma que la Geely EX5 incorpora esta tecnología, no especifica si el adaptador viene incluido o debe adquirirse por separado, por lo que conviene consultar este detalle antes de utilizarla.