Ciudad Jardín Bicentenario, la joya de Slim que nació de un basurero

Durante más de 30 años, el terreno que hoy ocupa Ciudad Jardín Bicentenario fue un enorme tiradero a cielo abierto. Desde 1975, el Bordo de Xochiaca recibió los desechos de la zona hasta acumular entre 10 y 12 millones de toneladas de basura antes de su clausura en 2006, según se cuenta en la página de la Fundación Carlos Slim .

El lugar, conocido como Neza 1/2, recibía alrededor de 1,200 toneladas de desperdicios al día. Los malos olores, la fauna nociva, los lixiviados y los gases producidos por la descomposición de los residuos formaban parte del entorno de las colonias cercanas.

El cierre del tiradero abrió la puerta a otro proyecto. El terreno fue sometido a un proceso de saneamiento que incluyó la compactación y el sellado de los residuos, así como sistemas para controlar los lixiviados y capturar el biogás. La reconversión requirió una inversión cercana a 200 millones de dólares y permitió comenzar a desarrollar un nuevo espacio urbano sobre el antiguo basurero.

Así llegó Carlos Slim al proyecto en Neza

La participación de Carlos Slim comenzó cuando autoridades del Estado de México, el gobierno de Nezahualcóyotl y la desarrolladora Gucahe le presentaron el proyecto para rescatar el Bordo de Xochiaca.

El empresario encontró en la propuesta una oportunidad de inversión, pero también un proyecto con impacto social: recuperar un terreno contaminado y convertirlo en un espacio con comercio, deporte, educación y servicios de salud.



El primer paso fue la adquisición de 46 hectáreas al gobierno mexiquense por unos 250 millones de pesos, recursos que permitieron iniciar el saneamiento. Posteriormente, Constructora IDEAL y Promotora Sanborns, empresas vinculadas con Slim, aportaron alrededor de 70% de la inversión privada, estimada en 200 millones de dólares.

La participación del grupo se extendió al desarrollo del complejo. Inmuebles Carso, a través de IDP, estuvo detrás de Plaza Ciudad Jardín, mientras que otras empresas participaron en el centro deportivo y la Fundación Carlos Slim incorporó proyectos educativos y sociales.