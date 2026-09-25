Dicen que Carlos Slim puede convertir casi cualquier cosa en un negocio , y Ciudad Jardín Bicentenario ofrece un ejemplo de ello. El empresario y sus compañías participaron en la transformación de lo que alguna vez fue uno de los grandes basureros a cielo abierto del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, en un complejo que hoy combina una plaza comercial, servicios de salud, deporte y espacios educativos.
Durante años, cientos de camiones llegaron hasta este terreno para descargar toneladas de residuos. El paisaje de basura y contaminación quedó atrás y, en su lugar, surgió uno de los principales nodos comerciales del oriente del Valle de México, además de un hospital privado y un complejo deportivo y cultural para la comunidad.
¿Cómo se transformó un enorme basurero en un proyecto de esta magnitud? ¿Qué papel jugaron Carlos Slim, sus empresas, sus fundaciones y los gobiernos involucrados? Esta es la historia de Ciudad Jardín Bicentenario.
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Ciudad Jardín Bicentenario, la joya de Slim que nació de un basurero
Durante más de 30 años, el terreno que hoy ocupa Ciudad Jardín Bicentenario fue un enorme tiradero a cielo abierto. Desde 1975, el Bordo de Xochiaca recibió los desechos de la zona hasta acumular entre 10 y 12 millones de toneladas de basura antes de su clausura en 2006, según se cuenta en la página de la Fundación Carlos Slim .
El lugar, conocido como Neza 1/2, recibía alrededor de 1,200 toneladas de desperdicios al día. Los malos olores, la fauna nociva, los lixiviados y los gases producidos por la descomposición de los residuos formaban parte del entorno de las colonias cercanas.
El cierre del tiradero abrió la puerta a otro proyecto. El terreno fue sometido a un proceso de saneamiento que incluyó la compactación y el sellado de los residuos, así como sistemas para controlar los lixiviados y capturar el biogás. La reconversión requirió una inversión cercana a 200 millones de dólares y permitió comenzar a desarrollar un nuevo espacio urbano sobre el antiguo basurero.
Así llegó Carlos Slim al proyecto en Neza
La participación de Carlos Slim comenzó cuando autoridades del Estado de México, el gobierno de Nezahualcóyotl y la desarrolladora Gucahe le presentaron el proyecto para rescatar el Bordo de Xochiaca.
El empresario encontró en la propuesta una oportunidad de inversión, pero también un proyecto con impacto social: recuperar un terreno contaminado y convertirlo en un espacio con comercio, deporte, educación y servicios de salud.
El primer paso fue la adquisición de 46 hectáreas al gobierno mexiquense por unos 250 millones de pesos, recursos que permitieron iniciar el saneamiento. Posteriormente, Constructora IDEAL y Promotora Sanborns, empresas vinculadas con Slim, aportaron alrededor de 70% de la inversión privada, estimada en 200 millones de dólares.
La participación del grupo se extendió al desarrollo del complejo. Inmuebles Carso, a través de IDP, estuvo detrás de Plaza Ciudad Jardín, mientras que otras empresas participaron en el centro deportivo y la Fundación Carlos Slim incorporó proyectos educativos y sociales.
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Plaza Ciudad Jardín, el centro comercial de Nezahualcóyotl
Con la transformación del terreno en marcha, uno de los primeros grandes proyectos fue Plaza Ciudad Jardín, que comenzó operaciones a finales de 2008. El centro comercial ocupa alrededor de 17.5 hectáreas y tiene entre 76,600 y 88,457 metros cuadrados de construcción, distribuidos en dos niveles.
Cuenta con entre 165 y 194 locales y hasta 3,750 cajones de estacionamiento. Entre sus principales tiendas están Sears y Liverpool, además de Sanborns y Suburbia. La oferta se completa con Cinépolis, Recórcholis, restaurantes, bancos y tiendas de marcas como Adidas, Puma, Telcel y Mixup, según su ficha oficial en el sitio de Inmuebles Carso .
Hospital Star Médica Ciudad Jardín, con 82 habitaciones
Otro de los componentes del proyecto es el Hospital Vivo Star Médica Ciudad Jardín, que abrió en abril de 2009. El inmueble tiene cinco niveles y planta baja, con 82 habitaciones, 32 consultorios y 127 cajones de estacionamiento. El imperio de Slim tiene toda una red de hospitales .
El hospital ofrece servicios de urgencias, laboratorio, imagenología, cirugías, maternidad y consulta externa. IDP se encargó de su desarrollo, construcción y equipamiento, mientras que Grupo Star Médica asumió la operación mediante un contrato de arrendamiento de largo plazo.
Centro Deportivo Telmex Bicentenario, con más de 60 hectáreas
El componente de mayor extensión es el Centro Deportivo Ciudad Jardín TELMEX Bicentenario, inaugurado en mayo de 2009 tras una inversión de 400 millones de pesos. El espacio supera las 60 hectáreas y cuenta con 54 canchas deportivas, un estadio para 3,650 espectadores, una ciclopista de 1.37 kilómetros y dos gimnasios con capacidad conjunta para 1,200 personas.
El complejo también integró Casa Telmex, planteles de la UAEM y La Salle, un CRIT y un centro comunitario. En materia ambiental, tiene cuatro lagunas capaces de captar hasta 5 millones de litros de agua pluvial al año, mientras que el biogás generado por los residuos enterrados permite producir entre 3 y 4 megawatts de electricidad para el propio complejo, información de la página oficial del ingeniero.
En 2025, Inmuebles Carso reportó ingresos por 8,812 millones de pesos, un crecimiento de 4.1% frente a 2024, y tenía una plantilla de 1,076 trabajadores. Aunque su tamaño es menor al de América Móvil y Grupo Carso, los principales pilares empresariales de Slim, la inmobiliaria mantiene un negocio propio dentro del conglomerado.
Ciudad Jardín ayuda a entender ese modelo: transformar terrenos y desarrollar inmuebles que después pueden generar ingresos a través de actividades comerciales, servicios y arrendamientos.
En ese sentido, el antiguo Bordo de Xochiaca no solo terminó convertido en un nuevo espacio urbano; también se incorporó a una estrategia empresarial más amplia en la que el desarrollo inmobiliario funciona como una fuente de ingresos de largo plazo para el grupo de Slim.