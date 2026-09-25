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Volkswagen y Audi llaman a revisión a más de 2.8 millones de vehículos por fallas

Un vocero de la marca alemana aseguró que los dueños de los vehículos pueden acudir "conduciendo" a la concesionaria y allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión.
vie 25 septiembre 2026 07:49 AM
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Una mujer vestida de negro y blanco junto a un auto color gris nuevo de la marca volkswagen.jpg
La imagen corresponde a una exhibición durante el Auto World Show en la ciudad de Kuwait el 23 de septiembre de 2026 en donde se ven automóviles Volkswagen. (Foto: AFP)

Volkswagen llamó a revisión más de 2.8 millones de vehículos VW y Audi en todo el mundo por un riesgo de "ruptura de los tornillos" de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA) en un comunicado.

El problema puede provocar una "ruptura de los tornillos", lo que puede "acarrear un fallo de la dirección", precisó KBA.

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En concreto, la medida afecta a 2.16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentran en Alemania.

En el caso de VW, los cinco modelos - Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy- fueron fabricados entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de modelos Q3 fabricados de 2017 a 2024.

"Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo a la AFP un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo".

Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo". Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.

Un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100,000 puestos de trabajo de aquí a 2030.

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Crisis de empleos en el sector automovilístico en Alemania

Apenas esta semana, el lunes 21 de septiembre, decenas de miles de trabajadores del sector automovilístico alemán se movilizaron en todo el país para reclamar medidas para proteger empleos y fábricas de un sector en crisis.

La creciente competencia china, agravada por la debilidad de la demanda interna y los aranceles estadounidenses, han agravado la situación.

Volkswagen planea recortar 100,000 empleos de aquí a finales de la década, la mayor reestructuración de la historia del sector automovilístico mundial. Mercedes-Benz y BMW también están reduciendo su plantilla.

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En las protestas participaron miles de personas que se llevaron a cabo en más de 280 centros de toda Alemania.

"La situación se fue realmente al traste", declaró Christiane Benner, líder de IG Metall y miembro del consejo de supervisión de Volkswagen, en la emblemática fábrica de la marca en Wolfsburgo.

"Empresas como VW, BMW, Audi, Bosch, Mercedes y Porsche eran sinónimo de automóviles fantásticos y de gran calidad. Ahora, la dirección está llevando a toda velocidad a la industria contra un muro", afirmó.

Trabajadores culpan a directivos por crisis en Alemania

Muchos culpan de los problemas del sector a los directivos, por haber iniciado demasiado tarde la transición hacia los vehículos eléctricos y haber tardado demasiado en invertir en software.

Muchos culpan de los problemas del sector a los directivos, por haber iniciado demasiado tarde la transición hacia los vehículos eléctricos y haber tardado demasiado en invertir en software.

Otros señalan el apoyo del Gobierno chino a sus fabricantes de automóviles, a los que muchos gobiernos europeos acusan de provocar un exceso de capacidad en la industria automovilística mundial.

El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, declaró la semana pasada que presionaría para que la Unión Europea refuerce la protección de los fabricantes de automóviles del continente frente a los competidores chinos, afirmando que es importante no ser "ingenuos".

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En declaraciones el lunes, Benner pidió al Gobierno que abarate la energía, proporcione ayuda financiera a los proveedores que necesiten adaptar sus instalaciones y fomente la producción nacional.

Con información de AFP

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