Volkswagen y Audi llaman a revisión a más de 2.8 millones de vehículos por fallas

En concreto, la medida afecta a 2.16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentran en Alemania.

En el caso de VW, los cinco modelos - Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy- fueron fabricados entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de modelos Q3 fabricados de 2017 a 2024.

"Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo a la AFP un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo".

Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo". Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.

Un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100,000 puestos de trabajo de aquí a 2030.

Crisis de empleos en el sector automovilístico en Alemania

Apenas esta semana, el lunes 21 de septiembre, decenas de miles de trabajadores del sector automovilístico alemán se movilizaron en todo el país para reclamar medidas para proteger empleos y fábricas de un sector en crisis.

La creciente competencia china, agravada por la debilidad de la demanda interna y los aranceles estadounidenses, han agravado la situación.

Volkswagen planea recortar 100,000 empleos de aquí a finales de la década, la mayor reestructuración de la historia del sector automovilístico mundial. Mercedes-Benz y BMW también están reduciendo su plantilla.