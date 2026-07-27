Multas más altas para automóviles particulares en carreteras federales

A continuación se presentan las principales infracciones para automóviles particulares, su fundamento legal, el rango de sanción en Unidades de Medida y Actualización (UMA) y su equivalente en pesos considerando el valor diario de la UMA de 117.31 pesos durante 2026.

Conducir bajo los efectos del alcohol, estupefacientes o sustancias psicotrópicas

- Conducta: Manejar con alteración psicofísica, con una concentración superior a 0.8 g/l de alcohol en sangre o 0.4 mg/l en aire espirado, así como bajo la influencia de estupefacientes o psicotrópicos

- Fundamento: Artículo 93

- Multa: De 100 a 200 UMA, equivalente a 11,731 a 23,462 pesos

- Medida adicional: Retiro de la circulación del vehículo y puesta a disposición del Ministerio Público

Exceder el límite de velocidad por más de 20 km/h

- Conducta: Circular a una velocidad superior al límite permitido en más de 20 km/h

- Fundamento: Artículo 134

- Multa: De 60 a 70 UMA, equivalente a 7,038.60 a 8,211.70 pesos.

Participar en competencias de velocidad o "arrancones"

- Conducta: Realizar competencias de velocidad o aceleración en carreteras federales.

- Fundamento: Artículo 138.

- Multa: De 50 a 75 UMA, equivalente a 5,865.50 a 8,798.25 pesos.

Abandonar el lugar de un accidente

- Conducta: No detenerse o retirarse cuando un hecho de tránsito deje personas lesionadas, fallecidas o daños materiales.

- Fundamento: Artículos 183 y 184.

- Multa: De 50 a 60 UMA, equivalente a 5,865.50 a 7,038.60 pesos.

Evadir el pago de peaje

- Conducta: No cubrir el pago correspondiente en una caseta de cobro

- Fundamento: Artículo 107

- Multa: De 50 a 60 UMA, equivalente a 5,865.50 a 7,038.60 pesos

Medida adicional: Pago inmediato del peaje omitido

Transportar personas en un vehículo remolcado

- Conducta: Llevar ocupantes dentro de un vehículo que está siendo remolcado

- Fundamento: Artículo 74

- Multa: De 50 a 60 UMA, equivalente a 5,865.50 a 7,038.60 pesos