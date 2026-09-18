¿Qué pasó con la Combi? La Volkswagen que todos conocían y que desapareció de las calles de México

El origen del Volkswagen T1, mejor conocido como Combi

La idea de lo que hoy conocemos como Combi surgió en 1947, cuando Ben Pon, un importador neerlandés de Volkswagen, realizó un boceto de lo que posteriormente se convertiría en el vehículo utilitario de la empresa alemana.

La idea cobró forma en 1950, cuando se presentó de manera oficial el Volkswagen Transporter, un vehículo que poco a poco fue ganando popularidad gracias a su versatilidad y capacidad de adaptación a las necesidades de las personas.

Si bien su nombre oficial era Transporter, en Alemania también se le conocía como “ Kombiwagen”, abreviatura de “ Kombinationfahrzeug”, que en español se traduce como “vehículo de uso combinado”; esto finalmente derivó en su sobrenombre más popular: Kombi.

El vehículo tenía un nombre diferente en cada mercado donde se comercializó: en Brasil se le llamaba como “Combi” o “Furgao”, o en Estados Unidos y Canadá era llamada “Microbus”. En el caso particular de México, se quedó simplemente con el nombre de Combi.





Combi, otro vehículo de Volkswagen con sello mexicano

Volkswagen comenzó a operar la planta en Puebla en 1967, con el Sedán, o Vocho, como uno de los primeros modelos en producirse, y unos años después se uniría la camioneta Combi, que comenzó a fabricarse en territorio mexicano desde 1970.

Durante el proceso de producción de la Combi en México, el modelo sufrió uno de los cambios más drásticos de su historia, en 1987, cuando se cambió en motor de 1,600 centímetros cúbicos enfriado por aire a un motor de 1,800 centímetros cúbicos enfriado por agua y que era capaz de producir hasta 84 caballos de fuerza (HP).