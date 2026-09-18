¿Qué pasó con la Combi? La Volkswagen que todos conocían y que desapareció de las calles de México

Durante el siglo XX, algunos vehículos comenzaron a apropiarse de las calles del México moderno, pues gracias a su diseño, no solo eran ideales para las familias de la época, sino también para las necesidades de una sociedad en constante evolución.
Uno de esos autos fue la Combi de Volkswagen, una camioneta que no solo destacó como una opción para las familias numerosas de la época, sino también por su amplia versatilidad que la convirtió en soporte de miles de negocios.
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El origen del Volkswagen T1, mejor conocido como Combi
La idea de lo que hoy conocemos como Combi surgió en 1947, cuando Ben Pon, un importador neerlandés de Volkswagen, realizó un boceto de lo que posteriormente se convertiría en el vehículo utilitario de la empresa alemana.
La idea cobró forma en 1950, cuando se presentó de manera oficial el Volkswagen Transporter, un vehículo que poco a poco fue ganando popularidad gracias a su versatilidad y capacidad de adaptación a las necesidades de las personas.
Si bien su nombre oficial era Transporter, en Alemania también se le conocía como “ Kombiwagen”, abreviatura de “ Kombinationfahrzeug”, que en español se traduce como “vehículo de uso combinado”; esto finalmente derivó en su sobrenombre más popular: Kombi.
El vehículo tenía un nombre diferente en cada mercado donde se comercializó: en Brasil se le llamaba como “Combi” o “Furgao”, o en Estados Unidos y Canadá era llamada “Microbus”. En el caso particular de México, se quedó simplemente con el nombre de Combi.
Combi, otro vehículo de Volkswagen con sello mexicano
Volkswagen comenzó a operar la planta en Puebla en 1967, con el Sedán, o Vocho, como uno de los primeros modelos en producirse, y unos años después se uniría la camioneta Combi, que comenzó a fabricarse en territorio mexicano desde 1970.
Durante el proceso de producción de la Combi en México, el modelo sufrió uno de los cambios más drásticos de su historia, en 1987, cuando se cambió en motor de 1,600 centímetros cúbicos enfriado por aire a un motor de 1,800 centímetros cúbicos enfriado por agua y que era capaz de producir hasta 84 caballos de fuerza (HP).
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Esa renovación no solo fue para el motor, sino también para el exterior, pues fue cuando se modificó el frente limpio de la camioneta para incluir la parrilla de plástico adoptada por las últimas generaciones de la Combi. En México, este modelo se produjo hasta 1996, pero su producción continuó en la planta brasileña hasta 2013.
Desde 1950 a 2013 se produjeron 13 millones de unidades del Volkswagen Transporter. Comenzó a producirse el 8 de marzo de 1950 en la planta de Wolfsburgo, Alemania, y se despidió en la planta de Brasil, convirtiéndose en el otro vehículo de la marca que cerraba su historia en Latinoamérica.
Al igual que el Vocho, Volkswagen decidió homenajear a este icónico modelo con una despedida acorde a su historia, pues en 2013 se produjo la “Combi Última Edición”. Se produjeron 1,200 unidades para todo el mundo, de las cuales solo 50 llegaron a territorio mexicano en 2014, lo que las convirtió en una auténtica pieza de colección para los entusiastas de la marca.
Combi, el vehículo que impulsó a un México creciente
Si bien la Combi ya se vendía en México desde sus primeras generaciones, comenzó a ganar protagonismo cuando empezó a fabricarse en Puebla, en 1970.
Su versatilidad la llevó a convertirse en un vehículo popular en las calles mexicanas: pequeños comerciantes la utilizaban para trabajos de carga, mientras que algunas empresas comenzaron a adquirir flotillas para la distribución de sus productos.
Si bien la Combi era un vehículo industrial, también ganó popularidad al convertirse en el modelo favorito de distintas rutas de transporte, principalmente en las grandes ciudades del país y sus zonas conurbadas.
Con el paso de los años, la palabra “Combi” se asoció tanto al transporte público, que aún en la actualidad es la forma de referirse al transporte proporcionado por vagonetas, aunque el modelo de Volkswagen haya dejado de estar presente en estas rutas.
En México, la Combi dejó de comercializarse en 2001, siendo reemplazada por un modelo más moderna: la Eurovan, y solamente volvió como una edición limitada de despedida entre 2013 y 2014.
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El regreso de la Combi como modelo eléctrico
En 2022, Volkswagen anunció el regreso de una leyenda: la Combi regresaba en la era eléctrica, aunque lo haría con un nuevo nombre: ID. Buzz, una camioneta eléctrica disponible en versión para pasajeros y otra para transporte de carga, honrando los usos que tuvo el vehículo durante décadas.
Este modelo fue presentado como la carta principal de Volkswagen rumbo a la elecrtificación, y si bien se vende en algunos mercados de Europa, la nueva generación de la Combi no ha llegado de forma oficial a México y el resto de Latinoamérica.
Como una manera de honrar el legado de este modelo, cada 8 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Combi, recordando la fecha en que se comenzó a producir la popular vagoneta alemana que conquistó al mundo.