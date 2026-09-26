Tupperware encara el reto de llegar a nuevas generaciones con sus tradicionales ventas por catálogo

En entrevista con Expansión, Paola Kiwi, directora regional para América Latina de Tupperware, acepta que la idea de llegar a nuevos espacios físicos ha quedado en el pasado, por lo que hoy la estrategia está en cómo sumar a sus distribuidoras y vendedoras, denominadas por la empresa como “emprendedoras”, mayores herramientas digitales.

“No está en nuestros planes (los espacios físicos). Nuestros planes están en enfocarnos en la venta directa, que es donde creemos que podemos tener mucha más relevancia. Creemos en la venta por relacionamiento”, comenta.

En octubre del 2022, Miguel Fernández, CEO global de Tupperware Brands, mostró su interés por querer ampliar sus canales de comercialización de la marca más allá de los catálogos. Aunque el camino para llegar a nuevos clientes y espacios de venta ya estaba trazado, fueron varias las razones que no pudieron hacerlo con éxito , como los costos logísticos que ello implicaba. Al mismo tiempo que la empresa acumulaba una deuda de 700 millones de dólares, que terminaron ahogando la liquidez de la empresa antes de que la transición a supermercados pudiese madurar.

Pese a la digitalización acelerada que vino después de la contingencia sanitaria por covid-19, Kiwi destaca que la totalidad de las ventas de la empresa resultan aún de las ventas directas por catálogo y por ello, la hoja de ruta actual radica en brindar capacitaciones voluntarias a su fuerza de trabajo para que se sumen cada vez más a plataformas con, por ejemplo, videos en vivo a través de grupos de Facebook con sus productos o con el envío del catálogo a través de WhatsApp.

“A nuestra fuerza de ventas las entrenamos para que puedan ampliar su alcance a través de las redes sociales, para que puedan vender online. Lo que nosotros fomentamos es básicamente el trabajo de ellas hacia los canales digitales para que puedan tener un mayor alcance a más personas”, añade.

Mientras la apuesta por los catálogos se mantiene, Kiwi sabe que el reto hoy radica en cómo acercarse a las nuevas generaciones, como la Z, pero considera como un punto a favor la edad promedio de sus "emprendedoras" en México, que oscila entre los 35 y 40 años.

“Tenemos un camino para andar en términos de poder ofrecer más alternativas digitales, más de las que ofrecemos hoy, sin embargo, tenemos una fuerza de ventas relativamente joven que ya utiliza herramientas. De la misma forma que tienes el catálogo impreso, tienes la posibilidad de utilizar el catálogo digital, que da la opción de tener un material más interactivo, que puedes compartir y que puedes posicionar más fácilmente en redes sociales”, expone.

Entre los productos de Tupperware que más están consumiendo las nuevas generaciones resalta aquellos enfocados a transportar líquidos, como termos, así como aquellos para transportar alimentos.