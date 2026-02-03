Tupperware tiene un 'salvavidas' gracias a Betterware, pero la empresa enfrenta un reto: ser rentable

Betterware se reconfigura en la industria de la venta directa. La compañía, que también es dueña de Jafra, integrará a su portafolio a Tupperware, una maniobra que le permitirá fortalecer su posición en México y Brasil.

El movimiento dará un respiro a la empresa de contenedores de plástico, que se declaró en bancarrota en Estados Unidos en septiembre de 2024.

El acuerdo que Betterware de México firmó por los activos de Tupperware se cerró en 250 millones de dólares y representa un salvavidas para una de las marcas más icónicas de productos para el hogar.

Al mismo tiempo, se perfila como un acelerador clave para que Betterware se consolide como el mayor jugador latinoamericano en su categoría.

El balance inicial de la negociación es positivo. Fitch Ratings estima que el perfil de negocio de Betterware tendrá un aumento en su escala operativa y en la captura de sinergias, al incorporar instalaciones de manufactura en México y Brasil.