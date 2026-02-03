Publicidad

Empresas

Betterware apuesta por Tupperware para liderar la venta directa en Latinoamérica

La adquisición de Tupperware por 250 mdd le permitirá a Betterware fortalecer su presencia en México y Brasil, capturar sinergias operativas y acelerar su crecimiento regional.
mar 03 febrero 2026 07:44 AM
Tupperware tiene un 'salvavidas' gracias a Betterware, pero la empresa enfrenta un reto: ser rentable
Tupperware se declaró en bancarrota en 2024. (Foto: Tupperware México / Facebook. )

Betterware se reconfigura en la industria de la venta directa. La compañía, que también es dueña de Jafra, integrará a su portafolio a Tupperware, una maniobra que le permitirá fortalecer su posición en México y Brasil.

El movimiento dará un respiro a la empresa de contenedores de plástico, que se declaró en bancarrota en Estados Unidos en septiembre de 2024.

El acuerdo que Betterware de México firmó por los activos de Tupperware se cerró en 250 millones de dólares y representa un salvavidas para una de las marcas más icónicas de productos para el hogar.

Al mismo tiempo, se perfila como un acelerador clave para que Betterware se consolide como el mayor jugador latinoamericano en su categoría.

El balance inicial de la negociación es positivo. Fitch Ratings estima que el perfil de negocio de Betterware tendrá un aumento en su escala operativa y en la captura de sinergias, al incorporar instalaciones de manufactura en México y Brasil.

Aunque no todo es favorable. Uno de los principales retos de la adquisición será fortalecer la rentabilidad de las operaciones en Brasil, un mercado más complejo y operativamente distinto a México, donde Betterware cuenta con mayor experiencia en el modelo de venta directa.

“De manera proforma, al incorporar los flujos de Tupperware en Latinoamérica, los indicadores de apalancamiento del negocio consolidado (nivel de deuda) se mantendrán por debajo de 2.0 veces su EBITDA. Estos indicadores se encuentran dentro de las sensibilidades de la calificación actual de Betterware”, señala el análisis de Fitch.

Betterware, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, reportó ingresos por 10,439 millones de pesos entre enero y septiembre de 2025, un crecimiento de 1.1% frente al mismo periodo de 2024. En ese lapso, el EBITDA aumentó 23.5%, hasta 1,936.2 millones de pesos.

En México, la compañía registró una caída de 5.5% en ventas, al sumar 4,249.2 millones de pesos en el mismo periodo, de acuerdo con su último reporte trimestral. En contraste, Jafra mostró un desempeño positivo, con un incremento de 6.4% en ingresos y un alza de 79.8% en el EBITDA.

Tupperware mantuvo operaciones en México durante su proceso de reestructura en Estados Unidos. Se prevé que la transacción con Betterware le otorgue estabilidad operativa y permita capitalizar el valor de una marca que mantiene un alto reconocimiento entre los consumidores.

La integración de los activos de Tupperware permitirá a Betterware ampliar su portafolio de productos, aprovechar economías de escala y fortalecer su cadena de suministro. En un contexto de presión sobre los márgenes por inflación, mayores costos logísticos y la competencia de marcas de bajo precio, contar con una mayor base de volumen y una red más amplia de consultoras y distribuidores puede convertirse en una ventaja competitiva clave.

“Para Tupperware es un mega tanque de oxígeno y para Betterware es la expansión de su mercado”, afirma Ángel Méndez, consultor de negocios y académico de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC).

“Ambas empresas se van a beneficiar porque fortalecerán su posición en el mercado. Se convertirán en un jugador de gran escala que competirá con Amazon, MercadoLibre, Temu y otras plataformas de comercio electrónico”, añade.

Una tendencia en el mercado

En México, el mercado de artículos para el hogar ha mostrado resiliencia, impulsado por tendencias como el home office, la reorganización de espacios y el regreso a centros de trabajo y educativos. En este entorno, la combinación de marcas permitirá a Betterware ampliar su espectro de clientes, aumentar la frecuencia de compra y ofrecer un portafolio que cubra desde organización del hogar hasta cuidado personal.

El movimiento también refleja una tendencia de consolidación regional para ganar escala y enfrentar a competidores globales, marcas blancas y plataformas digitales, como ya ocurrió con la integración de Avon y Natura.

Méndez subraya que, aun con la incorporación de herramientas tecnológicas para potenciar las ventas, el modelo de venta directa no perderá fuerza en México y América Latina.

“La estrategia de ventas por catálogo ha generado mucha confianza con el consumidor”, asegura el analista, por lo que representa una oportunidad para Betterware, Tupperware y Jafra.

