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La fusión de Viva y Volaris busca eficiencias, pero abre riesgo para rutas menos rentables y tarifas

La propuesta de consolidación ocurre mientras ambas aerolíneas enfrentan pérdidas y buscan mejorar sus resultados, un escenario que puede incentivar el abandono de rutas poco rentables y aumentar las tarifas.
lun 28 septiembre 2026 02:09 PM
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Un grupo de pasajeros descienden de un vuelo de Viva, una de las aerolíneas de bajo costo que tiene el objetivo de fusionarse con Volaris.
Volaris y Viva Aerobus llegarían juntas a 73% del tráfico aéreo nacional tras una eventual fusión. (Viva Aerobus/Facebook)

La fusión entre Volaris y Viva Aerobus tiene una promesa sencilla para las dos aerolíneas: hacer más con una operación más grande. El problema es que una de las principales vías para conseguirlo pasa por decidir qué vuelos mantener, cuáles ajustar y cuáles dejar de operar.

Volaris y Viva Aerobus han planteado ahorros en compras y combustible, reducción de costos, optimización de la red y un mejor acceso al financiamiento como parte de los beneficios de la integración. La escala puede ayudar a conseguirlos, pero la combinación tendría alrededor de 73% del tráfico aéreo nacional.

Un análisis de Antitrust Intelligence advierte que una compañía con más aviones y rutas puede concentrar capacidad en los vuelos que tengan mejores niveles de ocupación, retirar operaciones poco rentables y utilizar sus recursos donde generen mayores ingresos.

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La búsqueda de eficiencia puede reducir la oferta

La situación financiera de ambas compañías hace que las eficiencias tengan un peso mayor. Volaris perdió 103.8 millones de dólares en 2025 y reportó una pérdida de 127 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026. Viva Aerobus acumuló pérdidas por 133 millones de dólares durante los primeros seis meses del año.

No se trata de empresas en quiebra, pero sí de dos aerolíneas que necesitan mejorar sus resultados.

En Volaris, además, la presión financiera se refleja en la liquidez. Al cierre de 2025 tenía 754 millones de dólares en efectivo y equivalentes, frente a pasivos con vencimiento dentro del año por 1.9 mil millones de dólares. Al considerar depósitos por 277 millones de dólares y cuentas por cobrar por 262 millones, los activos líquidos sumaban 1.4 mil millones de dólares.

Viva Aerobus tenía 754 millones de dólares de efectivo a junio de 2026 y una deuda ajustada total de 2.9 mil millones de dólares. La compañía no reportó sus obligaciones de corto plazo.

En ese escenario, reducir costos no es un beneficio accesorio. Es una de las razones por las que la operación resulta atractiva para las empresas y sus inversionistas.

El análisis de Antitrust Intelligence describe la operación como "una consolidación impulsada por la necesidad" y señala que los datos financieros apuntan a "una fusión de carácter defensivo, enfocada en construir una ventaja competitiva mediante reducción de costos y mayor poder de fijación de precios".

El punto es que ambas cosas pueden ocurrir al mismo tiempo. Una empresa más grande puede operar de manera más eficiente y, a la vez, tener mayor capacidad para decidir dónde coloca su capacidad y cuánto cobra.

La red será uno de los lugares donde esa tensión se hará visible.

Una ruta poco rentable puede dejar de tener sentido para una empresa que busca mejorar sus resultados. Pero si las dos aerolíneas son actualmente competidoras en ese mercado, su salida conjunta puede dejar a los pasajeros con menos alternativas.

El análisis plantea esa disyuntiva de forma directa. La optimización de la red puede mejorar las tasas de ocupación, eliminar rutas ineficientes y permitir que parte de esa eficiencia llegue a los consumidores mediante tarifas más bajas.

Pero el análisis señala que también puede traducirse en “un mayor poder de mercado en algunas rutas (un monopolio o duopolio) y tarifas más altas”.

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El argumento de que Aeroméxico podría contener a la empresa resultante tampoco resuelve por sí solo la discusión. El análisis cita una nota de Morgan Stanley que identifica un traslape limitado de rutas entre Aeroméxico y Volaris/Viva Aerobus y señala que el servicio diferenciado de Aeroméxico le permite cobrar tarifas más altas en los mercados nacionales.

Eso apunta a mercados segmentados más que a una competencia directa entre los tres modelos.

El comportamiento de Volaris antes de la fusión también será parte de la discusión. De acuerdo con su presentación para inversionistas, la aerolínea ya aumentó sus tarifas aproximadamente 25% interanual, especialmente en vuelos transfronterizos, frente a lo que la empresa denomina una “demanda resiliente”.

Además, los ingresos complementarios representaron 55.5% de sus ingresos operativos totales durante el segundo trimestre de 2026.

El tamaño no garantiza las sinergias

La otra parte de la ecuación está en determinar cuánto pueden ahorrar realmente Volaris y Viva Aerobus por operar bajo una misma estructura.

Volaris tiene actualmente 152 aeronaves, con una edad promedio aproximada de 6.6 años. Airbus espera entregarle 118 aeronaves hasta 2031 y la compañía estima una vida útil de hasta 18 años para sus aviones.

La escala puede mejorar su posición para negociar compras, pero también limita la magnitud de ese beneficio si buena parte de las necesidades futuras de flota ya están comprometidas.

El propio análisis pone el ejemplo de las adquisiciones de aeronaves para cuestionar cuánto margen adicional existe realmente para generar ahorros por volumen.

Algo similar ocurre con el financiamiento. Una empresa más grande podría tener mayor visibilidad entre inversionistas y eventualmente atraer la atención de agencias como Moody’s, Fitch o S&P Global. Una mejor calificación podría facilitar nuevos préstamos o la refinanciación de deuda.

Pero la operación no parte de dos balances fuertes que, al sumarse, produzcan automáticamente uno más sólido. Ambas compañías tienen problemas similares de liquidez, apalancamiento, flujo de efectivo y activos.

“Una vez más, esto es válido en teoría, pero no es automático”, señala el análisis al evaluar la posibilidad de que una mayor escala reduzca el costo de financiamiento.

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Un hueco en la competencia

En Europa y Estados Unidos, las autoridades han prestado especial atención a las fusiones entre aerolíneas de bajo costo porque la desaparición de uno de estos competidores puede eliminar una fuente de presión sobre las tarifas.

En el caso de Ryanair y Aer Lingus, la Comisión Europea concluyó que las aerolíneas tradicionales no podían ejercer la misma presión competitiva que una aerolínea de bajo costo. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia cuestionó la compra de Spirit por JetBlue y un juez federal bloqueó la operación en enero de 2024.

Volaris y Viva Aerobus no son dos compañías con modelos radicalmente distintos que busquen complementar sus redes. Son dos aerolíneas de ultra bajo costo que compiten dentro del mismo segmento.

Por eso, una de las preguntas centrales para la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) será quién ocuparía el espacio competitivo que deje una de ellas después de la fusión.

El análisis de Antitrust Intelligence lo resume así: “Cuando las propias aerolíneas de bajo costo se fusionan, ¿quién mantiene bajos los precios?”.

Elevar la ocupación y aumentar los ingresos complementarios son algunas de las opciones. Subir precios en las rutas donde exista margen para hacerlo es otra.

La fusión, por tanto, no solo pone a prueba la capacidad de Volaris y Viva Aerobus para generar una compañía más eficiente. También obliga a demostrar que los beneficios económicos de la operación pueden concretarse sin que la eliminación de uno de los principales competidores de bajo costo termine reduciendo la presión sobre las tarifas.

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Vivaaerobus Volaris Transporte aéreo

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