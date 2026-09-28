La fusión de Viva y Volaris busca eficiencias, pero abre riesgo para rutas menos rentables y tarifas

La búsqueda de eficiencia puede reducir la oferta

La situación financiera de ambas compañías hace que las eficiencias tengan un peso mayor. Volaris perdió 103.8 millones de dólares en 2025 y reportó una pérdida de 127 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026. Viva Aerobus acumuló pérdidas por 133 millones de dólares durante los primeros seis meses del año.

No se trata de empresas en quiebra, pero sí de dos aerolíneas que necesitan mejorar sus resultados.

En Volaris, además, la presión financiera se refleja en la liquidez. Al cierre de 2025 tenía 754 millones de dólares en efectivo y equivalentes, frente a pasivos con vencimiento dentro del año por 1.9 mil millones de dólares. Al considerar depósitos por 277 millones de dólares y cuentas por cobrar por 262 millones, los activos líquidos sumaban 1.4 mil millones de dólares.

Viva Aerobus tenía 754 millones de dólares de efectivo a junio de 2026 y una deuda ajustada total de 2.9 mil millones de dólares. La compañía no reportó sus obligaciones de corto plazo.

En ese escenario, reducir costos no es un beneficio accesorio. Es una de las razones por las que la operación resulta atractiva para las empresas y sus inversionistas.

El análisis de Antitrust Intelligence describe la operación como "una consolidación impulsada por la necesidad" y señala que los datos financieros apuntan a "una fusión de carácter defensivo, enfocada en construir una ventaja competitiva mediante reducción de costos y mayor poder de fijación de precios".

El punto es que ambas cosas pueden ocurrir al mismo tiempo. Una empresa más grande puede operar de manera más eficiente y, a la vez, tener mayor capacidad para decidir dónde coloca su capacidad y cuánto cobra.

La red será uno de los lugares donde esa tensión se hará visible.

Una ruta poco rentable puede dejar de tener sentido para una empresa que busca mejorar sus resultados. Pero si las dos aerolíneas son actualmente competidoras en ese mercado, su salida conjunta puede dejar a los pasajeros con menos alternativas.

El análisis plantea esa disyuntiva de forma directa. La optimización de la red puede mejorar las tasas de ocupación, eliminar rutas ineficientes y permitir que parte de esa eficiencia llegue a los consumidores mediante tarifas más bajas.

Pero el análisis señala que también puede traducirse en “un mayor poder de mercado en algunas rutas (un monopolio o duopolio) y tarifas más altas”.