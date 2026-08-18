Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Aeroméxico y Volaris abren nuevas rutas: las ciudades que ganan vuelos directos este año

Ambas aerolíneas están aumentando los destinos de sus rutas con el objetivo de ofrecer a sus clientes más opciones. Estos son los puntos elegidos.
mar 18 agosto 2026 01:31 PM
Añadir Expansión en Google
(Obligatorio)nuevas-rutas-volaris-aeromexico
Entre los planes de las aerolíneas que operan en el país está la ampliación de los destinos de sus rutas. Estos son los detalles y fechas de las de Aeroméxico y Volaris. (Fotos: Facebook Aeroméxico / Facebook Volaris )

Las aerolíneas que operan en el país realizan una serie de cambios constantes con el objetivo de atraer más clientes que decidan viajar con ellos; entre sus recientes estrategias está el incrementar sus rutas tanto en destinos nacionales como internacionales. Aeroméxico y Volaris anunciaron, de manera separada, que añadieron más rutas.

En un comunicado, Volaris explicó que realizó esta acción porque cada vez más viajeros buscan salir desde su región sin depender de aeropuertos saturados y sin sumar escalas o traslados largos.

Publicidad

“Estas rutas responden a esa demanda: más opciones directas desde ciudades con crecimiento turístico y de negocios, para que tu viaje sea más eficiente desde el primer tramo”, se lee en el documento.

Nuevas rutas de Volaris en 2026

Las nuevas rutas operarán a partir del 30 de noviembre de 2026 hacia destinos nacionales e internacionales desde Puebla, Guadalajara y Querétaro.

Desde y hacia Guadalajara

Desde Guadalajara se podrá viajar a destinos internacionales como Medellín, Colombia y Atlanta, Estados Unidos, de acuerdo a lo detallado por la empresa.

Desde y hacia Puebla

Con Volaris, Puebla se convierte en el inicio de tu viaje con vuelos directos. Esta ruta ofrece vuelos hacia Estados Unidos y Puebla desde otros destinos.

Desde y hacia Querétaro

Desde Querétaro habrá viajes hacia Estados Unidos y hacia el interior del país.

Publicidad

Aeroméxico prepara nueva ruta desde CDMX a Europa

Aeroméxico dio a conocer su intención por ampliar una ruta que conecte a la CDMX con el Aeropuerto Internacional de Milán-Malpensa a partir de marzo de 2027; sin embargo, está a la espera de las autorizaciones gubernamentales correspondientes.

En caso de que se apruebe esta nueva ruta, la aerolínea prevé utilizar equipos 787 Dreamliner, que se caracterizan por ser de cabina ancha, modernos y eficientes de la compañía, diseñados para cubrir rutas de largo alcance.

De acuerdo con un comunicado de la aerolínea, el servicio será operado con equipos 787 Dreamliner, los aviones de cabina ancha más modernos y eficientes de la compañía, diseñados para cubrir rutas de largo alcance.

Actualmente, Aeroméxico opera la ruta CDMX-Italia con vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci de Roma-Fiumicino.

Leer más:

Mexicana de Aviación ya tiene 19 rutas nacionales en 2026: los vuelos que hace a casi tres años de volver a volar
Empresas

Mexicana de Aviación suma nuevas rutas y aviones a casi tres años de volver a volar

“De esta manera, la compañía sumará un total de siete destinos y 10 rutas hacia el viejo continente, lo que incrementará las opciones de conectividad para seguir conectando a México con los mejores destinos del mundo”,
mencionó Aeroméxico en su comunicado.

“Estamos muy emocionados de incorporar a la ciudad de Milán a nuestra red internacional, un destino que nos permitirá fortalecer los lazos culturales, comerciales y de negocios entre México e Italia. Con ello nos convertiremos en la única aerolínea de nuestro país en conectar de manera directa a la Ciudad de México con dos de los destinos italianos más emblemáticos, ofreciendo así mayores oportunidades para atender una creciente demanda de pasajeros que viajan tanto por negocios como por placer", detalló el vicepresidente Senior de Ventas Globales en Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli.

Publicidad

¿Qué aerolínea obtuvo mayores ingresos en 2025?

De acuerdo con datos de las 500 empresas más importantes de 2026 que realiza Expansión cada año , Aeroméxico reportó ingresos netos por 102,921 millones de pesos (mdp) en 2025, mientras que Volaris registró 58,320 mdp.

Tags

Aviones Volaris

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad