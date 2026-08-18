Aeroméxico prepara nueva ruta desde CDMX a Europa

Aeroméxico dio a conocer su intención por ampliar una ruta que conecte a la CDMX con el Aeropuerto Internacional de Milán-Malpensa a partir de marzo de 2027; sin embargo, está a la espera de las autorizaciones gubernamentales correspondientes.

En caso de que se apruebe esta nueva ruta, la aerolínea prevé utilizar equipos 787 Dreamliner, que se caracterizan por ser de cabina ancha, modernos y eficientes de la compañía, diseñados para cubrir rutas de largo alcance.

De acuerdo con un comunicado de la aerolínea, el servicio será operado con equipos 787 Dreamliner, los aviones de cabina ancha más modernos y eficientes de la compañía, diseñados para cubrir rutas de largo alcance.

¡Nuestro Dreamliner #25 ya llegó! ✈️ ¿En que ruta de largo alcance te gustaría conocerlo? 🌎 pic.twitter.com/JOFTdYuQNB — Aeroméxico (@Aeromexico) August 18, 2026

Actualmente, Aeroméxico opera la ruta CDMX-Italia con vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci de Roma-Fiumicino.

“De esta manera, la compañía sumará un total de siete destinos y 10 rutas hacia el viejo continente, lo que incrementará las opciones de conectividad para seguir conectando a México con los mejores destinos del mundo”,

mencionó Aeroméxico en su comunicado.

“Estamos muy emocionados de incorporar a la ciudad de Milán a nuestra red internacional, un destino que nos permitirá fortalecer los lazos culturales, comerciales y de negocios entre México e Italia. Con ello nos convertiremos en la única aerolínea de nuestro país en conectar de manera directa a la Ciudad de México con dos de los destinos italianos más emblemáticos, ofreciendo así mayores oportunidades para atender una creciente demanda de pasajeros que viajan tanto por negocios como por placer", detalló el vicepresidente Senior de Ventas Globales en Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli.