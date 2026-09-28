“Tomaba 120 tabletas diarias de vitaminas”: el hábito de Jorge Vergara que terminó dando origen a Omnilife

Fue entonces cuando desarrolló un modelo al que denominó multidesarrollo. A diferencia del esquema multinivel tradicional, su propuesta buscaba combinar las oportunidades económicas de los distribuidores con su crecimiento personal y el bienestar que, según su planteamiento, podían obtener mediante los productos.
Como parte de esa filosofía, Vergara promovía que los integrantes de su red consumieran los suplementos y compartieran sus experiencias, en lugar de concentrarse exclusivamente en venderlos. También defendía que el éxito económico de la organización dependía de los resultados individuales de sus distribuidores.
Aquella estrategia sentó las bases comerciales de Omnitrición, que posteriormente adoptaría el nombre de Omnilife y comenzaría su expansión hacia otros mercados.
De seis distribuidores a una multinacional: ¿qué es Omnilife actualmente?
Actualmente, Grupo Omnilife es un conglomerado mexicano dedicado principalmente a los sectores de nutrición y belleza, con operaciones que también abarcan el deporte, la educación y los servicios financieros.
Dirigida por Amaury Vergara Zataraín, hijo de su fundador, la organización reúne más de 50 empresas y proyectos. Entre sus principales negocios se encuentran Omnilife, especializada en suplementos alimenticios; Seytú, enfocada en cosméticos y cuidado personal; así como el Club Deportivo Guadalajara y el Estadio Akron.
Su estructura también incluye la Fundación Jorge Vergara, la institución educativa Educare, la plataforma de emprendimiento NFUERZA y los servicios financieros agrupados bajo Omnia.
Con presencia en más de 20 países de América y Europa, el grupo dispone de tres plantas de fabricación que respaldan sus operaciones internacionales:
- México: ubicada en El Salto, Jalisco, cuenta con 50,000 metros cuadrados y 20 líneas de producción. Desde estas instalaciones exporta suplementos y cosméticos a mercados de Norteamérica, Centroamérica y Europa.
- Colombia: situada en Guachené, Cauca, dispone de 5,000 metros cuadrados y cuatro líneas de producción orientadas principalmente al mercado sudamericano.
- Estados Unidos: su complejo de Allen, Texas, supera los 50,000 metros cuadrados y cuenta con una línea de producción destinada al mercado estadounidense.
En conjunto, estas instalaciones suman 25 líneas de producción, mediante las cuales la organización elabora productos de más de 200 marcas.