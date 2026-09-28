“Tomaba 120 tabletas diarias de vitaminas”: el hábito de Jorge Vergara que terminó dando origen a Omnilife

¿Por qué Jorge Vergara tomaba 120 vitaminas al día?





Cuartoscuro (Fernando Carranza García)

Mucho antes de construir Omnilife, Jorge Vergara intentó abrirse camino en la industria de los alimentos. Sin embargo, sus negocios no prosperaron y terminó enfrentando problemas económicos y de salud que lo obligaron a buscar otras oportunidades.

Tras emigrar a Estados Unidos, un amigo lo acercó a Herbalife, empresa dedicada a comercializar suplementos alimenticios mediante un sistema de venta multinivel, en el que los distribuidores venden directamente los productos y pueden incorporar a otras personas a su red comercial.

Aquella experiencia marcó el comienzo de una carrera que años después lo llevaría a crear su propia compañía. Durante una charla TEDx celebrada en Juriquilla , Querétaro, el empresario recordó sus primeros pasos en el sector:

"Encuentro la posibilidad de nutrirme a través de suplementos nutricionales para sentirme mejor... Me vuelvo distribuidor de una compañía de Estados Unidos que abrió aquí en México, me convierto en un buen distribuidor, me va muy bien".



A los 31 años, Vergara consiguió posicionarse como el distribuidor con mayores ventas de la compañía a nivel nacional en Estados Unidos. Sus resultados también le permitieron desarrollar contactos y adquirir conocimientos comerciales que posteriormente aprovecharía para emprender.

Sin embargo, mientras avanzaba profesionalmente, mantenía una rutina que comenzó a afectar su alimentación. Durante la conferencia relató las consecuencias que experimentó:

"Yo en aquel entonces tomaba 120 tabletas diarias de vitaminas, que llegó un momento que se me atoraban aquí en la garganta [...] Obviamente enflacaba porque me atascaba de vitaminas y de tabletas y entonces ya no podía comer".

Aquellas dificultades lo llevaron a cuestionar si existía una presentación más práctica para consumir suplementos. De esa inquietud surgió una propuesta que cambiaría el rumbo de su carrera empresarial.