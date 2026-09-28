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“Tomaba 120 tabletas diarias de vitaminas”: el hábito de Jorge Vergara que terminó dando origen a Omnilife

Una propuesta rechazada y sus primeros pasos en las ventas directas explican cómo el empresario construyó un negocio de alcance internacional.
lun 28 septiembre 2026 12:06 PM
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Jorge Vergara durante la cena inaugural del Americas Business Council, celebrada el 4 de mayo de 2010 en Industria Superstudio, Nueva York.
Antes de convertirse en un referente empresarial, Jorge Vergara acumuló experiencia en ventas internacionales, conocimientos que después aprovechó para desarrollar su propio modelo de negocio. (Getty Images/Neilson Barnard)

Jorge Vergara dejó una huella en el mundo empresarial mexicano con proyectos que trascendieron distintas industrias. Su trayectoria estuvo marcada por decisiones arriesgadas, tropiezos y oportunidades que lo llevaron a construir una fortuna y convertirse en propietario de Chivas, uno de los clubes más populares del país.

Detrás de ese crecimiento hay una historia poco convencional que comenzó con dificultades económicas y problemas de salud. ¿Cómo pasó de consumir 120 tabletas de vitaminas al día a convertir ese hábito extremo en el origen de Omnilife, una empresa que logró expandirse internacionalmente?

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¿Por qué Jorge Vergara tomaba 120 vitaminas al día?


Jorge Vergara, empresario dueño del equipo de futbol Chivas y Grupo Omnilife, falleció este viernes a los 64 años de edad presuntamente por sufrir un paro cardiorrespiratorio en la ciudad de Nueva York, versión confirmado por su hijo Amaury Vergara. En la imagen, el empresario durante la presentación de la vestimenta del equipo chivas en el año 2015.
Cuartoscuro (Fernando Carranza García)

Mucho antes de construir Omnilife, Jorge Vergara intentó abrirse camino en la industria de los alimentos. Sin embargo, sus negocios no prosperaron y terminó enfrentando problemas económicos y de salud que lo obligaron a buscar otras oportunidades.

Tras emigrar a Estados Unidos, un amigo lo acercó a Herbalife, empresa dedicada a comercializar suplementos alimenticios mediante un sistema de venta multinivel, en el que los distribuidores venden directamente los productos y pueden incorporar a otras personas a su red comercial.

Aquella experiencia marcó el comienzo de una carrera que años después lo llevaría a crear su propia compañía. Durante una charla TEDx celebrada en Juriquilla , Querétaro, el empresario recordó sus primeros pasos en el sector:

"Encuentro la posibilidad de nutrirme a través de suplementos nutricionales para sentirme mejor... Me vuelvo distribuidor de una compañía de Estados Unidos que abrió aquí en México, me convierto en un buen distribuidor, me va muy bien".

Jorge Vergara, empresario dueño del equipo de futbol Chivas y Grupo Omnilife, falleció este viernes a los 64 años de edad presuntamente por sufrir un paro cardiorrespiratorio en la ciudad de Nueva York, versión confirmado por su hijo Amaury Vergara. En la imagen, el empresario durante la realizacón del funeral de Lorenzo Servitje, fundador de Bimbo, en el año 2017.
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Antes de Omnilife y Chivas, Jorge Vergara se levantaba a las 4:00 de la mañana para vender carnitas

A los 31 años, Vergara consiguió posicionarse como el distribuidor con mayores ventas de la compañía a nivel nacional en Estados Unidos. Sus resultados también le permitieron desarrollar contactos y adquirir conocimientos comerciales que posteriormente aprovecharía para emprender.

Sin embargo, mientras avanzaba profesionalmente, mantenía una rutina que comenzó a afectar su alimentación. Durante la conferencia relató las consecuencias que experimentó:

"Yo en aquel entonces tomaba 120 tabletas diarias de vitaminas, que llegó un momento que se me atoraban aquí en la garganta [...] Obviamente enflacaba porque me atascaba de vitaminas y de tabletas y entonces ya no podía comer".

Aquellas dificultades lo llevaron a cuestionar si existía una presentación más práctica para consumir suplementos. De esa inquietud surgió una propuesta que cambiaría el rumbo de su carrera empresarial.

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La propuesta que rechazaron y terminó dando origen a Omnilife

Omnilife fue fundada el 11 de septiembre de 1991 en Guadalajara, México, por Jorge Vergara y Maricruz Zatarain, inicialmente bajo el nombre de Omnitrition de México. La empresa revolucionó el mercado de la venta directa y el multinivel con el lanzamiento de su producto estrella, Magnus (hoy Biocros), apoyándose en una tecnología de absorción de nutrientes llamada micelización.
Cuartoscuro (Fernando Carranza García)

Tras adquirir experiencia en mercados internacionales como España y Francia, Vergara identificó una oportunidad para adaptar los suplementos a las necesidades de los consumidores mexicanos. Convencido de que sus ideas podían mejorar el negocio, acudió directamente con el propietario de la compañía estadounidense para plantearle algunos cambios.

"Voy con el dueño, le digo: 'Oye, quisiera que me escucharas en esas posibilidades de cambiar tu sistema de ventas y tus productos para los mexicanos porque tenemos otras necesidades diferentes'. No me hizo caso".

Entre sus propuestas estaba transformar las vitaminas en un producto líquido, pero su jefe se negó a modificar la fórmula comercial de la empresa. Ante el rechazo, Vergara decidió seguir adelante por su cuenta y emprender junto con tres amigos.

Su trayectoria empresarial ya incluía una alianza con dos empresarios estadounidenses, con quienes creó Omnitrition USA en 1989. Aquel proyecto comercializaba suplementos y tenía entre sus antecedentes una vitamina líquida desarrollada por Durk Person, distribuida mediante Omni IV.

Jorge Vergara, empresario, fundador de Grupo Omnilife y propietario de Chivas, falleció el 15 de noviembre de 2019 a los 64 años. Durante su etapa al frente del club también impulsó la expansión de la marca rojiblanca hacia Estados Unidos con Chivas USA, proyecto que participó en la MLS. En la imagen, Vergara durante una reunión con medios de comunicación en 2013
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Jorge Vergara se arriesgó con Chivas USA; compró barato, multiplicó 14 veces su precio y lo vendió a la MLS por 70 mdd

Dos años después, en 1991, Vergara y Maricruz Zataraín fundaron en México el proyecto que daría origen a Omnilife. Inicialmente llamado Omnitrición, comenzó con recursos limitados y un pequeño equipo cuya situación económica tampoco era favorable. Así describió el empresario sus primeros pasos:

"Empecé con seis distribuidores que se unieron más a mí, más que por creencia, por necesidad. Estaban más quebrados que yo y no tenían muchas opciones, que digamos, en el mercado".

Su primer producto fue Omniplus, un concentrado de vitaminas líquidas que se comercializaba a 1,000 pesos por litro. Sin embargo, para consolidar el negocio necesitaba diferenciarse de las compañías donde había adquirido experiencia.

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Fue entonces cuando desarrolló un modelo al que denominó multidesarrollo. A diferencia del esquema multinivel tradicional, su propuesta buscaba combinar las oportunidades económicas de los distribuidores con su crecimiento personal y el bienestar que, según su planteamiento, podían obtener mediante los productos.

Como parte de esa filosofía, Vergara promovía que los integrantes de su red consumieran los suplementos y compartieran sus experiencias, en lugar de concentrarse exclusivamente en venderlos. También defendía que el éxito económico de la organización dependía de los resultados individuales de sus distribuidores.

Aquella estrategia sentó las bases comerciales de Omnitrición, que posteriormente adoptaría el nombre de Omnilife y comenzaría su expansión hacia otros mercados.

De seis distribuidores a una multinacional: ¿qué es Omnilife actualmente?

Actualmente, Grupo Omnilife es un conglomerado mexicano dedicado principalmente a los sectores de nutrición y belleza, con operaciones que también abarcan el deporte, la educación y los servicios financieros.

Dirigida por Amaury Vergara Zataraín, hijo de su fundador, la organización reúne más de 50 empresas y proyectos. Entre sus principales negocios se encuentran Omnilife, especializada en suplementos alimenticios; Seytú, enfocada en cosméticos y cuidado personal; así como el Club Deportivo Guadalajara y el Estadio Akron.

Su estructura también incluye la Fundación Jorge Vergara, la institución educativa Educare, la plataforma de emprendimiento NFUERZA y los servicios financieros agrupados bajo Omnia.

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¿Quién es Amaury Vergara, el cineasta empresario que hoy encabeza Chivas y Omnilife?

Con presencia en más de 20 países de América y Europa, el grupo dispone de tres plantas de fabricación que respaldan sus operaciones internacionales:

- México: ubicada en El Salto, Jalisco, cuenta con 50,000 metros cuadrados y 20 líneas de producción. Desde estas instalaciones exporta suplementos y cosméticos a mercados de Norteamérica, Centroamérica y Europa.

- Colombia: situada en Guachené, Cauca, dispone de 5,000 metros cuadrados y cuatro líneas de producción orientadas principalmente al mercado sudamericano.

- Estados Unidos: su complejo de Allen, Texas, supera los 50,000 metros cuadrados y cuenta con una línea de producción destinada al mercado estadounidense.

En conjunto, estas instalaciones suman 25 líneas de producción, mediante las cuales la organización elabora productos de más de 200 marcas.

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Jorge Vergara Grupo Omnilife

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