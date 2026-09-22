Jorge Vergara se arriesgó con Chivas USA; compró barato, multiplicó 14 veces su precio y lo vendió a la MLS por 70 mdd

La apuesta arrancó con 5 millones de dólares y la idea de conquistar Los Ángeles





Harry How (Getty Images)

Todo comenzó en 2003, cuando el empresario inmobiliario Antonio Cué buscó a Vergara, quien había comprado al Guadalajara en noviembre de 2002, y le planteó convertirse en su socio si algún día emprendía un nuevo proyecto. Pocos días bastaron para que la propuesta avanzara y se incorporara también Lorenzo Cué, hermano de Antonio.

Entrar a la Major League Soccer (MLS) requirió un desembolso de 5 millones de dólares en 2004 por el derecho a operar la franquicia. Para el 2 de agosto de ese año ya estaba confirmada su instalación en Los Ángeles, elegida por su numerosa población mexicana, mientras Antonio Cué asumía la presidencia con 34 años.



Desde la imagen quedaba clara la intención: rojo y blanco, el mismo escudo y una identidad construida alrededor de la conexión con el Guadalajara. Vergara llevó esa ambición todavía más lejos al declarar: “Chivas USA será un equipo de excelencia para los hispanoparlantes. Vamos a fomentar el deporte entre los niños y adolescentes y, por supuesto, vamos a tener el mejor equipo de Estados Unidos”.

Trasladar al rebaño a mercado estadounidense tampoco significaba únicamente poner un equipo en la cancha. Alrededor de la franquicia surgieron academias para formar futbolistas, la Fundación Chivas de Corazón USA, programas sociales, la zona de entretenimiento ChivaTown y hasta un grupo de animación, una estructura pensada para reproducir alrededor del club una comunidad propia.

Deportivamente, el primer golpe llegó muy pronto. Los rojiblancos debutaron en 2005 con una plantilla apoyada en jóvenes de la cantera rojiblanca y jugadores como Brad Guzan, Martín Zúñiga, Isaac Romo y Armando Begines; ni siquiera la incorporación de Juan Francisco Palencia en agosto evitó que cerrara su primera temporada en el último lugar de la Conferencia Oeste.